Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток» на торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре «Халич». Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 8 января

Российский газ без посредников. "Турецкий поток" меняет энергетическую карту Европы

«Да принесет всем успех данный проект!» — заявил президент Турции.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта «Италия и страны Европы получат российский газ по второй ветке».

«Мы видим, что они высказывают очень большой интерес», — сказал Эрдоган.

Газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

«Турецкий поток» позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.