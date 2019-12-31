«Это большая победа». Зеленский осуществил новый обмен пленными
«Это большая победа». Зеленский осуществил новый обмен пленными
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
В Офисе президента отметили, что во время разговора президенты договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине.

«Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта», — сообщает в свою очередь пресс-служба Кремля.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, а также поприветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

 