В интервью изданию Украина.ру главный редактор издания МК-Турция Яшар Ниязбаев сказал, что запоздалое информирование граждан Турции о введении комендантского часа, вызвавшее столпотворение в магазинах и, соответственно, нарушение самоизоляции, должно научить власти остальных стран, что о любых ограничительных мерах объявлять нужно заблаговременно

Вечером 10 апреля Министерство внутренних дел Турции объявило о введении с полуночи 11 апреля до полуночи 13 апреля комендантского часа в 30 городах, включая Стамбул, Анкару, Измир, Бурсу, Эскишехир, а также провинцию Зонгулдак. Иными словами, никому нельзя выходить на улицу на протяжении 48 часов. Люди, застигнутые врасплох, которым сообщили всего за час-два до вступления в силу новых ограничений, ринулись в магазины, чтобы купить продукты и прочие товары, по роликам в соцсетях видно, что очереди около магазинов выстроились огромные. Ни о какой самоизоляции и соблюдении рекомендуемой дистанции речи не было.

12 апреля министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу попросил прощения у турецкого народа и властей страны и подал прошение об отставке, однако глава государства Реджеп Тайип Эрдоган его отклонил. Президент, как написано в коммюнике, распространённом его администрацией, не счёл это требование подходящим и подчеркнул, что Сулейман Сойлу заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу, а также указал на заслуги главы ведомства в борьбе с терроризмом и его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.

В интервью изданию Украина.ру главный редактор издания МК-Турция Яшар Ниязбаев прокомментировал сложившуюся ситуацию. Коронавирус возвращается в Китай: власти опасаются второй волны пандемии © REUTERS, Aly Song

- Яшар, почему власти страны так внезапно объявили о введении комендантского часа, а не предупредили заранее, чтобы люди успели хотя бы закупить продукты?

— Ответа на этот вопрос нет. Есть только заявление министра внутренних дел, который объяснял своё внезапное решение, хотя оно не было внезапным — решили задолго до реализации, но вот объявление о том, что будет комендантский час, сделали очень поздно. Почему это сделали так поздно, Сулейман Сойлу объяснил тем, что, несмотря на свой опыт, он не ожидал, что возникнет такая проблема, что люди начнут выходить на улицы. Он так и сказал: «Я этого не просчитал».

- Какие выводы можно сделать из этой ситуации?

— Очень хорошо, что сейчас в мире практически все в одной лодке, одна страна следит за другой и пытается перенять какой-то опыт. Турция много опыта в борьбе в коронавирусом переняла у других стран и в этом смысле очень успешно действовала до сих пор.

Однако этот случай показал, как делать нельзя. Мне кажется, не только Турция, а все страны сделали вывод, что если ты объявляешь о комендантском часе, о запрете выходить на улицу, то сделать это нужно как можно раньше, так, чтобы у людей была возможность сделать то, что они хотели, например сходить в магазин, купить хлеб, воду, молоко и так далее, чтобы у них не было страха, что они будут сидеть два дня или сколько бы ни было и не смогут решить простейшие проблемы, связанные с покупкой продуктов. Как только вы даёте такую уверенность — например, если бы заранее сказали, что хлеб будут возить, что и делали (но не факт, что все получили). Но государство в этом плане очень хорошо постаралось, мэрии турецких городов постарались, чтобы хлеб можно было доносить до жителей страны. Вообще, даже не было запрещено выходить и покупать хлеб, был такой момент, кстати.

Мне кажется, выводы сделаны серьёзные о том, что любые подобные меры должны быть продуманы и объявлены совместно с мэриями. По крайней мере, мэр Стамбула сказал, что ему об этом не сообщали и он не был в курсе того, что будет подобная проблема, иначе они бы подготовились и как минимум подумали хотя бы о том, как подвозить хлеб.

- Почему Эрдоган не принял отставку главы МВД?

— Президент не принял прошение, потому что Сойлу — очень серьёзная фигура в борьбе, особенно с террористической угрозой внутри страны, и во многих вопросах он уже стал достаточно опытным человеком, который в такие трудные минуты, трудные дни очень нужен лидеру государства. Если судить по словам оппозиции, то это всё было сделано согласованно, то есть Сулейману Сойлу предложили подать в отставку, а Эрдоган потом её не принял. Хотя, может быть, всё было реально.

Я думаю, что даже если всё было не согласовано, то Сойлу сделал правильно, подав в отставку, таким образом он снизил накал, а недовольства было очень много. Ещё завтра и послезавтра начнут говорить лидеры партий, у них будут прямые эфиры на турецком телевидении, и там будет сказано много негатива, а когда вы работаете на опережение, то есть когда человек уже подал в отставку, ну что ему ещё сделать, это снижает накал. Эрдогану нужен такой человек, как Сойлу, он сделал очень много в интересах и в пользу правительства, президента Турции, и терять его сейчас не хочется. Право на жизнь и безопасность в обмен на свободы. Как мир ограничил себя во время карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Как население оценивает действия властей в связи с обстоятельствами введения комендантского часа: осуждают правительство за то, что объявление сделали так поздно и создали хаос, или понимают, что политики тоже люди и им свойственно ошибаться, просто действительно не предвидели, что может начаться паника?

— Реакция граждан двояка. Государство и власти поддерживает, условно говоря, 50%, может, чуть меньше, но мы считаем, что половина на половину. Несмотря на то, что были беспорядки, не такие глобальные, но всё равно были, самая большая проблема заключалась в том, что создали антисанитарную атмосферу. Однако сказать, что политически граждане, которые поддерживают Эрдогана, как-то могли повлиять на рейтинг Эрдогана, я не могу, но оппозиция считает, что если бы Сойлу не подал в отставку, то это могло бы негативно отразиться на рейтинге партии. Но результаты, мне кажется, мы узнаем позже. В целом ситуация с коронавирусом добавляет президенту очки, — судя по опросам, уровень поддержки Эрдогана вырос на 14% и составляет сейчас 55%, но вот такие инциденты, конечно, оказывают негативное влияние. Поскольку пятничная ситуация длилась недолго, то пока неизвестно об изменении эпидемиологической обстановки, неясно, вырастет ли количество заражённых, а это будет самым главным показателем — и люди будут знать, кого винить, и это повлияет на рейтинг политиков.