По последним данным в авиакатастрофе погибли 12 человек.
«Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана», — говорится в сообщении.
Россиян на борту самолета не было.
Лайнер потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. Самолет выполнял рейс в Нур-Султан (ранее Астана). Воздушное судно эксплуатировалось 23 года.