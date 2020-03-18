- Даниил, как изменилась жизнь Киева после введения карантина? Все ли меры соблюдаются? Почувствовали ли вы на себе эти изменения?
— Я это на себе никак не почувствовал. А вообще большинство мер соблюдаются. Метро закрыто, рестораны закрыты, кафе закрыты. Все прочие места из сферы услуг тоже закрыты. Не соблюдается только норма о перевозке не более 10 человек в маршрутке.
Но ее физически невозможно соблюсти — метро закрыто, а людям нужно как-то добираться на работу. Маршруток и так было недостаточно. А если в них еще по 10 людей возить, включая бывших пассажиров метро. Вы же понимаете. Так что в основном все соблюдается, а эта конкретная норма — нет.
- Как в целом настроены люди? Есть ли откровенные признаки паники?
— Да нормально они настроены. Не то что бы равнодушно, но как-то не особо паникуют. В отдельных местах были приступы скупки продуктов, но скупали только определенные продукты в определенных местах. Я приблизительно представляю, как это было.
Кто-то один приходил и начинал скупать гречку. А все, кто в это время был в магазине, повторяли за ним. Потому что в соседних магазинах все нормально — стоят полные полки и гречки, и сахара, и соли. Так что тотальной паники нет. Люди ходят без масок в большинстве своем. В масках только один из десяти.
- Как вы оцениваете все эти меры? А то говорят, что можно было бы действовать менее жестко.
— Правильно, что ввели. Это превентивные меры. Система здравоохранения Украины в разы, а может быть, в десятки раз менее готова к эпидемии, чем та же итальянская система. Но мы видим, что происходит в Италии: люди мрут, люди заражаются тысячами в день.
Если бы у нас начался рост эпидемии по экспоненте, я подозреваю, что привело бы к еще худшим последствиям. Именно поэтому власти ввели превентивные меры. Сейчас у нас только 14 больных. Это не так много, и обстановка нормальная. Думаю, что как раз вовремя ввели карантин.
Единственное, я думаю, что он продлится не две недели, а несколько дольше. Потому что нелогично открывать границы и запускать весь транспорт, пока в Европе бушует эпидемия. Скорее всего он будет около месяца, а может быть, даже больше.