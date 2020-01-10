Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает 10 января РИА Новости

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«Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) советует отказаться от всех поездок в Иран. В дополнение к этому министерство советует не совершать авиаперелеты в Иран и из него, а также в пределах страны. Если вы находитесь в Иране, то вам следует пересмотреть варианты отъезда и обдумать возможность выезда из страны», — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что существуют альтернативные маршруты для того, чтобы покинуть Иран — по суше или по морю.