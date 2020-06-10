Населению не дают расслабиться, остыть и осмыслить происходящее. Коронавирус, а вернее ситуацию вокруг него, и волнения в США объединяет то, что в обоих случаях мы видим глобальные технологии манипулирования обществом, считает политолог Вадим Самодуров

Окончание карантина, который был введен в большинстве развитых стран мира, сопровождается массовыми протестами, но не по поводу ограничения прав и свобод людей, что было бы естественно, а из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. При этом протесты охватили не только США, но и Европу, Северную Америку, Австралию.

- Как вы считаете, Вадим, случайно ли совпали окончание карантина и начало массовых протестов?

— Это не связано напрямую. Но, на мой взгляд, является разными частями некой единой стратегии по смене глобальной парадигмы. Это как шоу "Форт Боярд". Вначале тебя сажают в темную комнату, набитую пауками и змеями. А потом ты выходишь, и тебя начинают избивать карлики.

Населению не дают расслабиться, остыть и осмыслить происходящее. Считаю, что коронавирус, а вернее то, что вокруг него было устроено, и волнения в США объединяет то, что и то, и другое это глобальные технологии манипулирования обществом.

- Насколько адекватна причина протестов, хотя, конечно, убийство, жестокое преступление, и массовость этих протестов, в которых участвуют люди из других стран и континентов?

— Представим, что, например, в Миннесоте при задержании рецидивиста, ограбившего магазин, он погибает, потому что полицейский выстрелил ему в глаз или сбил машиной. Но при этом погибший не чёрный, а белый американец. Возможно ли было бы повторение подобных протестов? Нет, конечно.

Поэтому я не считаю адекватной причину того, что происходит в США. Это абсолютно искусственно созданная массовая истерия, помноженная на навязанный белым гражданам комплекс вины.

- Почему полицейские на видеозаписи Сорвелланса, которые арестовали его, отличались от полицейских в реальном инциденте?



— Вполне возможно. Тем более что сам по себе инцидент, случившийся перед камерами, вызывает множество вопросов. Вот хотя бы один из них. Почему на одном фото (вид сзади) показывается человек на дороге, не скованного наручниками, а на видео спереди — что он в наручниках?

- Как вы считаете, почему в начале карантина граждане разных стран и представители разных народов спокойно и покорно в своей массе приняли ограничения прав и свобод?

— Потому что мы привыкли подчиняться системе, даже если ее действия несправедливы и неоправданны. Это часть современного общественного договора. Нам кажется, что мы должны пожертвовать частью своей свободы во имя «комфорта» того общества потребления, к которому мы привыкли.

Мы считаем, что это неизбежное зло, с которым можно смириться. Однако в итоге никакой свободы у нас уже по факту нет. В процессе этого многократного компромисса современное общество отдало всю эту свободу глобальным корпорациям и властям.

- Насколько, с вашей точки зрения, были оправданы эти ограничения?

— В разных странах по-разному. В целом с точки зрения здравого смысла они были неоправданны.

- Как вы считаете, чем могут или должны закончиться протесты, если они даже косвенно связаны с ограничениями прав и свобод граждан в разных странах?

— Если эти протесты являются частью сценария по глобальному переустройству мира — они неизбежно принесут результат. Но сами по себе они не являются конечной целью. Поэтому совершенно не важно, чем они закончатся.