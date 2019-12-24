Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области было передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в области 23 декабря

Полицейского, застрелившего 5-летнего ребенка под Киевом, обвинили в убийстве по неосторожности © Facebook, Татьяна Тлявова сообщении.

По данным следствия, 31 мая патрульные в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Одна из пуль попала в игравшего на детской площадке Тлявова, который скончался в районной больнице.

После трагедии Госбюро расследований Украины (ГБР) начало уголовное дело против полицейских по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Однако позднее виновникам смягчили подозрение и переквалифицировали дело по статьям «убийство по неосторожности» и «хулиганство».

В июне Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без залога, а 18 июля суд отправил под арест третьего подозреваемого в убийстве ребенка.

В ноябре глава ГБР Роман Труба сообщил, что подозрение предъявлено пятерым работникам полиции: руководителю главного управления полиции, двум его заместителям и двум начальникам отдела.