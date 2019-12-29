Тарло: «Для Запада и Украины Крымский мост моральная и юридическая проблема»
Тарло: «Для Запада и Украины Крымский мост моральная и юридическая проблема»
© Facebook, Evgeny Tarlo
Глава государства отметил,  что, когда ехал по Крымскому мосту, испытывал чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом. Он подчеркнул, что при строительстве применялись самые современные технологии.  

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он, может, и веками будет стоять, конечно», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что у страны раньше не было технологий, а теперь появились, причем строительство моста удалось завершить  почти полностью за счет собственных технологий.

 