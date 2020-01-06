Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, так как к «оккупантам» в гости не ездят. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил на своей странице в Facebook 6 января

Впервые со времен СССР: турпоток в Крым превысил 7 млн человек © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к "оккупантам" в гости не ездят», — написал Аксенов.

По его словам, в прошлом году порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».