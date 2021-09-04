4 сентября 1937 года в Швейцарии был убит Игнатий Рейсс - высокопоставленный агент ОГПУ-НКВД, не просто публично объявивший о разрыве с СССР, но и поддержавший злейшего врага Сталина. Рейсс был первым видным перебежчиком из НКВД, который попытался придать своему поступку политический характер.

Натан Порецкий (настоящее имя Рейсса) родился в маленьком галицком городке Подволочиск (совр. Тернопольская область Украины). Интересно, что последовавший примеру Рейсса и бежавший вслед за ним чекист Вальтер Кривицкий тоже был уроженцем этого городка, как и еще несколько известных агентов ОГПУ-НКВД и военной разведки: Шталь, Федин, братья Уманские. Самая невероятная правдивая история польского художника-шпиона на Украине © commons.wikimedia.org, Public Domain

О юности Порецкого известно совсем немного. Известно, что он учился во Львове вместе со старшим братом, но их пути позднее категорически разошлись. Натан увлекся левыми идеями, а брат стал пламенным польским националистом, сражался в рядах польской армии и погиб в начале 20-х в советско-польской войне.

В партию большевиков Порецкий попал уже в разгар гражданской войны транзитом через польских коммунистов.

Учитывая происхождение Порецкого и знание им языков, его перебросили обратно в Польшу (Галиция перешла к полякам по итогам Первой мировой) уже в качестве агента.

В ряде источников указано, что Порецкий-Рейсс занимался в Галиции распространением нелегальной литературы. Однако в действительности он был военным разведчиком. Подкупая местных солдат и унтер-офицеров, он получал от них данные о дислокации и численность частей. Длилась эта деятельность не очень долго. Через год с небольшим Порецкий был схвачен и получил пять лет как агент иностранной разведки.

Впрочем, при конвоировании через Краков ему удалось сбежать и уйти в Германию. Оттуда он перебрался в Вену, где осел на несколько лет, выполняя различные разведпоручения военной разведки (4 управление штаба РККА). В конце 20-х он с женой переехал в Амстердам, где должен был возглавить английскую резидентуру, которую перенесли из Британии из-за страха перед всесилием местных спецслужб. Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа © kino-teatr.ru

В Голландии Рейсс сдружился с Хенком Сневлитом — крупным агентом Коминтерна, одним из создателей компартий Китая и Индонезии. Через Сневлита, знавшего немало индийских студентов, учившихся в Британии, Рейсс собирал информацию. Также Сневлит пытался наладить контакты между ним и ирландцами, однако среди последних не нашлось коммунистов, они все оказались убежденными националистами (даже считавшие себя левыми).

Для прикрытия Рейсс держал небольшой магазинчик. Однако возникла проблема. Управляющий магазина, нанятый по рекомендации Сневлита, увёл у него жену. В итоге все перессорились, у магазина начались проблемы и закончилось все тем, что Рейсса отозвали в Москву.

В Москве его по старой памяти поставили на польскую секцию Коминтерна. Но это были уже скверные для организации времена, надежды на мировую революцию не оправдались, и организация не обладала прежним могуществом 10-летней давности.

В 1932 году Рейсс с женой перебирается в Париж, теперь уже как агент ИНО НКВД. Учитывая происхождение и родственные связи, Рейсс был едва ли не первым кандидатом на зачистку в НКВД. Он понимал это и сам и уже начиная с первых Московских процессов начал обдумывать со своим земляком, тоже агентом НКВД Кривицким, варианты разрыва с СССР. Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Весной 1937 года Кривицкий вернулся из СССР и намекнул Рейссу на то, что того ждут неприятности в случае возвращения. Кривицкого подробно расспрашивали про земляка и особенно интересовались служившим в польской армии братом Рейсса. Сам Кривицкий, вопреки первоначальному плану, на разрыв не решился.

Рейссу пришлось действовать в одиночку. Он переправил жену и сына в горную деревушку в Швейцарии, а сам съездил на встречу со Сневлитом. Голландский коммунист, ранее и сам порвавший с СССР, поддержал его начинание. Рейсс собирался не просто бежать, а опубликовать в печати письмо с обвинениями в адрес сталинского режима.

Одно письмо он отослал в ЦК, вторую копию передал европейским троцкистам. Его краткое содержание было примерно таким:

«Письмо, которое я Вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, в тот день, когда «шестнадцать» были убиты в подвалах Лубянки по приказу «отца народов».

Я тогда молчал, я не поднял голоса протеста и при последующих убийствах, и за это я несу большую ответственность. Велика моя вина, но я постараюсь ее загладить, быстро загладить и облегчить этим свою совесть.

Я шел вместе с вами до сих пор — ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. День в истории. 20 июня: расстрелян «кадровик троцкистов в РККА» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

С двадцатилетнего возраста я веду борьбу за социализм. Я не хочу теперь, на пороге пятого десятка, жить милостями Ежова.

Чтобы Советский Союз, и вместе с ним и все международное рабочее движение не стали окончательно жертвой открытой контрреволюции и фашизма, рабочее движение должно изжить своих Сталиных и сталинизм. Эта смесь из — худшего, ибо беспринципного, — оппортунизма, с кровью и ложью грозит отравить весь мир и уничтожить остатки рабочего движения.

Самая решительная борьба со сталинизмом! Не народный фронт, а классовая борьба; не комитеты, а вмешательство рабочих для спасения испанской революции — вот что стоит сейчас в порядке дня!

Долой ложь о социализме в одной стране и назад к интернационализму Ленина!

Нет, я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу.

Я хочу предоставить свои скромные силы делу Ленина; я хочу бороться и только наша победа — победа пролетарской революции — освободит человечество от капитализма и Советский Союз от сталинизма.

Вперед к новым боям за социализм и пролетарскую революцию! За организацию IV Интернационала (т.н. троцкистский интернационал, созданный уже после смерти Рейсса. — Прим. авт.)». «Штирлиц» из Черновцов — Ян Петрович Черняк © warheroes.ru

Письмо было опубликовано в «Бюллетене оппозиции», который издавался под патронажем Троцкого, и наделало немало шума. Правда, произошло это уже после его смерти.

Беглец скрывался недолго.

Хотя Рейсс и оборвал все связи с прежними контактами, на него удалось выйти через Гертруду Шильдбах, старую знакомую его семьи, также работавшую на НКВД. Рейсс ошибочно решил, что Шильдбах, настойчиво просившая о встрече, обеспокоена происходящими в Москве событиями и нуждается в его совете. Однако в действительности она заманила его в ловушку.

Непосредственным убийцей Рейсса считается болгарский агент НКВД Борис Атанасов (Афанасьев), закончивший свои дни заместителем редактора журнала «Советская литература» и заслуженным работником культуры РСФСР.

Также в группе присутствовал франко-британский агент НКВД Роллан Абиа, позднее под именем Владимира Правдина работавший главредом издательства «Иностранная литература». Что касается Шильдбах, то ее следы теряются в советском Казахстане в 1941 году. Феррари из Екатеринослава. Как НКВД погубил звезду советской разведки © commons.wikimedia.org, Public Domain

Общее руководство операцией осуществлял Сергей Шпигельглас, специализировавшийся на ликвидациях и похищениях. Он не пережил одной из чисток и был расстрелян в 1941 году.

Утром 4 сентября изрешеченное пулями тело Рейсса было обнаружено на шоссе близ Лозанны.

Участники убийства оставили немало следов, однако успели перебраться во Францию, а оттуда в СССР. Им удалось скрыться, но помогавшие им во Франции члены «Союза возвращения на Родину» подверглись преследованиям французской полиции. Часть из них, включая мужа Марины Цветаевой Эфрона, экстренно выехала в СССР, что в конечном счете закончилось для них трагически.