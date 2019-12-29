На прошлой неделе президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Ищенко не исключает, что Россия может ввести ответные санкции, при этом наиболее простым и вероятным вариантом считает объявление невъездными еще ряда американских конгрессменов и сенаторов.
«Я думаю, что вообще-то хоть по инициативе МИДа, хоть главы правительства, хоть президента — этим теоретически российский государственный аппарат должен был заняться давно: то есть сесть и посчитать, какие санкции можно ввести, в каком порядке и в каком объеме», — сказал он.
По словам эксперта, главным принципом введения санкций является формула «чтобы себе не навредить». В связи с этим он исключает вероятность прекращения поставок титана Boeing, так как это обернется крупными потерями для российских предприятий.
Также политолог видит риски в ограничении работы ряда американских фирм в России, так как придется искать альтернативу. При это не исключено, что США не введут соответствующие санкции против иностранных фирм, занявших место американских в РФ.