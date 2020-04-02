Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру назвал главного заказчика видеокомпромата на нынешнего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака

Очередной политический скандал на Украине разгорелся после того, как депутат Рады Гео Лерос опубликовал видеозапись, на которой человек, похожий на брата Андрея Ермака Дениса торгует государственными должностями.

- Ростислав Владимирович, как вы считаете, кому выгодна атака на Ермака? И какие цели этой атаки?

— Эта атака выгодна для многих, но организовать ее мог только Коломойский. Это в его стиле, во-первых.

Фесенко: Ермак имиджево проигрывает от коррупционного скандала © Facebook Владимира Фесенко

- Как поведет себя Зеленский в этой ситуации? Встанет ли он на сторону Ермака?

— Мы ведь не знаем, как человек поступит в очередной критической ситуации. Как показывает практика, Зеленский стремится в таких ситуациях самоустраняться: вы там как-нибудь решайте проблему.

«Хотели устроить дефолт». Ермак объяснил появление данных о причастности его брата к коррупции © uaportal.com

Кстати, Ермак сказал, что знает, кто его обидел, так что я склонен полагать, что ему известно, что это Коломойский. Всем остальным вряд ли есть дело до его брата и торговли госдолжностями. Ими все всегда торговали, и об этом все знают.

- Нет ли в этой ситуации возможности остановить процесс потепления в отношениях между Россией и Украиной? Ведь Ермака считают едва ли не главным переговорщиком с Россией.

— У них нет желания потепления, у них есть желание откуда-то получать деньги. Но теми методами, которыми они пытаются, как вы говорите, установить потепление, они все равно ничего не добьются. Да и вообще сейчас не до этого.

- Внутри «Слуги народа» продолжаются конфликты, монобольшинства уже фактически нет. Сможет ли Зеленский как-то удержать депутатов, особенно в ситуации падающих рейтингов?

— У Зеленского вообще уже нет фракции в Верховной Раде. Там есть группа Коломойского, группа Ахметова, группа Пинчука-Сороса. О своей фракции Зеленский теперь может забыть.

Теперь ему, чтобы проводить какие-то решения, нужно обращаться к конкретным олигархам. К Петру Алексеевичу или к Славе Вакарчуку, как он последний раз собирал голоса… Но своя собственная фракция — это уже фикция.