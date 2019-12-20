Власти Эстонии оказывают беспрецедентное давление на сотрудников эстонского бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в заявлении главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, опубликованном 20 декабря

Фадеев направил свое обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию со Sputnik Эстония.

Сотрудники информагентства получили от Департамента полиции и погранохраны страны письма с угрозами возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Путин назвал удивительным цинизмом ультиматум Эстонии журналистам Sputnik © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин назвал удивительным цинизмом попытки эстонских властей помешать работе Sputnik Эстония.