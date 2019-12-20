Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы Мальме — Динамо (4:3), который состоялся в Швеции 29 ноября. Об этом 20 декабря сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники

Киевское «Динамо» избавится от прогульщика Родригеса © скриншот с видео cwcrussia В ближайшее время киевский клуб должен выбрать день, в который будет назначено слушание. Ясность по делу наступит не позднее 17-го января — это финальная дата, до которой возможно рассмотрение вопроса. Что именно употреблял Беседин пока неизвестно.