Накануне, 20 декабря, Россия и Украина подписали протокол договора о транзите газа и урегулировании взаимных требований.
«Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года», — говорится в сообщении.
По словам источника, Россия предлагала 35 миллиардов кубометров, но в ходе переговоров удалось договориться о сорока.
Кроме того, по данным источников, газовые договоренности предусматривают повышение тарифа на транзит, $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража «живыми» деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.
Как отметил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, достигнутые в ходе переговоров по газу решения являются взаимовыгодными для России, Украины и Евросоюза.