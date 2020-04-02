Очередной политический скандал на Украине разгорелся после того, как депутат Рады Гео Лерос опубликовал видеозапись, на которой человек, похожий на брата Андрея Ермака Дениса торгует государственными должностями.
- Ростислав Владимирович, как вы считаете, кому выгодна атака на Ермака? И какие цели этой атаки?
— Эта атака выгодна для многих, но организовать ее мог только Коломойский. Это в его стиле, во-первых.
Во-вторых, президент под видом влияния Ермака продавливал несколько антиколомойских законов, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Причем неизвестно, получит ли он кредит, а вот то, что законы уже приняты, — это факт. По поводу Приватбанка во втором чтении, а закон о земле принят полностью. Поэтому я думаю, что это, публикация компромата на брата главы Офиса президента, работа Игоря Валерьевича.
- Как поведет себя Зеленский в этой ситуации? Встанет ли он на сторону Ермака?
— Мы ведь не знаем, как человек поступит в очередной критической ситуации. Как показывает практика, Зеленский стремится в таких ситуациях самоустраняться: вы там как-нибудь решайте проблему.
Ермак, допустим, обратился в СБУ, чтобы они возбудили уголовное дело и искали всех, кто Ермака обидел.
Кстати, Ермак сказал, что знает, кто его обидел, так что я склонен полагать, что ему известно, что это Коломойский. Всем остальным вряд ли есть дело до его брата и торговли госдолжностями. Ими все всегда торговали, и об этом все знают.
- Нет ли в этой ситуации возможности остановить процесс потепления в отношениях между Россией и Украиной? Ведь Ермака считают едва ли не главным переговорщиком с Россией.
— У них нет желания потепления, у них есть желание откуда-то получать деньги. Но теми методами, которыми они пытаются, как вы говорите, установить потепление, они все равно ничего не добьются. Да и вообще сейчас не до этого.
- Внутри «Слуги народа» продолжаются конфликты, монобольшинства уже фактически нет. Сможет ли Зеленский как-то удержать депутатов, особенно в ситуации падающих рейтингов?
— У Зеленского вообще уже нет фракции в Верховной Раде. Там есть группа Коломойского, группа Ахметова, группа Пинчука-Сороса. О своей фракции Зеленский теперь может забыть.
Теперь ему, чтобы проводить какие-то решения, нужно обращаться к конкретным олигархам. К Петру Алексеевичу или к Славе Вакарчуку, как он последний раз собирал голоса… Но своя собственная фракция — это уже фикция.