Известный русский ориенталист, путешественник и блогер Игорь Димитриев рассказал изданию Украина.ру, как в Сирии, главном союзнике России на Ближнем Востоке, отмечают Новый год и Рождество

- Игорь, отмечают ли в Сирии Новый год? Это праздник для сирийцев? Если да, то насколько любимый? Накрывают ли стол? Сидят ли за столом как у нас в ночь с 31 декабря на 1 января? Ставят ли елку? Дарят ли друг другу новогодние подарки?

Экс-депутат Одесского горсовета Димитриев – об особенностях одесской контрабанды © Facebook, Игорь Димитриев

Новый год тоже любят и ждут. Часто ставят елку. Накрывают стол. Исторически Сирия христианская страна, сейчас православных и католиков — меньшинство, но общественные традиции, особенно, в приморской зоне совсем не мусульманские. А Новый год — так вообще праздник надконфессиональный.

- Когда в Сирии христиане празднуют Рождество? Как происходит празднование? Для мусульман — например, для алавитов — это праздник?

Димитриев: Украина недотягивает даже до одной Москвы © РИА Новости, Денис Гришкин | Перейти в фотобанк

На Рождество христиане ходят в церковь, дарят подарки, готовят праздничную еду, приглашают на застолье гостей. Иногда в церкви заглядывают даже местные мусульмане. А алавиты так вообще мало чем отличаются и, скорее всего, являются такой криптохристианской сектой.

- А как и когда в Сирии празднуют мусульманский Новый год? Что происходит во время празднования? В ночь начала Нового года по исламскому календарю раздают милостыню, совершают молитву и приглашают гостей.

— Мусульманский календарь по-другому устроен, в нем год меньше, чем у нас, потому дата смещается по временам года. Каждый раз в другое время. В первую ночь нового года молятся вместе, раздают милостыню. Застолье, понятное дело.