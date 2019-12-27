По последним данным в авиакатастрофе погибли 12 человек.

«Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана», — говорится в сообщении.

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© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
Россиян на борту самолета не было.

Лайнер потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. Самолет выполнял рейс в Нур-Султан (ранее Астана). Воздушное судно эксплуатировалось 23 года.