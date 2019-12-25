Политолог Алексей Якубин считает, что в 2019 году больше всего на жизнь Украины и ее граждан повлияли «электоральная революция», возобновление встреч в «нормандском формате» и диалога с Россией на уровне президентов. Он сказал об этом в комментарии изданию Украина.ру 25 декабря

Пока еще человек года. Рейтинг Зеленского перешагнул психологическую отметку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским на выборах главы государства, и создание в парламенте однопартийного большинства, чего не было с 1991 года.

«И вообще сам факт того, что произошла или происходит мирная смена власти. Я думаю, это только начало электоральной революции», — отметил Якубин.

В качестве второго значительного события он назвал подвижки в процессе урегулирования ситуации в Донбассе, в частности проведение впервые за три года встречи в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря в Париже.

«Факт того, что в этом году такая встреча произошла, уже само по себе является показателем того, что Украина вернулась снова на рельсы Минских соглашений», — подчеркнул политолог.

Также важным он считает возобновление диалога между президентами России и Украины. Впервые Владимир Путин и Зеленский увиделись в рамках переговоров лидеров «нормандской четверки» и тогда же провели встречу тет-а-тет.