Пандемия COVID-19 многое меняет и еще изменит в мировой политике и экономике, считает политолог Кирилл Молчанов

- Кирилл, как вы считаете, почему коронавирус называют причиной нынешнего мирового экономического кризиса?

— Многие известные экономисты, лауреаты нобелевских премий говорят, что коронавирус — это такой эффект «черного лебедя», когда определенное событие, которое запускает те процессы, которые копились десятилетиями.

По-старому уже не будет. Коронавирус и национализация © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Сейчас на коронавирус будет очень удобно списать все проблемы национальных государств.

Будут во всем винить коронавирус — в росте безработицы, в падении экономики, в отсутствии нормальной системы здравоохранения и социальной защиты и так далее. Я думаю, что это будет удачно разыграно в каждой стране.

- Есть предположение, что масштабный экономический кризис вроде того, в котором сейчас оказался весь мир, может разрешиться только при помощи большой войны. Такое действительно может случиться?

— Вы знаете, за прошедшее со времен Второй мировой время эволюционировало само понятие войны.

В последние годы ведутся войны не милитаристского характера, а информационные и экономические. А может, и биологические, если правда то, что говорят некоторые про искусственное происхождение COVID-19.

Экономические войны по линиям США — Китай, Евросоюз — Россия идут уже не один год. Я не думаю, что они будут переходить в горячую фазу боевых столкновений.

Я думаю, что это будет продолжаться дальше в плане борьбы за экономическое давление друг на друга, различные информационные технологии, но к глобальной войне это вряд ли приведет, по крайней мере, в ближайшие годы.

- А что изменится в мировой политике и экономике после пандемии коронавируса?

— Ну как, все станут жить хуже — чего тут непонятного?

Тяжелые шаги «коронакризиса»: Беды Евросоюза и Трампа, миру угрожают войны © REUTERS, Eduardo Munoz

Скорее всего, будут выходить на первый план национальные государства или региональные союзы. То есть продолжение глобализации не предвидится.

Евросоюз будет в глубоком кризисе, потому что экономические последствия придется расхлебывать одной Германии, наверное, что тоже ее не сильно устраивает.

Думаю, нужно года два, чтобы выйти на экономические показатели до коронавируса в плане экономики.

- Соединенные Штаты сейчас пытаются сделать Китай виновником пандемии коронавируса — зачем это США?

— Ну, это модель Трампа. С самого начала он выделял Китай как главного оппонента США. Когда он пришел к власти, он уже понимал, что борьба будет не милитарного характера, а экономического.

А во-вторых, Штаты привыкли свои потери восполнять за чужой счет.

Свои экономические убытки они хотят компенсировать за счет Китая, чтобы Пекин заплатил за падение экономики, которое образовалось в Соединенных Штатах и не нравится Трампу перед выборами.

Это все-таки и борьба за гегемонию, и желание получить компенсацию, и решить свои финансовые вопросы за чужой счет. Но я думаю, что Китай вряд ли на это согласится, потому что в нынешних реалиях он будет продолжать сопротивляться.

- Европейский союз в этой ситуации склоняется к позиции США, как делает зачастую, или у него есть своя позиция?

— Я бы не сказал, что он склоняется к позиции США, скорее Европа заняла нейтральную позицию.

Вообще после «Брексита» трудно сказать, что Еврососоюз определился со своими приоритетами.

У них и с Китаем хорошие отношения по линии «Один пояс — один путь».

Они будут долго определяться, кому будут больше подыгрывать — Штатам или Китаю.

То, что мир будет многополярен, это точно — в нынешних реалиях.

- ООН, Всемирная организация здравоохранения, Европейский союз эффективно сработали в борьбе с коронавирусом?

— Посредственно и очень тенденциозно. Во-первых, ВОЗ уже подозревали в том, что они скрыли данные касательно SARS и вируса птичьего гриппа в начале нулевых.

Всемирная организация не в настроении. Что творится с ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Я думаю, мы опять вернемся к диалогу о том, что нужно перезапустить международные институции, такие как ООН и прочие. Но это пока только размышления, конкретных предложений еще никто не выдвигал.

Возможно, Штаты попытаются создать альтернативную международную структуру на базе англосаксонского мира — Штаты, Канада, Британия, Австралия.

- Либеральная модель, которую исповедуют и пытаются внедрять по всему миру Соединенные Штаты, сейчас в серьезном кризисе, так как показывает свою неэффективность. Что может прийти ей на смену?

— Думаю, мир будет склоняться к консервативной модели, модели национальных государств, модели государственного протекционизма в экономике, модели защиты национальных интересов, а не вывода производства за рубеж.

Скорее каждое государство будет думать о себе, а не о каких-то глобальных проектах типа того же Евросоюза. Возможно, будут переходить к каким-то локальным проектам типа региональных союзов.

Мир будет двигаться в этом направлении, а крупные объединения типа АСЕАН, АТР или Евросоюза окажутся в существенном кризисе.

Та же ОПЕК долго не могла согласовать, какая страна насколько сократит добычу нефти, что показывает реальный уровень доверия между странами.