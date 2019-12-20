Фадеев направил свое обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию со Sputnik Эстония.
Сотрудники информагентства получили от Департамента полиции и погранохраны страны письма с угрозами возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».
«Требования местного Департамента полиции и погранохраны противоречат ключевым международным и европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов», — говорится в заявлении СПЧ.
На своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин назвал удивительным цинизмом попытки эстонских властей помешать работе Sputnik Эстония.