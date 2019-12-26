«Ковельское ГТМО стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии и первым за последние 15 лет, кто провел трансплантацию сердца… Трансплантация сердца успешно проведена реципиенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института сердца Министерства здравоохранения Украины во главе с Борисом Тодуровым.
Донором для операции стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга. Медики подчеркнули, что родственники дали согласие на изъятие сердца и почек умершего для пересадки, тем самым они спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам.
Тем временем на Украине в листе ожидания на пересадку органов находятся около 5 тысяч человек. Более тысячи нуждаются в пересадке сердца, полторы тысячи — в трансплантации печени, более 2 тысяч — в замене почки. Большинство из них вынуждены ехать за границу или, как свидетельствует статистика, умирают, не дождавшись помощи.