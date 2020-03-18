Политолог Даниил Богатырев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как чувствуют себя киевляне после ужесточения мер, принятых властями столицы и Украины в связи с угрозой коронавируса

Закрыть страну и пощипать олигархов. Нужен ли Украине режим чрезвычайного положения © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк - Даниил, как изменилась жизнь Киева после введения карантина? Все ли меры соблюдаются? Почувствовали ли вы на себе эти изменения?

— Я это на себе никак не почувствовал. А вообще большинство мер соблюдаются. Метро закрыто, рестораны закрыты, кафе закрыты. Все прочие места из сферы услуг тоже закрыты. Не соблюдается только норма о перевозке не более 10 человек в маршрутке.

Но ее физически невозможно соблюсти — метро закрыто, а людям нужно как-то добираться на работу. Маршруток и так было недостаточно. А если в них еще по 10 людей возить, включая бывших пассажиров метро. Вы же понимаете. Так что в основном все соблюдается, а эта конкретная норма — нет.

- Как в целом настроены люди? Есть ли откровенные признаки паники?

— Да нормально они настроены. Не то что бы равнодушно, но как-то не особо паникуют. В отдельных местах были приступы скупки продуктов, но скупали только определенные продукты в определенных местах. Я приблизительно представляю, как это было.

Кто-то один приходил и начинал скупать гречку. А все, кто в это время был в магазине, повторяли за ним. Потому что в соседних магазинах все нормально — стоят полные полки и гречки, и сахара, и соли. Так что тотальной паники нет. Люди ходят без масок в большинстве своем. В масках только один из десяти.

- Как вы оцениваете все эти меры? А то говорят, что можно было бы действовать менее жестко. Форест из Житомира: Надеюсь, из Европы заробитчане в карантин привезут левые идеи © Facebook, Сергей Форест

— Правильно, что ввели. Это превентивные меры. Система здравоохранения Украины в разы, а может быть, в десятки раз менее готова к эпидемии, чем та же итальянская система. Но мы видим, что происходит в Италии: люди мрут, люди заражаются тысячами в день.

Если бы у нас начался рост эпидемии по экспоненте, я подозреваю, что привело бы к еще худшим последствиям. Именно поэтому власти ввели превентивные меры. Сейчас у нас только 14 больных. Это не так много, и обстановка нормальная. Думаю, что как раз вовремя ввели карантин.

Единственное, я думаю, что он продлится не две недели, а несколько дольше. Потому что нелогично открывать границы и запускать весь транспорт, пока в Европе бушует эпидемия. Скорее всего он будет около месяца, а может быть, даже больше.