Среди пассажиров самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение при вылете из аэропорта Алма-Аты были два гражданина Украины. Об этом 27 декабря сообщил «Интерфакс-Казахстан», со ссылкой на пресс-службу МВД республики

По последним данным в авиакатастрофе погибли 12 человек.

«Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана», — говорится в сообщении.

Казахстан выдвинул Украине ультиматум за срыв авиационного контракта © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Лайнер потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. Самолет выполнял рейс в Нур-Султан (ранее Астана). Воздушное судно эксплуатировалось 23 года.