Политолог и телеведущий из Черновцов — о гипотетической «партии мэров» и её электоральных перспективах, а также разрухе во властных головах на Украине накануне местных выборов

— Святослав, после публичного демарша городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко опять заговорили о создании «партии мэров» с прицелом на грядущие местные выборы. Реально ли создание такой партии? Каковы её электоральные перспективы, в частности, на Западной Украине?

— Учитывая возможные изменения в Избирательный кодекс, продавливаемые властью, создание такой партии-франшизы для действующих мэров может оказаться последней возможностью для их самостоятельного переизбрания, без хождения «на поклон» к большим политическим партиям. Ведь градоначальники могут оказаться зажаты в тиски двух неприемлемых альтернатив: избираться от имени больших партий и превратиться в их марионеток либо пойти под флагом маленьких сил и проиграть, учитывая возможное требование преодоления партией избирательного барьера по всей стране. Мэрское дело. Юлия Тимошенко вышла на тропу войны © ba.org.ua

Решение этой проблемы в теории кажется несложным: объединить большинство мэров под общим брендом без реальной партийной вертикали и общими усилиями перепрыгнуть барьер. По такой схеме долгие годы работает, к примеру, партия «Рідне місто», региональные ячейки которой реально никак между собой не связаны, являясь единым юридическим лицом только на бумаге. Трудность скорее в том, как объединить под общим флагом мэров городов разных частей страны, ведь на Западе, в Центре и на Юго-Востоке каждый из них исповедует разные идеологии, а многие популярные фигуры воспринимаются «токсично» за пределами своих «феодов».

Увидеть в одной партии мэров Львова, Киева и Днепра ещё вполне возможно. А вот их объединение с руководителями других городов Юго-Востока — того же Харькова и Одессы — это вызов для общественного мнения. Всё равно что «ширка» «Нашей Украины» и Партии регионов в 2007 году пошла бы на выборы единым фронтом и потеряла бы всякую легитимность в глазах избирателей. К тому же главы городов-миллионников никак не могут определиться: они играют в местную политику или в общенациональную? И вообще смогут ли они умерить амбиции и договориться на равных, на условиях взаимного невмешательства?

Впрочем, в этой истории есть маленький положительный сигнал: мы видим, как глава Киева Виталий Кличко спешно восстанавливает партию УДАР. А это признак того, что «партия мэров» если и возникнет, то будет действительно «удельной». Отсутствие в её рядах фигуры Кличко освободит гипотетическую партию от ненужных трений и борьбы за лидерство, попыток навязать единую идеологию или использовать мэров как ресурс для политической карьеры столичного «тяжеловеса». Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

- В нашем с вами родном городе, Черновцах, на местных выборах 2015-го первое место с почти 15% голосов заняла упомянутая партия «Рідне місто» («Родной город»), причём она находилась в оппозиции к мэру. Однако на выборах осенью этого года подобные политические силы могут оказаться за бортом местных советов. Ведь глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заявлял, что для проведения депутатов в областной или даже районный совет партия должна будет набрать не меньше 5% голосов от числа всех избирателей, принявших участие в выборах в целом по стране, о чём вы уже говорили выше.

— Если хотя бы половина украинских мэров смогут объединиться, нет ничего невозможного в преодолении 5%-ного барьера — суммарной поддержки их избирателей достаточно, чтобы победить по всей стране. Это продемонстрировали достижения «Рідного міста» в Черновцах и в других городах Украины, в которых победа этого партийного бренда стала результатом суммарного выступления сильных мажоритарщиков, многие годы побеждавших на своих округах. В сущности это была отработка сценария, который ныне можно масштабировать до пределов всей Украины, а роль мажоритарных депутатов перейдет к мэрам городов.

Мы видим, что эта технология работает, хотя в тех городах, где «Рідне місто» находится в оппозиции к мэру, могут быть занятные исключения. Так, в Черновцах выдвиженцем партии явно станет не действующий городской голова, а его главный оппонент, как и на предыдущих выборах. Подобный сценарий может повториться и в тех населённых пунктах, где действующие руководители не примкнут к условной «партии мэров». Тогда против них, как против «паршивых овец» местного самоуправления, выступит рейтинговая оппозиция, но не общенационального, а именно местного уровня.

Но для того чтобы идеальный прогноз стал реальностью, главные бенефициары «партии мэров» должны возглавить процесс, проявить инициативу, провести необходимую организационную работу: определиться с названием политической силы, провести съезд — в конце концов, разослать эмиссаров во все уездные города и веси, провести переговоры с каждым «акционером». Это вызов общенационального масштаба. С другой стороны, эта задача, как мне кажется, не требует какой-то объединяющей фигуры. Более того, её наличие, скорее, станет «яблоком раздора» и принесет такой партии больше вреда, чем пользы. Именно такая безначальная, сетевая структура может «сшить» и страну, и региональные элиты, выступив политическим воплощением реальной децентрализации. Черкассы против Центра и «Эпицентра» © Facebook, Анатолій Бондаренко

- На Западной Украине уже была своеобразная «партия мэра» — я имею в виду «Самопомощь» городского головы Львова Андрея Садового. Ныне же Садовый публично поддержал мэра Черкасс, это же сделал мэр Ивано-Франковска, «свободовец» Руслан Марцинкив. Остальные мэры областных центров и больших городов Западной Украины пока хранят молчание. Смогут ли они хоть каким-то образом объединиться для защиты интересов горожан, или Киев привычно раздавит их по одиночке?

— Функцию «партии мэров» партия «Самопомощь» всё-таки выполнить не смогла и уже вряд ли сможет, даже на Западной Украине. Процесс её разложения зашёл слишком далеко, и партийные рейтинги не позволяют ей рассчитывать на преодоление 5%-ного барьера за пределами Львова. А упомянутые заявления мэров скорее являются вялой попыткой взаимоподдержки, рассчитанной как на маленький шантажик Киева, так и на усиление позиций в собственных городах. Но если дальше громких заявлений дело не пойдёт, не будет и никаких последствий. В этом отношении гробовое молчание остальных мэров, будь оно подкреплено кулуарными договоренностями, для Киева может оказаться куда более опасным. Состоится ли подобное объединение на самом деле, станет ясно после окончательного определения правил игры на местных выборах. Тогда-то все и засуетятся, и мы, наконец, поймем, кто, с кем и против кого.

- 6 мая Александр Корниенко сообщил, что местные выборы состоятся 25 октября 2020 года, и «любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег — это всё ложь». В тот же день Владимир Зеленский, не упоминая фамилий, заявил, что, «понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий». Это признак конфликта в «Слуге народа» или привычная для Украины игра в «плохого и хорошего полицейского»?

— Это признак неуправляемости и полной разрухи во властных головах. Мы крайне переоцениваем власть, полагая, что в Офисе президента или в правительстве разыгрывают сложные многоходовки, просчитывают кризисные ситуации, принимают комплексные меры… Это иллюзия. Похоже, Владимир Зеленский не общается с собственной партией и депутатами, а его администрация не согласовывает позиции и публичные заявления, выставляя дураками то себя, то своих подчиненных попеременно. О каком «структурировании» политического ландшафта ведет речь Александр Корниенко, если власть не может структурировать собственную партию и его личные заявления? Ведь «хитро сделанные», по словам президента, изменения в Избирательный кодекс собирается вносить именно «Слуга народа»! «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

Впрочем, возможно, последнее высказывание главы государства — это неуклюжая попытка умыть руки и переложить ответственность за непопулярную реформу «на того парня»? Только вот скамья запасных слишком коротка, и в какого бы парня ни стрелял, все равно попадешь себе в ногу. В данном случае президент пытается сделать виноватой «падчерицу», то есть собственную политическую силу, и в конечном итоге — парламентское монобольшинство имени себя самого. Это в высшей степени нелепо, и мне трудно понять, как из такой глупой ситуации получится выйти с умным лицом.

- Вернёмся к демаршу мэра Черкасс. Российские аналитики называют его потерей централизованной управляемости в стране, «явочной федерализацией» и т.д. Однако стоит ли России радоваться, ведь Анатолия Бондаренко поддержали такие одиозные персоны, как мэр Днепра Борис Филатов? Да и сам Бондаренко в марте прошлого года поддержал решение Черкасского горсовета о введении в городе «моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах»…

— Подобные игры, безусловно, могут помешать объединению мэров разных украинских городов. С другой стороны, упомянутые противоречия выбросят за борт условного объединения наиболее радикальных представителей крайних флангов, возвращая местное самоуправление на круги своя. То есть к вопросам, которыми местные деятели должны заниматься в первую очередь: городским хозяйством, инфраструктурой, вопросами производства. Конечно, это вопрос времени и даже не одного избирательного цикла, но он лишний раз напомнит местным элитам, что внешние идеологические противоречия нужно учиться преодолевать. Либо договариваясь и принимая друг друга во всём разнообразии мнений, либо свои радиальные позиции оставить при себе и не строить на них публичную политику. Мне кажется, рано или поздно мы придем ко второму варианту, в противном случае страна никогда не обретёт единства.