В истории было три безуспешных попытки построить мост через Керченский пролив. Поэтому и возникали предположения, что у России не получится сделать такой транспортный переход. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 29 декабря в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1»

Тарло: «Для Запада и Украины Крымский мост моральная и юридическая проблема» © Facebook, Evgeny Tarlo

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он, может, и веками будет стоять, конечно», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что у страны раньше не было технологий, а теперь появились, причем строительство моста удалось завершить почти полностью за счет собственных технологий.