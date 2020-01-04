Накануне, 3 января стало известно, что с февраля украинские власти намерены запустить государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная.
«Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь понимая, что почти 6 лет эти люди потребляли контент российских телеканалов… Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог», — приводит слова Трибушной издание.
При этом она подтвердила, что в настоящее время есть техническая возможность покрыть около 80% территории ДНР и ЛНР. Однако в планах также наладить телевизионную трансляцию на Крымский полуостров.
СМИ и пользователи соцсетей отметили, что до своего назначения Трибушная позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса и Крыма.