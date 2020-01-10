Отмечается, что после известия об авиакатастрофе в компанию обратились более 50 волонтеров-психологов, чтобы помочь родным погибших и сотрудникам МАУ.
«В эти дни особое внимание уделено психологической работе с экипажами авиакомпании. В помещении предполетного брифинга экипажей дежурят как профессиональные психологи на волонтерских началах, так и бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость.