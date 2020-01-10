Там сказано об усилении напряженности в регионе в связи с тем, что в среду Иран «пустил две ракеты по двум военным базам в Ираке, на которых находились американские служащие». Отмечается, что в регионе также «существует неопределенность в связи с крушением 8 января рейса авиакомпании "Международные авиалинии Украины"».
«Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCO) советует отказаться от всех поездок в Иран. В дополнение к этому министерство советует не совершать авиаперелеты в Иран и из него, а также в пределах страны. Если вы находитесь в Иране, то вам следует пересмотреть варианты отъезда и обдумать возможность выезда из страны», — говорится в заявлении.
В ведомстве также отметили, что существуют альтернативные маршруты для того, чтобы покинуть Иран — по суше или по морю.