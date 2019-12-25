По мнению эксперта, наиболее значительным событием для Украины в этом году стали президентские и парламентские выборы, а именно их результат: рекордные в истории страны 73% голосов, набранные Владимиром Зеленским на выборах главы государства, и создание в парламенте однопартийного большинства, чего не было с 1991 года.
«И вообще сам факт того, что произошла или происходит мирная смена власти. Я думаю, это только начало электоральной революции», — отметил Якубин.
В качестве второго значительного события он назвал подвижки в процессе урегулирования ситуации в Донбассе, в частности проведение впервые за три года встречи в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря в Париже.
«Факт того, что в этом году такая встреча произошла, уже само по себе является показателем того, что Украина вернулась снова на рельсы Минских соглашений», — подчеркнул политолог.
Также важным он считает возобновление диалога между президентами России и Украины. Впервые Владимир Путин и Зеленский увиделись в рамках переговоров лидеров «нормандской четверки» и тогда же провели встречу тет-а-тет.