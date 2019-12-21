Пятилетний газовый контракт Украины и РФ предусматривает транзит газа в размере 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие. Об этом 21 декабря сообщило издание «Левый берег» со ссылкой на источники, близкие к переговорам

Переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для всех - Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года», — говорится в сообщении.

По словам источника, Россия предлагала 35 миллиардов кубометров, но в ходе переговоров удалось договориться о сорока.

Кроме того, по данным источников, газовые договоренности предусматривают повышение тарифа на транзит, $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража «живыми» деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.

Как отметил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак, достигнутые в ходе переговоров по газу решения являются взаимовыгодными для России, Украины и Евросоюза.