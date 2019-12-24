«Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 мая патрульные в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Одна из пуль попала в игравшего на детской площадке Тлявова, который скончался в районной больнице.
После трагедии Госбюро расследований Украины (ГБР) начало уголовное дело против полицейских по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Однако позднее виновникам смягчили подозрение и переквалифицировали дело по статьям «убийство по неосторожности» и «хулиганство».
В июне Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без залога, а 18 июля суд отправил под арест третьего подозреваемого в убийстве ребенка.
В ноябре глава ГБР Роман Труба сообщил, что подозрение предъявлено пятерым работникам полиции: руководителю главного управления полиции, двум его заместителям и двум начальникам отдела.