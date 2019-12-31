Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин по инициативе Киева провели телефонный разговор, в котором поздравили друг друга с наступающими праздниками и поприветствовали состоявшийся обмен пленными. Об этом 31 декабря сообщают пресс-службы глав государств

«Это большая победа». Зеленский осуществил новый обмен пленными © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк «Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта», — сообщает в свою очередь пресс-служба Кремля. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, а также поприветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.