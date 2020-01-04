Временный руководитель телеканала для неподконтрольного Донбасса Елена Трибушная заявила, что он будет запущен 18 февраля и охватит около 80% региона, а в будущем будет транслировать телесигнал и на Крым. Об этом 4 января сообщил сайт «Детектор медиа»

Накануне, 3 января стало известно, что с февраля украинские власти намерены запустить государственный телеканал для неподконтрольных территорий, информационное вещание которого возглавит Елена Трибушная.

«Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь понимая, что почти 6 лет эти люди потребляли контент российских телеканалов… Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог», — приводит слова Трибушной издание.

Лесев: «Телеканал для неподконтрольного Донбасса - это еще одна форма унижения людей» © Facebook, Игорь Лесев

СМИ и пользователи соцсетей отметили, что до своего назначения Трибушная позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса и Крыма.