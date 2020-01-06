По его данным, за 2019 год в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона туристов, что на 9,3% выше показателя предыдущего года.
«Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к "оккупантам" в гости не ездят», — написал Аксенов.
По его словам, в прошлом году порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».