Глава Крыма Сергей Аксенов назвал оскорблением памяти миллионов жертв нацизма факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов времен Великой Отечественной войны Степана Бандеры, который прошел в среду в Киеве. Об заявил об этом 2 января на своей странице в Facebook

День в истории. 15 октября: ликвидирован Степан Бандера © 24tv.ua | 24tv.ua | Перейти в фотобанк

На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза и сотрудничали с гитлеровской Германией.

День рождения Бандеры был включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.