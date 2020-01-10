Члены экипажей авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), чей пассажирский самолет потерпел крушение в Тегеране, перед вылетами проходят психологический курс со специалистами. Об этом вечером 9 января сообщила пресс-служба МАУ в Facebook

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«В эти дни особое внимание уделено психологической работе с экипажами авиакомпании. В помещении предполетного брифинга экипажей дежурят как профессиональные психологи на волонтерских началах, так и бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость.