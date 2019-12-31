В Офисе президента отметили, что во время разговора президенты договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине.
«Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта», — сообщает в свою очередь пресс-служба Кремля.
Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, а также поприветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.