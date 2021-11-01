1 ноября 1976 года 1-й канал центрального телевидения показал первые две серии фильма, которому судьбой было суждено стать в Перестройку и в постперестроечное время культовым. После повторного показа в 1980 году лента на шесть долгих лет легла на полку, но затем её стали транслировать регулярно, и она приобрела невероятную популярность.

Пьесу «Дни Турбиных» Владимир Басов — будущий известный режиссёр и главный «Дуремар» Советского Союза, полюбил ещё задолго до войны.

Михаил Булгаков написал её в 1925 году — тогда в журнале Россия была опубликована первая часть романа «Дни Турбиных», который современный читатель знает под названием «Белая гвардия». «Вокруг Булгакова»: 130 лет назад в Киеве родился любимый драматург Сталина © коллаж Украина.ру

3 апреля того же года Булгакову из МХАТА поступило предложение, написать на основе романа пьесу, которую там были готовы поставить. Писатель перебивался с хлеба на воду, постановка дала бы ему возможность содержать семью, поэтому он охотно взялся за работу. Уже в начале сентября в театре состоялась первая читка, однако разрешение на постановку пьесы театр получил только год спустя — 25 сентября 1926 года.

Из-за романтизации белого движения «Дни Турбиных» подверглись критике, и в апреле 1929 года из театрального репертуара её изъяли… однако вскоре вернули. Причиной тому стало личное вмешательство самого Иосифа Сталина. Широко известна легенда, будто бы глава СССР смотрел «Дни Турбиных» пятнадцать раз, хотя никаких документальных подтверждений этому нет. Зато в собрании сочинений Сталина есть текст письма, написанного им 2 февраля 1929 года драматургу Владимиру Билль-Белоцерковскому:

«Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбьи даже «Дни Турбиных» — рыба. (…) Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь», «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».

МХАТ продолжал ставить пьесу Булгакова на своей сцене, где её и увидел тогда ещё совсем молодой Володя Басов:

«Дни Турбиных» — моя давняя страсть. Может быть, потому, что я сам был мальчишкой в армии как раз в Николкином возрасте и не раз ходил на этот спектакль в Художественный театр. Мне хотелось самому очутиться на сцене, быть на месте Николки…». День в истории. 16 февраля: родился полтавчанин, который в 1941-м спас Москву © оввакул.рф

Владимир Павлович очутился не просто в армии, он попал в самую мясорубку первых лет Великой Отечественной войны. Его сверстники, это как раз школьники 1941 года выпуска. Это они ушли из-за школьной парты, не в ВУЗы и техникумы, а на фронт. Из каждых ста человек назад потом вернулись только трое.

Басов собирался поступать ВУЗ. Выбрал ВГИК, успел туда явиться, чтобы узнать правила приёма, но затем ушёл добровольцем на фронт. Он участвовал в Битве за Москву, был ранен, вернулся в строй и закончил войну в 1945 году в Германии в чине капитана. Владимир мог бы продолжить карьеру советского офицера, но предпочёл оставить армию и в 1947 году реализовал свои довоенные планы — поступил на режиссёрский факультет ВГИКа.

С тех пор и появилась у него идея, экранизировать «Дни Турбиных», только играть в нём он теперь хотел не молодого наивного Николку, а опытного, «тёртого» временем капитана Виктора Мышлаевского. В конце концов, он ведь и сам был пусть отставным, но капитаном. Однако прошла четверть века, прежде, чем планы эти удалось реализовать.

Во-первых, режиссёр набирался опыта, завоёвывал доверие киночиновников, во-вторых, мнения о романтизации Булгаковым белогвардейщины никуда после смерти Сталина не делись, а потому экранизацию пьесы долго запрещали. Заявка Басова была третьей, до него уже отказали двум режиссёрам. Наконец в 1975 году разрешение на съёмки дали.

Жена Басова Валентина Титова, которая исполнила потом в фильме главную женскую роль, вспоминала: «Однажды Володя пришел домой очень возбужденный и сказал: «Валя, мне дают снимать «Дни Турбиных». Я говорю: «Не радуйся, завтра решение могут отменить». Так случалось довольно часто. Но Басов, едва получив разрешение, сразу запустился со съемками».

Сценарий написал сам Владимир Павлович — доверять работу с текстом Булгакова, тем более в условиях возможных последующих обвинений в симпатиях Белой гвардии, когда все фразы требовалось точно выверить, он никому не хотел. «Они не получили приказания»: Подвиг и трагедия русских защитников Киева © zalizyaka.livejournal.com

Для придания экранизации «идеологически правильного» вида в начале сценария Басов вставил закадровый текст о том, что все: петлюровцы, немцы, Гетман «хотели управлять Украиной, но только большевики понимали, что её надо защищать». В оригинальном тексте таких слов не было.

Елену Тальберг в фильме сыграла жена Басова Валентина Титова. Владимир Павлович был женат на ней третьим браком, познакомились они ещё в 1964 году на пробах к фильму «Метель». Увидев её, режиссёр сразу же заявил съёмочной группе: «На этой актрисе я женюсь».

При подготовке сценария к «Дням Турбиных» у него, тем не менее, были сомнения, кто сыграет главную женскую роль. Дело в том, что брак к тому времени, несмотря на наличие двух детей, дал трещину. По воспоминаниям Титовой виновен в этом был сам Басов, который после длительного периода нормальной спокойной семейной жизни сильно запил: «…Это был уже совершенно другой Басов. Басов, которого я не знала. Последние два года нашей жизни были чудовищными».

К началу съёмок «Дней Турбиных» у пары уже почти не осталось ничего общего, и тем не менее Басов утвердил на роль именно свою жену, хотя к тому времени Валентина Антиповна уже была старше своей героини на 10 лет.

На роль обожателя Елены — Леонида Шервинского — сначала пробовался Олег Борисов, зритель его хорошо помнит по роли в другом знаковом для Киева фильме «За двумя зайцами». Худсовет, однако, эту кандидатуру отклонил, в результате чего адъютанта Скоропадского сыграл Василий Лановой. Комедия «За двумя зайцами» как энциклопедия современной украинской политики © IMDb.com

Вообще Басов подобрал звёздный состав: Андрей Мягков (пользовавшийся уже в то время после «Братьев Карамазовых» и «Иронии судьбы» невероятной популярностью), Олег Басилашвили, Владимир Самойлов. Звезду фильма «В бой идут одни старики» Сергея Иванова на роль Лариосика Басов одобрил, едва увидев. Это был последний утверждённый худсоветом актёр.

Собрав весь актёрский состав, Басов приступил к съёмкам.

Режиссёр всерьёз опасался, что власти могут в любой момент отозвать разрешение, а потому торопился. Он максимально «ужал» натурные и батальные сцены. Не было и съёмок в павильоне — экстерьерами и интерьерами служили аутентичные или почти аутентичные киевские здания, площади и улицы.

Уже в первых кадрах зритель видит Владимирскую горку с её величавой статуей князя Владимира, Днепр, Андреевский спуск и одноимённую церковь, Подол, другие знаковые для города места.

В пьесе (и в жизни) в качестве дома Турбиных выступал дом №13 по Андреевскому спуску — Булгаков очень подробно описал его, там сейчас находится литературно-мемориальный музей писателя. В фильме же фигурирует другое здание, соседнее, по адресу 20б — сейчас в нём расположен Театр на Подоле, точнее, его малая сцена.

Значительная часть экстерьерных съёмок, связанных непосредственно с окрестностями дома Турбиных, снята на Андреевском спуске — то есть там, где и жили прототипы героев книги, пьесы и фильма. Почему звезда фильма «В бой идут одни старики» так навсегда и остался «Кузнечиком» © РИА Новости, Осипов / Перейти в фотобанк

Большевистский агитатор, в исполнении киевского актёра Бронислава Брондукова, обращается к киевлянам с основания постамента знаменитого памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади, откуда в действительности могли «толкать» свои речуги настоящие агитаторы прошлого, и совсем не обязательно только большевистские. Любопытно, что слушателей его пламенных речей сняли в другом месте, на Боричевом Току — за их спинами явственно угадывается Покровский монастырь.

В качестве резиденции гетмана Скоропадского сняли Мариинский дворец. На самом деле в то время украинский ставленник немцев занимал не сохранившийся до наших дней бывший дворец генерал-губернатора на Шелковичной.

В качестве штаба мортирного артидивизиона, которым командовал Алексей Турбин, снялось здание бывшего Владимирского кадетского корпуса, а в советское время — штаба Киевского военного округа. Сейчас там расположено Министерство обороны Украины.

В реальности, никакого мортирного дивизиона в армии Скоропадского не было. Его прообразом, скорее всего, для Булгакова послужили дружины добровольцев, большая часть которых была набрана из гимназистов старших классов и студентов, командовали которыми «безлошадные» офицеры-авиаторы.

Подавляющее большинство интерьерных сцен снято в доме по адресу Андреевский спуск, 20б, но есть вероятность, что в некоторых сценах были задействованы помещения дома по адресу Андреевский спуск, 13, то есть дома самого Булгакова. Так, например, веранда, с которой Мышлаевский (его в фильме гениально сыграл сам режиссёр фильма) и Студзинский (его роль исполнил Пётр Щербаков) наблюдают за тем, что происходит на улице, очень похожа на подлинную террасу в доме Булгакова. Революция с цыганами и канканом: «Опасные гастроли» 41 год спустя © кадр из фильма "Опасные гастроли"

Фильм сняли в рекордные сроки — за 2,5 месяца.

Участники вспоминают, что съёмки проходили в невероятно творчески приподнятом настроении всей группы. Актёры наслаждались литературным материалом, а Басов быстро решал любые неизбежные в таких случаях неурядицы и накладки, лишь бы сохранить темп, лишь бы не потерять, не спугнуть эту сложившуюся на площадке неповторимую атмосферу коллективного созидания.

В немногих массовых сценах в ленте снялись и студенты кинематографических ВУЗов страны, и набранная из киевлян массовка, и даже настоящие солдаты киевского гарнизона.

Премьерный показ фильма на ТВ состоялся в преддверии очередной годовщины Октябрьской революции: 1 ноября 1976 года зрители увидели первые две серии, а 2-го — заключительную.

Повсеместно распространена информация, что следующие десять лет фильм не транслировался, но это не совсем соответствует действительности. Второй показ «Дней Турбиных» на телевидении состоялся в сентябре 1980 года, а вот следующие шесть лет он действительно пролежал «на полке» и в третий появился на экранах телевизоров всего за год до ухода Владимира Басова из жизни, то есть в 1986 году.

Что касается Владимира Павловича, то его брак с Валентиной Титовой распался на следующий год после премьеры фильма. По решению суда дети этой творческой пары остались с отцом. Разрыв самым отрицательным образом сказался на здоровье режиссёра, он слёг с обширным инфарктом, затем перенёс инсульт, после чего долго был прикован к постели. Его сын Владимир вспоминал: «Белая гвардия» Михаила Булгакова: об удачах и провалах экранизаций © скриншот видео Киноконцерн "Мосфильм"

«Мне кажется, что отца убила война. На фронте у него была контузия, а это серьезная травма головного мозга. Всю жизнь у папы болели глаза, которые он постоянно должен был лечить, а впоследствии это стало причиной нарушения мозгового кровообращения и спровоцировало инсульт. Тем не менее о пережитом в военные годы отец мне говорил так: «Самое счастливое время для меня — фронт, потому что тогда в моей жизни был смысл, я понимал, для чего живу. К сожалению, после войны я это ощущение утратил».

В творчестве Басова наступила затяжная пауза, но к началу 80-х он справился с недугом и снял еще 3 фильма. Из жизни создатель фильма «Дни Турбиных» ушёл 17 сентября 1987 года после второго инсульта. Он не застал стремительного роста популярности своего ещё совсем недавно опального детища. Фильм быстро разобрали на цитаты, которыми было принято в перестроечные и постперестроечные годы «блистать» в приличном обществе.

Со временем мода на «Дни Турбиных» сошла, молодые поколения его уже практически не знают, но те, кто родился в 50-е, 60-е, 70-е и даже в 80-е пока ещё помнят, цитируют и любят. Да и разве можно его не любить?