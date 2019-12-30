В воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между мятежными республиками Донбасса и Украиной. Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала изданию Украина.ру, что сейчас происходит с теми, кто прибыл в воскресенье в ДНР после освобождения

- Дарья, какое количество удерживаемых Украиной лиц прибыло на территорию ДНР в результате состоявшегося в воскресенье обмена?

— В Минске был согласован список в 87 человек, которые находились в заключении на Украине. Из них 26 человек отказались от обмена. Некоторые из них вообще отказались участвовать в процессе освобождения, и некоторое количество отказалось от перемещения на территорию ДНР и остались на подконтрольной Украине территории, поскольку их семьи находятся там.

По факту нам был передан 61 человек. Украина и Донбасс обменялись пленными: что дальше? Сценарии от экспертов © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В свою очередь мы освободили 55 человек, из которых 4 человека отказались перемещаться на территорию Украины, а 51 человека мы передали Киеву.

- Где в настоящий момент находятся те, кто приехал в ДНР?

— В медицинском учреждении, проходят реабилитацию, медицинские осмотры, сдают анализы, делают флюорографию, то есть проходят полное медицинское обследование.

- Будут ли им выданы документы ДНР?

— Одним из условий ДНР во время обмена было то, чтобы все те, кто идет на обмен, были обеспечены со стороны Украины документами, удостоверяющими личность. Сколько человек, которых Украина не обеспечила паспортами, я сказать не могу. Большинство были обеспечены.

Далее те, кто изъявит желание получить паспорт гражданина ДНР, его получат.

- А если после получения паспорта ДНР кто-то захочет получить паспорт гражданина России, он сможет это сделать?

— Естественно. Они смогут подать пакет документов на присвоение гражданства Российской Федерации.

- После получения документов и прохождения медобследования где они будут жить? О нормализации отношений Украины с Россией говорить преждевременно — Рудяков об обмене пленными © РИА Новости, Алексей Куденко

— У тех, у кого нет жилья на территории, подконтрольной ДНР, будут им обеспечены. Им будут предоставлены места долгосрочного проживания на территории республики. С ними будут работать центры занятости, мы будем подбирать им работу. Естественно, людей никто в беде не бросит. Всем будем помогать.

- О пребывании в тюрьмах Украины ходит много слухов. Есть среди приехавших те, кого пытали в украинских тюрьмах?

— Практически ко всем людям, которые были вчера освобождены, применялись методы незаконного воздействия — были пытки различного рода и так далее: и ногти вырывали, и проводили удушение. Все как всегда бывает в украинских тюрьмах.

- Будут ли следственные органы ДНР проводить следственные действия по поводу этих пыток?

— Естественно, все это будет сделано.