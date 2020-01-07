- Игорь, отмечают ли в Сирии Новый год? Это праздник для сирийцев? Если да, то насколько любимый? Накрывают ли стол? Сидят ли за столом как у нас в ночь с 31 декабря на 1 января? Ставят ли елку? Дарят ли друг другу новогодние подарки?
— Да, Новый год в Сирии отмечают. Это очень европеизированная страна. Все подобные праздники празднуют массово и ярко, со стихийными народными гуляньями.
Новый год тоже любят и ждут. Часто ставят елку. Накрывают стол. Исторически Сирия христианская страна, сейчас православных и католиков — меньшинство, но общественные традиции, особенно, в приморской зоне совсем не мусульманские. А Новый год — так вообще праздник надконфессиональный.
- Когда в Сирии христиане празднуют Рождество? Как происходит празднование? Для мусульман — например, для алавитов — это праздник?
— Рождество в Сирии отмечают 24-25 декабря. Даже православные. Когда-то отмечали как у нас, но потом перенесли на декабрь. Некоторые отмечают обе даты. Православные утверждают, что католики по договоренности взамен должны были перенести Пасху и праздновать ее по православному календарю, но потом отказались.
На Рождество христиане ходят в церковь, дарят подарки, готовят праздничную еду, приглашают на застолье гостей. Иногда в церкви заглядывают даже местные мусульмане. А алавиты так вообще мало чем отличаются и, скорее всего, являются такой криптохристианской сектой.
- А как и когда в Сирии празднуют мусульманский Новый год? Что происходит во время празднования? В ночь начала Нового года по исламскому календарю раздают милостыню, совершают молитву и приглашают гостей.
— Мусульманский календарь по-другому устроен, в нем год меньше, чем у нас, потому дата смещается по временам года. Каждый раз в другое время. В первую ночь нового года молятся вместе, раздают милостыню. Застолье, понятное дело.