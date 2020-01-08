Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы
Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы
Политики повернули символический вентиль на церемонии.

«Да принесет всем успех данный проект!» — заявил президент Турции.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта «Италия и страны Европы получат российский газ по второй ветке».

«Мы видим, что они высказывают очень большой интерес», — сказал Эрдоган.

Газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

«Турецкий поток» позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

 