По данным издания, УЕФА начал расследование инцидента, о чем было сказано в официальном письме от организации, адресованном руководству клуба. Более того, УЕФА тут же отстранил Беседина на 30 дней от любой деятельности, связанной с футболом и обязал клуб уведомить игрока об этом.
В ближайшее время киевский клуб должен выбрать день, в который будет назначено слушание. Ясность по делу наступит не позднее 17-го января — это финальная дата, до которой возможно рассмотрение вопроса. Что именно употреблял Беседин пока неизвестно.