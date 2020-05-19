- Кирилл, как вы считаете, почему коронавирус называют причиной нынешнего мирового экономического кризиса?
— Многие известные экономисты, лауреаты нобелевских премий говорят, что коронавирус — это такой эффект «черного лебедя», когда определенное событие, которое запускает те процессы, которые копились десятилетиями.
Прошло ровно 12 лет после кризиса 2008 года, и о том, что это «мыльный пузырь» глобальной экономики, слухи ходили уже с 2016 года примерно, как раз с избрания Трампа президентом.
Сейчас на коронавирус будет очень удобно списать все проблемы национальных государств.
Будут во всем винить коронавирус — в росте безработицы, в падении экономики, в отсутствии нормальной системы здравоохранения и социальной защиты и так далее. Я думаю, что это будет удачно разыграно в каждой стране.
- Есть предположение, что масштабный экономический кризис вроде того, в котором сейчас оказался весь мир, может разрешиться только при помощи большой войны. Такое действительно может случиться?
— Вы знаете, за прошедшее со времен Второй мировой время эволюционировало само понятие войны.
В последние годы ведутся войны не милитаристского характера, а информационные и экономические. А может, и биологические, если правда то, что говорят некоторые про искусственное происхождение COVID-19.
Экономические войны по линиям США — Китай, Евросоюз — Россия идут уже не один год. Я не думаю, что они будут переходить в горячую фазу боевых столкновений.
Я думаю, что это будет продолжаться дальше в плане борьбы за экономическое давление друг на друга, различные информационные технологии, но к глобальной войне это вряд ли приведет, по крайней мере, в ближайшие годы.
- А что изменится в мировой политике и экономике после пандемии коронавируса?
— Ну как, все станут жить хуже — чего тут непонятного?
Изменится социальная структура общества, многие бизнес- и экономические модели, которые были следствием либеральных реформ, многие глобальные проекты будут сворачиваться.
Скорее всего, будут выходить на первый план национальные государства или региональные союзы. То есть продолжение глобализации не предвидится.
Евросоюз будет в глубоком кризисе, потому что экономические последствия придется расхлебывать одной Германии, наверное, что тоже ее не сильно устраивает.
Думаю, нужно года два, чтобы выйти на экономические показатели до коронавируса в плане экономики.
- Соединенные Штаты сейчас пытаются сделать Китай виновником пандемии коронавируса — зачем это США?
— Ну, это модель Трампа. С самого начала он выделял Китай как главного оппонента США. Когда он пришел к власти, он уже понимал, что борьба будет не милитарного характера, а экономического.
А во-вторых, Штаты привыкли свои потери восполнять за чужой счет.
Свои экономические убытки они хотят компенсировать за счет Китая, чтобы Пекин заплатил за падение экономики, которое образовалось в Соединенных Штатах и не нравится Трампу перед выборами.
Это все-таки и борьба за гегемонию, и желание получить компенсацию, и решить свои финансовые вопросы за чужой счет. Но я думаю, что Китай вряд ли на это согласится, потому что в нынешних реалиях он будет продолжать сопротивляться.
- Европейский союз в этой ситуации склоняется к позиции США, как делает зачастую, или у него есть своя позиция?
— Я бы не сказал, что он склоняется к позиции США, скорее Европа заняла нейтральную позицию.
Вообще после «Брексита» трудно сказать, что Еврососоюз определился со своими приоритетами.
У них и с Китаем хорошие отношения по линии «Один пояс — один путь».
Они будут долго определяться, кому будут больше подыгрывать — Штатам или Китаю.
То, что мир будет многополярен, это точно — в нынешних реалиях.
- ООН, Всемирная организация здравоохранения, Европейский союз эффективно сработали в борьбе с коронавирусом?
— Посредственно и очень тенденциозно. Во-первых, ВОЗ уже подозревали в том, что они скрыли данные касательно SARS и вируса птичьего гриппа в начале нулевых.
Сейчас также падает доверие к организации, потому что Трамп их уже открытым текстом обвиняет в том, что они замалчивали информацию.
Я думаю, мы опять вернемся к диалогу о том, что нужно перезапустить международные институции, такие как ООН и прочие. Но это пока только размышления, конкретных предложений еще никто не выдвигал.
Возможно, Штаты попытаются создать альтернативную международную структуру на базе англосаксонского мира — Штаты, Канада, Британия, Австралия.
- Либеральная модель, которую исповедуют и пытаются внедрять по всему миру Соединенные Штаты, сейчас в серьезном кризисе, так как показывает свою неэффективность. Что может прийти ей на смену?
— Думаю, мир будет склоняться к консервативной модели, модели национальных государств, модели государственного протекционизма в экономике, модели защиты национальных интересов, а не вывода производства за рубеж.
Скорее каждое государство будет думать о себе, а не о каких-то глобальных проектах типа того же Евросоюза. Возможно, будут переходить к каким-то локальным проектам типа региональных союзов.
Мир будет двигаться в этом направлении, а крупные объединения типа АСЕАН, АТР или Евросоюза окажутся в существенном кризисе.
Та же ОПЕК долго не могла согласовать, какая страна насколько сократит добычу нефти, что показывает реальный уровень доверия между странами.