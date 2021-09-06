6 сентября 1928 года в Харькове народный комиссар просвещения УССР Николай Скрыпник визировал проект нового украинского правописания. Его называют «правопысом Голоскевича» или «скрыпниковкой», а противники обзывают «дияспорным диялектом» и «блажью телеканала СТБ». Споры о том, как записывать украинские тексты, продолжаются по сей день

В 1926 году был опубликован для обсуждения проект украинского правописания. Среди его авторов были известные украинские учёные: Агафангел Крымский, Леонид Булаховский, Елена Курило, Алексей Синявский, Евгений Тимченко, Николай Грунский, Всеволод Ганцов, Николай Наконечный, Григорий Голоскевич, Борис Ткаченко и другие. Членами комиссии по правописанию были также литераторы Майк Йогансен, Сергей Ефремов, Микола Хвылевой, Михаил Яловый. 21 сентября. Издано постановление о введении украинского языка в образовании, печати и административном аппарате © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Проходила широкая дискуссия, о которой сам нарком просвещения УССР Скрыпник писал так:

«Нет, наверное, ни одного угла украинской земли, откуда бы не откликнулись на это дело письмами, статьями и заметками с мыслями и предложениями: из всех округов УССР, с Кубани, Воронещины, Курщины, Донщины, Таганрогщины, Мелитопольщины, и с украинских колоний на Зеленом Клину (Сибирь), в Узбекистане, Туркестане, и Казанщины, а также из Западной Украины, Закарпатской Украины, из Буковины, с Бессарабии, а также из Украинских колоний в Канаде и Соединенных Штатах.

Можно с уверенностью сказать, что проведенная в течение года дискуссия в деле украинского правописания охватила широкие круги всех украинских земель, привлекла к себе внимание широких рабочих и крестьянских масс. Проект Государственной Комиссии украинского правописания стал коллективным творчеством широких кругов украинских ученых и писателей из всех украинских земель, стал на путь к культурному объединению украинского населения вокруг одного вопроса, вокруг одного проекта».

По итогам столь широкого обсуждения в 1937 г. в Харькове была созвана Всеукраинская конференция по правописанию, в которой приняли участие 4 чиновника Наркомпроса Украины, 5 академиков, 28 университетских профессоров лингвистики и филологии, 8 учителей, 7 журналистов и 8 писателей. Принимали участие также три представителя польской Галиции — Кирилл Студинский, Илларион Свенцицкий, Василий Симович. День в истории. 7 июля: покончил с собой один из самых влиятельных украинизаторов © realgazeta.com.ua

Был избран президиум комиссии по правописанию в составе пяти человек. Но главное — одобрили проект нового правописания, за исключением ряда правил, например, написания л-ль и г-ґ.

В 1928 году Комиссия утвердила компромиссное решение по поводу дискуссионных правил, в котором были приняты во внимание традиции как галицкой, так и днепровской украинской литературы. Своего рода компромисс, превративший письменность из общедоступной в неудобоваримую, причем и для малороссов, и для галичан, не говоря уже о городских жителях востока и юга советской республики.

4 сентября его поддержал СНК УССР, а 6 сентября подписал как обязательное для внедрения народный комиссар просвещения УССР Николай Скрыпник, из-за чего данное правописание иногда именуют «скрыпниковским».

Однако и это еще не всё! 31 марта 1929 года его приняла Украинская академия наук, а 29 мая того же года — Научное общество имени Тараса Шевченко во Львове. И только после этого оно целых четыре года считалось общеупотребительным по обе стороны Збруча.

С самого начала была заметна антиурбанистическая направленность нового свода правил. Например, §81 гласил: «Украинские географические наименования в общем следует писать в их народно-исторической форме… День в истории. 5 апреля: Украину возглавил Каганович © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

2. Наименования городов заканчиваются на —ське, —цьке (а не —ськ, —цьк): Волочинське, Старобільське, Пинське, Зінов'ївське, Луцьке и др.

Склоняются такие наименования, как прилагательные: «із Старобільського», «під Волочинським» и т. п.».

Кроме того, отмена кириллической «фиты» породила непривычный и для глаза, и для уха общий принцип передачи заимствований из древнегреческого языка. Греческая буква θ — всегда через «т», а не через «ф». То есть язык удалялся от остальных восточноевропейских в сторону других славянских, где эти нормы естественно прижились. Так появились «катедра» (кафедра), «етер» (эфир), «мiт»(миф), «Атена» (Афина) и т.п.

Написание зарубежных географических названий как можно ближе к оригиналу, передача европейского звука «g» через «ґ», а не «г». С этой буквой вообще предстояла смесь путаницы и зубрёжки. Ее вернули в 90-е годы, но мало кто из филологов знает точно, куда, особенно в именах собственных, ее можно вставить наверняка.

Помимо западных заимствований другим принципом, по которому велось конструирование украинского языка, было внедрение простонародных названий либо изобретение новых, напоминающих простонародные. Например, созвездие Большой Медведицы в правописании 1928 г. именовалось «Великий Віз» (большой воз), а ртуть — «живе срібло».

С самого начала в УССР это правописание натолкнулось на неприятие масс. Филолог В. Нимчук писал: День в истории. 13 декабря: родился украинский литератор — автор предвыборного слогана Порошенко © Public domain

«Как и следовало ожидать, против нового правописания сейчас же пошли протесты, а главное — выступило украинское организованное учительство, заявляя, что таких спутанных правил писания иностранных слов они в школы при максимальной своей охоте не смогут ввести. И это была досадная правда.

Учительство посылало многочисленные делегации к комиссару просвещения Н. Скрыпнику и просило пересмотра правил написания иностранных слов. Дело набрало ненужной огласки. Стали этой Комиссии поминать, что некоторые ее члены требовали завести латиницу вместо обновлённой кириллицы. Дело вскоре приобрело политический характер и комиссар Н. Скрыпник должен был покинуть народный комиссариат просвещения.

И правописание снова вернулся в Академию наук. Школа ждать не могла, и А. Изюмов от имени учительства еще в 1931 году выпустил свой словарь, опирающийся на восточноукраинское традиционное произношение (на базе словаря под редакцией Бориса Гринченко, собиравшегося до 1918 года) и первой системы Академии наук.

Таким образом, на Украине фактически действовало два правописания: правительственное и учительское, которые отличались написанием заимствованных слов. И Академия наук вынуждена была латать харьковское постановление, выбросив на помойку сложности с л-ль и г-ґ».

«Правописание 1928-1929 лет, хотя тщательно разработанное выдающимися языковедами, было нереально, обречено на неудачу. Изначально его приняли весьма неблагосклонно, придерживались неохотно. Это был типично тощий, бескровный фабрикат кабинетных теоретиков, не пригодный для повседневной жизни. Неудивительно, что УП 28 был не принят почти всеми», — вспоминал профессор Колумбийского университета, а ранее пособник гитлеровцев и харьковский доцент Юрий Шевелев. Николай Скрипник и украинизация «Одесских известий» © realgazeta.com.ua

Переломным в советской национальной политике по украинскому вопросу стал 1933 г. — год массового голода на Украине и в других регионах Советского Союза. Интенсивная украинизация, проводившаяся в предыдущее десятилетие, была объявлена опасным «националистическим уклоном».

А.А. Хвыля еще 4 апреля 1933 г. выступил со статьей в официальном органе ЦК КП(б)У газете «Коммунист», направленной против Государственной комиссии по разработке правил украинского правописания при Наркомпросе УССР. В ноябре того же года статья была издана в виде отдельной брошюры «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» («Искоренить, уничтожить националистические корни на языковом фронте»).

Внезапно выяснилось, что комиссия занималась вредительской деятельностью — в первую очередь выдумыванием искусственных украинских терминов, которые полностью отличались от русских аналогов.

Члены президиума комиссии были репрессированы, а сама она сформирована заново под началом Хвыли. В том же 1933 году было выработано и принято новое правописание, призванное устранить выявленные перекосы.

При этом украинизация, хоть и сворачивалась в своих наиболее крайних проявлениях, тем не менее, в тот момент не ликвидировалась как таковая. Сталин украинского масштаба. Как из польского мальчика вырос генсек КП(б)У © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Так, еще в 1937 г. в своем выступлении на XIII съезде КП(б)У первый секретарь украинского ЦК С.В. Косиор декларировал «продолжение линии на дальнейшую украинизацию». Эта ситуация начала меняться только после того, как 4 октября 1937 года в московской газете «Правда» появилась критическая статья, требовавшая приближения норм украинского языка к русскому. После этого Политбюро ЦК КП(б)У утвердило постановление, согласно которому:

«Считать необходимым дать на страницах газеты „Комуніст" развёрнутую, подробную критику искажений и ошибок, допущенных в „Словаре", в частности, связанных с протаскиванием в украинский язык польских и прочих иностранных слов в то время, когда для обозначения новых понятий есть более близкие и хорошо знакомые украинскому народу русские слова. Поручить комиссии рассмотреть все исправления, которые будет необходимо внести в словарь».

С 1938 г. русский язык впервые стал обязательным для изучения во всех школах УССР, а русскоязычная официальная газета «Советская Украина» была уравнена в статусе с украиноязычным «Коммунистом».

Косиор был сперва переведен на повышение в Москву, а вскоре арестован и в 1939 г. расстрелян. Годом ранее был расстрелян и сам борец с «трубадурами украинского фашизма» Хвыля как агент польской разведки и один из «организаторов и руководителей антисоветской национал-фашистской диверсионно-террористической организации».

Естественно, что к созданному под руководством Хвыли правописанию тут же появились вопросы, в нем обнаружили «националистические перекручивания». В более поздней, уже послевоенной, формулировке правописание 1933 г. «не лишено части ошибок предыдущего правописания и было неполным». Большой террор в маленьком Политбюро. Как Сталин зачистил руководство Советской Украины © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Так же в 1938 г. был расстрелян нарком образования УССР В.П. Затонский, сменивший на этом посту Скрыпника. Пришедший ему на смену Г.С. Хоменко был снят с должности как «не справившийся с работой», после чего его судьба остается невыясненной.

К концу 1930-х годов украинское правописание пришло в хаотическое состояние.

Фактически одновременно использовались нормы правописаний и 1928, и 1933 г., но поскольку за каждой из них стоял официально осужденный автор, то безопаснее было использовать любые другие варианты орфографии и пунктуации. Благо, украинский язык давал для этого широкие возможности. Ко всему этому в 1939 г. добавилась необходимость унификации украинского языка с присоединенными регионами Западной Украины, где принятые нормы, естественно, отличались.

Все это потребовало приступить к созданию нового, нескомпрометированного варианта украинского правописания. Для этого весной 1938 г. была вновь создана специальная комиссия во главе с Ф.А. Редько, который вскоре возглавил наркомат образования. Однако завершить этот процесс до начала Великой Отечественной войны так и не удалось, и новое правописание было принято только в 1946 г.

Со времен провозглашения независимости Украины отдельные элементы «скрыпниковки» проникают в каноническое правописание. В 2000 году, при правительстве Ющенко, была предпринята попытка вернуть этот вариант почти целиком, но она оказалась безуспешной. Телеканал СТБ упорно приучал уши украинцев к непривычному и неприличному звучанию, и у него новации Скрыпника были дополнены феминитивами, апогеем которых стало словечко «членкиня». Особенно упорствовала в отстаивании их Ирина Фарион. День в истории. 15 ноября: принято новое украинское правописание © narodna-pravda.ua / narodna-pravda.ua / Перейти в фотобанк

Только в последние дни президентства Порошенко изменения были приняты правительством Гройсмана и разосланы на места. Однако, судя по предыдущим попыткам введения этих норм, они вряд ли приживутся.

Так, в 2019 г. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению дело об обжаловании украинского правописания. Истица-киевлянка обратилась в суд в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса — и просила суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания».

28 февраля 2019 г. суд удовлетворил иск и отменил скандальное постановление. Однако администрация Зеленского встала на сторону введенных при Порошенко языковых норм. В марте Министерство юстиции Украины опротестовало это судебное решение, и уже в мае шестой апелляционный административный суд принял решение в пользу нового правописания.