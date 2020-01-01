Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что его планы посетить страны бывшего СССР и Кипр могут измениться из-за нападения на американское посольство в Ираке. Он заявил об этом 1 января в интервью телеканалу Fox News

В Госдепе рассказали, с кем встретится Помпео во время визита в Киев в январе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Тем не менее Помпео выразил надежду, что все же сможет выполнить эти обязательства, направившись на Украину, оттуда в Центральную Азию, а оттуда на Кипр.

Ранее протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения.

Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах».

При этом эксперты не исключают, что визит Помпео в страны Восточной Европы и Среднюю Азию ставит своей целью не допустить сближения этих государств с Китаем, который укрепляет свои позиции в регионах.