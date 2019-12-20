Кто бы ни был у власти на Украине (националист, умеренный или условно пророссийский политик), продолжил эксперт, все равно непонятно, каким образом в случае выполнения «Минска» Киев будет договариваться с уже легитимной в глазах мирового сообщества властью Донбасса.
«Любой, кто подходит к этой точке, начинает понимать, что он ничего не понимает. Любой человек не склонен делать шаги в направлении того, чего он не понимает. И, следовательно, никто не понимает на самом деле», — иронизирует Джангиров.
По его мнению, промежуточным вариантом в этой ситуации был бы вариант Приднестровья, когда стороны конфликта не сумели прийти к решению политических вопросов и стали двигаться в сторону экономической интеграции.
Хотя в Приднестровье и действует контрабанда, она наполняет бюджеты государственных образований и обеспечивает единство Молдавии, а в случае Донбасса существует чисто криминальная контрабанда, которая не создает экономической связности страны, заключил политолог.