Украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца. Об этом сообщила пресс-служба Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения (ГТМО) в Facebook 25 декабря

Знаменитый украинский врач Тодуров рассказал, почему радикалы атаковали Институт сердца © Serogo103 / wikimedia.org

Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института сердца Министерства здравоохранения Украины во главе с Борисом Тодуровым.

Донором для операции стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга. Медики подчеркнули, что родственники дали согласие на изъятие сердца и почек умершего для пересадки, тем самым они спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам.

Тем временем на Украине в листе ожидания на пересадку органов находятся около 5 тысяч человек. Более тысячи нуждаются в пересадке сердца, полторы тысячи — в трансплантации печени, более 2 тысяч — в замене почки. Большинство из них вынуждены ехать за границу или, как свидетельствует статистика, умирают, не дождавшись помощи.