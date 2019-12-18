Манафорт оказался на больничной койке еще в прошлый четверг. Однако о его состоянии стало известно только сейчас — после того как он не явился на запланированное судебное заседание во вторник.
Семидесятилетний заключенный получает лечение в госпитале в том же штате, Пенсильвании. Его состояние здоровья врачи сейчас характеризуют как стабильное.
У юриста уже были серьезные проблемы со здоровьем. В 2018 году он пользовался инвалидной коляской во время судебных заседаний, ссылаясь на плохое самочувствие и необходимость соблюдать специальную диету. Тогда его здоровье стало одним из мотивов защиты просить суд о снисхождении.