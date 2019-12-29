Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, какие ограничительные меры против Вашингтона могла бы применить Москва в ответ на санкции против проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Своим мнением он поделился в интервью с изданием Украина.ру 28 декабря

«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР ©

Ищенко не исключает, что Россия может ввести ответные санкции, при этом наиболее простым и вероятным вариантом считает объявление невъездными еще ряда американских конгрессменов и сенаторов.

«Я думаю, что вообще-то хоть по инициативе МИДа, хоть главы правительства, хоть президента — этим теоретически российский государственный аппарат должен был заняться давно: то есть сесть и посчитать, какие санкции можно ввести, в каком порядке и в каком объеме», — сказал он.

По словам эксперта, главным принципом введения санкций является формула «чтобы себе не навредить». В связи с этим он исключает вероятность прекращения поставок титана Boeing, так как это обернется крупными потерями для российских предприятий.

Также политолог видит риски в ограничении работы ряда американских фирм в России, так как придется искать альтернативу. При это не исключено, что США не введут соответствующие санкции против иностранных фирм, занявших место американских в РФ.