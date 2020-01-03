Елена Трибушная возглавит информационное направление до избрания на конкурсе, который должен состояться в январе, постоянного директора телеканала. Временный руководитель украинского информационного ресурса для Донбасса, ранее работала главным редактором 24 канала, а также заместителем главреда издания «Новое Время» и редактором журнала «Корреспондент».

«На первом этапе канал будет объединять украино- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагруппы, и информационное вещание собственного производства», — сказано на сайте министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

В ведомстве также рассказали, что заместителем директора украинского телеканала временно будет работать Юлия Островская.

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© РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в бюджете заложены средства на создание украинского информационно-развлекательного телеканала, который вскоре должны запустить в Донбассе, чтобы он конкурировал с российскими каналами.

Министр подчеркнул, что вещать телеканал будет как на украинском, так и на русском языках. Концепция канала предполагается информационно-развлекательная. Министр добавил, что его сигнал будут передавать 80% жителей неподконтрольных территорий Донбасса.

Позже в интервью «Новому времени» он уточнил, вещание будет осуществляться на базе канала UATV а его бюджет будет превышать 400 млн гривен ($16,73 млн). Сейчас чиновники ведут переговоры о наличии на этом телеканале контента украинских телевизионных групп. 

 