Сегодня трудно представить, как произойдет реитнеграция Донбасса в состав Украины, но это не означает, что этому процессу нужно препятствовать. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью YouTube-каналу Uncle Vania

Джангиров увидел обнадеживающие знаки и символы в российском телеэфире © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Любой, кто подходит к этой точке, начинает понимать, что он ничего не понимает. Любой человек не склонен делать шаги в направлении того, чего он не понимает. И, следовательно, никто не понимает на самом деле», — иронизирует Джангиров.

По его мнению, промежуточным вариантом в этой ситуации был бы вариант Приднестровья, когда стороны конфликта не сумели прийти к решению политических вопросов и стали двигаться в сторону экономической интеграции.

Хотя в Приднестровье и действует контрабанда, она наполняет бюджеты государственных образований и обеспечивает единство Молдавии, а в случае Донбасса существует чисто криминальная контрабанда, которая не создает экономической связности страны, заключил политолог.