Рестораны, кафе и весь прочий развлекательный сектор Киева закрылись на период карантина. Отсчет нужно вести с 11 марта. С 12 мая правительство ослабляет режим: разрешен кофе навынос, откроются парикмахерские и салоны красоты, мелкие ларьки и непродовольственные магазины. Полное снятие карантина ожидается 22 мая, хотя его могут и продлить

В столице Украины больше всех пострадали туристический бизнес, общепит и увеселительная сфера. Как жить дальше, в интервью изданию Украина.ру поведала независимый PR-специалист, руководитель Киевского публичного агентства коммуникаций/PR Инна Ковальчук.

- Инна, какие действия депутатов и исполнительной власти могли бы сейчас помочь киевскому и всему украинскому общепиту?

— Все рестораны очень ждут, что на законодательном уровне власть предусмотрит возможность работы летних террас, что позволит многим держаться на плаву до полноценного открытия. В противном случае они закроются. Ведь правительство разработало 5-этапный план по ослаблению карантина, а затем и окончательному снятию ограничений. В этом плане открытие самих ресторанов — одна из последних мер. Взлет или падение? Пандемия ввела в шок книготорговлю, но способствовала расцвету творчества © CC0, Pixabay

— Для гостиниц какие условия оказались бы спасительными?

— На туристическом рынке Киева добрая часть корпоративных клиентов — это украинцы. Ввиду остановки экономики количество передвижений сводится на нет, но это не значит, что они не возобновятся после карантина.

В связи с этим я считаю необходимым учредить программу развития туристической отрасли: снизить НДС на номерной фонд, отменить туристические сборы и освободить от уплаты налогов при инвестировании в страну. Далее, в такой сложный период нужно разработать госпрограмму предоставления государственного заказа для людей на карантине по специальному тарифу.

- Представители HoReCa говорят, что на это время что-то может поменяться в обслуживании, но они пока не знают, что.

— Правительству в этом контексте надо уточнить временные стандарты на период пандемии: если у ресторанов открываются летние террасы, то как персонал теперь должен работать, какие будут нормы по рассадке посетителей.

Все это касается и отелей, ведь там есть шведская линия (грубо говоря, конструкция «шведского стола». — Ред.). Несмотря на то, что мы не говорим о загрузках гостиниц — туризм провалился на полгода и осуществляться будут разве что внутренние турпоездки — нужно знать, будет ли шведская линия и как, опять же, рассаживать гостей. Например, ее запретили в Турции. Если у нас ее не позволят, тогда это будет рум-сервис (обслуживание в номерах. — Ред.) или заказы по меню. Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Пока эта область бизнеса действует, так сказать, наобум и с закрытыми глазами?

— От государства должна быть четкая инструкция. Пока ее нет, большинство отелей такие инструкции создают самостоятельно. Но это неправильно. Потому что, допустим, если есть универсальный протокол по лечению COVID-19, то такой же протокол должен быть и по работе бизнеса в эти дни и месяцы. Это важно с точки зрения безопасности, да и предприниматели должны знать, как вести свое дело.

- Станут ли рестораторы и владельцы кофеен поднимать цены на чашку кофе и будут ли акции на блюда?

— Прогнозировать ценообразование сейчас сложно. Что же до акций на блюда, то многие полноформатные заведения будут, скорее всего, максимально оптимизировать меню. Я знаю, что некоторые рестораны из 15 страниц меню оставят одну страницу. То есть это будет сезонное меню до конца августа — середины сентября, чтобы разгрузить кухню и, соответственно, привлекать меньше персонала для работы. Будут акции и специальные часы. Предложения будут придумывать маркетологи и креативщики.

- «Разгрузить кухню» — это избавиться от лишних продуктов?

— К сожалению, за этот период очень много продуктов испортилось, их пришлось выбросить, так как рестораны в основном не держат их в заморозке. В таком случае оптимизация кухни — вполне правильный подход.

- Что же будет с персоналом? Можно ли будет к осени вернуть часть временно отправленных в неоплачиваемый отпуск или уволенных наемных сотрудников?

— Что в ресторанах, что в отелях сокращение штата на 40-50% уже произошло. Стоит сказать, что в таких ситуациях сокращают линейный персонал — официанты, уборщики и другие рабочие руки — а менеджмент трогают очень редко. В ресторанном бизнесе летом очень тяжело найти персонал, так как в это время люди выезжают куда-то на заработки. К примеру, в Одессу. В этом же году такой проблемы с персоналом не будет, он будет оптимизирован. Карантин в сфере интимных услуг. Конкуренция выросла, вышли пенсионерки, работает веб-интим © Sean Marc Lee / flickr

Однако с сентября-октября, если не будет никаких других вспышек болезни, объемы будут увеличиваться, и заведения начнут возвращаться к нормальной жизни. Тогда простых сотрудников доберут.

В гостиницах в этом плане история другая. Все зависит от компетенции руководства. Сегодня я все чаще сталкиваюсь с тем, что начинают сокращать именно нужный персонал, который активно занимается продажами услуг. Хотя с октября, когда хотя бы частично должно все выровняться, снова понадобятся эти кадры для продажи и продвижения продукта. И тогда расход на таких специалистов в разы увеличится.

У многих отсутствует понимание антикризисных мер. Сократили, сэкономили? Окей, но потом снова нужно набирать людей, и не кого попало, а профессионалов. Тогда как правильная стратегия оптимизации — это, скажем, упрощенный график работы, поочередный выход, дежурства и так далее. Да, зарплата на это время уменьшается, но рабочее место сохраняется и вскоре заработная плата выходит на прежний уровень.

- Возвратимся к запретам и послаблениям. Кофейням уже разрешили продавать кофе навынос, хотя они это делали вопреки запрету.

— Вы правы, однако, если маленькие кофейни и так выносили сваренный кофе, неясно, что же Кабмин им «облегчил». Хотя тем, у кого есть летние террасы, стало легче. Человек может заказать себе этот напиток и спокойно им насладиться за столиком.

Плюс утвердили нормы по дезинфекции: ношение масок, перчаток и прочее. Кафе-рестораны будут в этом смысле выжимать по максимуму. С одной стороны, это правильно, это же безопасность. С другой же — это дополнительные расходы для тех же рестораторов на приобретение дезинфекторов, спецсредств и привлечение специалистов, которые проводят очистку помещений. Хотя государство должно бесплатно обеспечить общепит, отели и ивент-индустрию, которые больше всего пострадали от коронакризиса, всем этим. Медленное пробуждение. Севастополь возвращается к нормальной жизни © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

- Вы указали, каким конкретно образом могут помочь чиновники отрасли. Как вы думаете, хотя бы часть требуемых норм утвердят?

— Государство должно освободить этот бизнес от уплаты налогов. В этот список я бы включила пункт про освобождение от уплаты ЖКУ. Потому что первое время бизнесу объективно нечем будет платить по счетам, неоткуда брать деньги.

Ну и программа поддержки турбизнеса, я знаю, уже разрабатывается. Пока туда включены нормы по безопасности. Но опять-таки, для соблюдения безопасности бизнесу требуются дополнительные средства: на закупку дезинфицирующих средств, на привлечение компаний, которые занимаются дезинфекцией.

Для гостиниц будет действовать норма по загрузке, а свыше 50% отелей не смогут заполняться. Это уже ограничение, потеря прибыли. Если государство пойдет навстречу по этим требованиям, а также выдаст бесплатно дезинфекторы и средства защиты предпринимателям — это и будет реальная поддержка бизнеса.

Но это из области фантастики. Исходя из суммарного опыта за все годы независимости страны, бизнесу, кроме как на себя, надеяться не на кого.