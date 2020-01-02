«Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века», — подчеркнул политик.
На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни.
Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза и сотрудничали с гитлеровской Германией.
День рождения Бандеры был включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.