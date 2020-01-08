Политики повернули символический вентиль на церемонии.
«Да принесет всем успех данный проект!» — заявил президент Турции.
Он также подчеркнул, что в рамках проекта «Италия и страны Европы получат российский газ по второй ветке».
«Мы видим, что они высказывают очень большой интерес», — сказал Эрдоган.
Газопровод «Турецкий поток» (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.
«Турецкий поток» позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.