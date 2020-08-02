Известный белорусский политолог Александр Шпаковский выразил свое отношение к ситуации с задержанием в республике 33 россиян, которые подозреваются местными властями в подготовке терактов и попытке дестабилизировать обстановку

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк - Александр, как вы оцениваете происходящее? Это недоразумение, чья-то провокация, или действительно попытка устроить в республике беспорядки?

— Сейчас идет следствие, и я бы не хотел своими комментариями навредить объективному и всестороннему разбирательству по этому делу. Тем более, что сейчас появилось очень много экспертов, которые сидя на диване с пирожком, рассуждают о ЧВК и об оперативно-следственных мероприятиях. Но, как мне представляется, дело, мягко говоря очень странное.

- Почему?

— Понятно, что появление организованной группы с боевым опытом в период завершения избирательной кампании, которая характеризуется как достаточно сложная и противоречивая (уже было много разных нехороших инцидентов), было бы воспринято любыми властями и любыми спецслужбами как минимум настороженно. Это ясно.

Второй вопрос заключается в том, почему группа вела себя достаточно демонстративно на территории нашей страны. Если они действительно прибыли в нашу страну с целью дестабилизации, но, наверное, они бы приняли бы больше мер в плане конспирации. Но они, зачем-то демонстративно заселились в санаторий, непонятно, чего там ждали.

Выдвигаемые сейчас в российском информационном пространстве версии о том, что они куда-то следовали транзитом, опровергаются данными следствия, обнародованными белорусской стороной. У них до момента вылета оставалось 8 часов, однако они не проследовали в аэропорт. У них был приказ старые билеты сжечь в урнах, и за время пребывания в Беларуси было четыре рейса в Стамбул, однако ими они почему-то не воспользовались.

Более того, очень противоречивые показания дают задержанные. Одни говорят, что они намеревались лететь в Турцию, другие говорят, что в Венесуэлу. Третьи говорят про какие-то африканские страны, а отдельные лица вообще не знают, куда они собирались следовать.

Еще один непонятный момент состоит в том, что их приписывают к делу Тихановского-Статкевича, и туда же приписывают политтехнолога Шклярова, связь которого с Тихановским доказана.

- Что тут именно тут непонятно?

— Шкляров оказался весьма интересным персонажем в плане своей профессиональной деятельности (он работал на выборах в Германии в штабе Ангелы Меркель, работал в США с Берни Сандерсом, с другими кандидатами от демократической партии, с грузинской оппозицией на прошедших выборах в Грузии, которые сопровождались массовыми беспорядками), и вот он оказался в Беларуси.

Когда Шкляров был задержан сотрудниками правоохранительных органов, то предъявил им американский дипломатический паспорт. Для многих в Беларуси это оказалось весьма неожиданно, хотя выяснилось, что жена этого господина трудится дипломатом в посольстве США в Киеве. Сам факт такого брака, когда муж по большей части находится в Москве, а жена — американский дипломат в Киеве вызывает сомнения относительно того, что этот брак, возможно, является бутафорским, и просто-напросто был заключен только для того чтобы снабдить Шклярова дипломатическим паспортом.

Но, повторюсь, все это рабочие версии. Сейчас со всем этим разбирается следствие. И я бы очень хотел, пользуясь возможностями также вашего сайта, попросить и российских, и белорусских экспертов воздержаться от каких-то однозначных радикальных оценок, особенно алармистских. Не надо обвинять Российскую Федерацию в этом инциденте, а российской стороне не надо обвинять белорусов в каких-то провокациях. Мы уж точно не заинтересованы в том, чтобы у нас в период выборов появился взвод людей с очень хорошей военной подготовкой.

Также странно читать, что белорусы якобы обидели каких-то там «героев Донбасса». Мы все знаем, что на Донбассе продолжаются боевые действия, народное хозяйство в этом регионе не восстановлено, ощущается острый дефицит кадров в самопровозглашенных республиках как в гражданской, так и в военно-правоохранительной сферах. В связи с этим возникает вопрос, что «герои Донбасса» делали за сотни километров от своей Родины в непосредственной близости от белорусских правительственных объектов.

Со всем этим предстоит разобраться, и я очень надеюсь, что данный инцидент будет рассмотрен всесторонне, российская сторона получит всю информацию по делу, и он не повлияет на общий характер российско-белорусских и белорусско-украинских отношений. Потому что официальный Киев в этой связи серьезно возбудился. Он требует выдачи людей, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. Тем более, что некоторые из задержанных, помимо российского, обладают еще и украинским гражданством. Это тоже факт, это тоже вносит определенную нервозность в эту ситуацию. Алексей Зубец: Без экономической поддержки России режим Лукашенко рухнет очень быстро © Youtube / Алексей Зубец

Повторюсь, белорусской стороне под выборы появление такой группы и обострение отношений и с южным, и с восточным соседом абсолютно не нужно. Это нужно понимать совершенно четко несмотря на все инсинуации, которые сейчас есть в интернете по данному поводу.

- Действительно ли в белорусском обществе есть опасения, что или Запад, или США, или российские олигархи или сама Россия готовят некое подобие Майдана?

— В части белорусского общества такие опасения безусловно есть. Это подтверждается определенными фактами. Но здесь не идет речь о США или России как о странах. Мы скорее говорим о политических кругах, незаинтересованных в существовании суверенного белорусского государства, но при этом желающих в определенном смысле поучаствовать в приватизации белорусских государственных активов, общая стоимость которых около 100 млрд долларов, и которых персонально не устраивает Лукашенко.

Такие круги безусловно есть и на западе, и на востоке. Но при этом я не наблюдаю какого-то целевого и прямого иностранного вмешательства на уровне государств. Говорить о том, что Россия пытается устроить Майдан — это бред. Идет нормальное общение между главами государств, только в июне Путин с Лукашенко дважды встречался, ни с кем другим он чаще не виделся. Мишустин был в Минске. Положительно для Беларуси решился вопрос о Белорусской АЭС и кредиту по ней.

Но есть, конечно, противоречия с некоторыми представителями российского бизнеса, есть противоречия с компанией «Газпром», это ни для кого не секрет. Но говорить о том, что Россия предпринимает попытки дестабилизации, нельзя. Точно так же нельзя говорить о том, что США или Польша пытаются у нас здесь что-то дестабилизировать. Просто инструменты влияния этих стран участвуют в политической кампании против белорусского руководства.

Самосвержение Лукашенко. На кону больше чем президентство © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Более того, часть общества с тревогой следит за тем, как другая часть общества стремительно радикализируется, не воспринимая рациональные аргументы. В предвыборной кампании уже давно нет своих программ. Никто не смотрит на реальные предложения будущего. Если мы берем оппозицию, то есть только эмоциональные лозунги «кто угодно, только не он», эксплуатируется эффект электоральной усталости от Лукашенко. Но мы все понимаем, что в момент эпохи передела, вызванной коронавирусом, попытки выбора «кого угодно» может фактически привести государство к краху.

Поэтому усилия наиболее конструктивной части общества 9 августа будут направлены на то, чтобы удержать стабильность и управляемость, а уже потом, конечно, необходимо вносить какие-то свежие идеи. Перемены на самом деле нужны, потому что дальше кризис будет только усугубляться. Но эти перемены должны идти через конституцию и через закон, а не через государственный переворот.

- Если говорить об альтернативных кандидатах, какой результат для них может считаться большим успехом?

— А их не интересует результат. Изначально кампания альтернативных кандидатов строилась на мобилизации людей для участия в акциях протеста после дня голосования. Поэтому неважно, сколько они наберут — 15% или 3%. В любом случае будет массовый выход на улицу несогласных с итогами голосования. Это мой однозначный прогноз.

— С какими вообще задачами предстоит справляться будущему главе государства в первую очередь?

— В первую очередь необходимо будет решить задачу купирования политических рисков, возникших в ходе избирательной кампании. Часть общества заражена этим недовольством, эти люди никуда не исчезли, и протестную активность надо будет сбивать. При этом нужно будет постараться сделать это так, чтобы не оказаться в ситуации конфликта с зарубежными партнерами, максимально минимизировать этот риск. Хотя я уже когда-то говорил, что если на весы поставить национальную безопасность и международную реакцию, международная реакция в данном случая является вторичной.

Второй вопрос — это ожидание того, что к ноябрю мир окажется на пике экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией. Не исключено, что к концу 2020 года будет вторая волна коронавируса. К этому тоже необходимо быть готовыми, и для этого нужны определенные денежные средства. Когда Беларусь вводила карантин, это обошлось нам очень дорого. Выявлялись контакты первого и второго уровня, изолировались люди, большое количество тестов проводилось. И само по себе содержание системы здравоохранения затратно. У нас из стран СНГ больше всего коек и врачей на душу населения. Тем более, нужны дополнительные выплаты медицинским работникам, которые трудятся в режиме повышенного напряжения.

Третий вопрос касается углубления интеграции между Россией и Беларусью. От этой темы никто не отказывается. В том числе в Минске, потому что Минск в свое время инициировал это движение. Но у нас есть несколько другой взгляд на эти процессы, нежели тот, который был в свое время презентован Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Так вот подготовка этого плана союза и доведение этого плана до российской стороны — тоже важный вопрос, с которым столкнется будущее руководства.

Наконец, на весь регион будут серьезно влиять результаты выборов в США. По моему мнению, в случае победы Джо Байдена нам следует ожидать эскалации в российско-американских отношениях, и Беларусь будет одним из эпицентров геополитической борьбы.