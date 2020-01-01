«Я буду там, где я нужен, чтобы обеспечить, что наши люди на Ближнем Востоке — работающие в Госдепартаменте и вообще американцы — были в безопасности. Если для этого понадобится изменить мою поездку или немного ее задержать, так я и поступлю», — заверил дипломат.
Тем не менее Помпео выразил надежду, что все же сможет выполнить эти обязательства, направившись на Украину, оттуда в Центральную Азию, а оттуда на Кипр.
Ранее протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения.
Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах».
При этом эксперты не исключают, что визит Помпео в страны Восточной Европы и Среднюю Азию ставит своей целью не допустить сближения этих государств с Китаем, который укрепляет свои позиции в регионах.