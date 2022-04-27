Во вторник, 26 апреля, прошла встреча президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве, а также собрание министров обороны НАТО и ее союзников (всего было разослано 40 приглашений) на базе «Рамштайн» в Германии

Однако обе встречи для многих затмили слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Украина может наносить удары по российской территории. Более того, по словам этого самого Хиппи, Украине за это ничего не будет, потому что это ее право — разрушать логистику страны, с которой она воюет. А это Россия и есть.

«…Это абсолютно легитимно для Украины — наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику. Если эти поставки не будут нарушены, то это напрямую приведет к смертям и кровопролитию на территории Украины», — сказал замминистра. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Это прозвучало даже похлеще, чем заявление министра обороны США Ллойда Остина, который не скрывал главного: спецвоенную операцию (СВО) России по принуждению Украины к адекватности Запад должен всячески использовать для максимального именно российского ослабления. То есть, по словам Остина, Россию нужно сделать «ослабленной до степени неспособности к такого рода вещам, которые они (россияне. — Авт.) совершили, вторгнувшись на Украину» и, разумеется, оказывая сопротивление возрождению американского монополярного гегемонизма в новых геополитических условиях.

Этот тезис Остин всячески развивал и на «Рамштайне», из-за чего даже журналисты «New York Times» признали: Остин говорит о трансформации конфликта «от борьбы за контроль над Украиной к борьбе, в которой Вашингтон непосредственно противостоит Москве».

Однако, повторимся, Хиппи, который походя выболтал тактическую задумку Запада, затмил всех. Российская сторона устами официального представителя МИД России Марии Захаровой немедленно послала ответку: «Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран».

А потом и Минобороны России весомо добавило: будете трогать российскую территорию — нанесем удар по штабам принятия решений в Киеве. Вторая фаза СВО. Победа России в Украине — единственная гарантия ее безопасности © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

И, как поется в одной песенке, сразу «фраер сдал назад». Тот же Остин в Вашингтоне сказал журналистке «Fox News» насчет «ослабления России»: «Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией». Более того, он постарался вывести НАТО из-под возможного ответного удара России: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». А страны НАТО Украине помогают и «убеждаются, что у них (у Украины. — Авт.) есть необходимое для успеха».

И премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примирительно сказал, что верит в возможность ядерного ответа России на действия Украины или НАТО. Потому что, по его словам, «парадокс заключается в том, что у Путина гораздо больше политического пространства, чтобы отступить, уйти». То есть решить проблему Украины дипломатическим путем. Возможно, Джонсон так хотел успокоить еще и британский таблоид «The Daily Mail», который написал, что Россия будет готова нанести ядерный удар по Британии уже этой осенью.

В крайне воинственных по форме словах Хиппи дальше прозвучала суть западного подхода к СВО в Украине — действительно трансформировать операцию в настоящую полномасштабную войну между Украиной и Россией, максимально накачать украинскую сторону всевозможным вооружением, но при этом СНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С СЕБЯ (выделено автором. — Ред.) за эскалацию и войну.

Хиппи прямо сказал журналистам: «В мире много стран, которые используют системы, импортированные из других стран. И когда эти системы используются, вы обычно обвиняете НЕ СТРАНУ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А СТРАНУ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗОВАЛА ЭТО (выделено автором. — Ред.)».

В переводе на нормальный русский язык с дипломатического полубредового это означает одно: я не я и хата не моя. То есть Запад готов вести войну с Россией до полного ее ослабления, а то и уничтожения (если получится), но ЧУЖИМИ руками. То есть украинскими. И это в который раз уже откровенно подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, который, выступая в этот понедельник в своем парламенте, сказал: «Следующие три недели являются ключевыми. Украине нужно больше дальнобойной артиллерии и боеприпасов как российского, так и натовского калибра. Украина также испытывает потребность в противокорабельных ракетах для противодействия российским кораблям, способным обстреливать украинские города».

Много в том же духе было сказано и другими европейскими и американскими политиками, которые не просто говорят, но и поставляют на Украину так много оружия, что, как заметил украинский политик и эксперт Спиридон Килинкаров, может статься, что «оружия в Украине будет больше, чем людей, готовых им воевать». В Украину действительно сейчас идет все. И уже не только модернизированное советское вооружение, но и современное натовское.

Но, с другой стороны, ведомый агрессивными англосаксами коллективный Запад хоть всеми фибрами своих душонок и хочет войны с Россией, но пока боится ее. И, следовательно, западные политики уже и не скрывают, что СВО в Украине рассматривается ими в трех главных измерениях.

В первую очередь в политическом. Запад хочет спровоцировать Россию на объявление полноценной войны Украине. Сейчас происходящее в Украине — это СВО, которая проводится согласно стать 51 Устава ООН, гласящей:

«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».

Россия обеспечивает свою безопасность и безопасность двух признанных ею стран — ДНР и ЛНР в Донбассе. Это Путин и разъяснил уже лично генсеку ООН Гутеррешу.

Но Запад хочет так накачать Украину оружием, чтобы та своим сознательными и разрушительными ударами по российской территории и кровавыми терактами против россиян спровоцировала Россию на войну. А потом туда и НАТО подтянется, если англосаксы прикажут…

Второе измерение — экономическое: и войной, и международными русофобскими санкциями максимально ослабить экономику России, перевести ее на военные рельсы и тем самым ухудшить жизненный уровень россиян, спровоцировав их на выступления против власти. Это голубая мечта трезвых прожжено-циничных прагматиков, которые знают, что делают. И умеют организовывать провокации.

И, наконец, третье измерение — геополитическое: войной на Украине с максимальным втягиванием в нее окружающих страны и всей планеты англосаксы хотят просто перезагрузить старый монополярный мир и восстановить в нем гегемонию США. Но уже, кажется, с новыми союзниками — не с Европой и ее НАТО и Евросоюзом, а с верными англосаксами по всему миру (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и их новыми «собратьями» типа Индии или Японии с Южной Кореей и Индонезией.

Плюс, конечно же, война — это лакомый кусок для американского ВПК, который сможет получать сумасшедшие барыши с перевооружения той же Европы. Потому что НАТО, отправляя старое оружие в Украину, обязательно захочет новое. А ВПК США тут как тут. Равно как и в прежние времена война была отличным выходом из кризиса.

Мозг Европы сопротивляется, но тело служит США. Что не так с поставками энергоносителей из России и Америки © antimif.com

— ослабить и Россию, и Европу, разрушив сотрудничество между ними;

— «выдоить» Европу финансово, пересадив ее на более дорогие американские энергоносители и предлагая ей свое оружие взамен старого, сожженного на полях Украины;

— оторвать Европу от сотрудничества с Китаем, потому что сторонам будет не до сотрудничества, если геополитическая турбулентность охватит обе стороны;

— притормозить отношения России с тем же Китаем, который может занять традиционную выжидательную, поддерживая России вполсилы, рассчитывая на ослабление и России, и США. Это традиционная китайская внешнеполитическая доктрина мартышки, которая дожидается конца схватки двух тигров на дереве;

— нарушить сотрудничество с Россией всего остального мира, который может не рисковать, опасаясь санкций США и всего Запада за симпатии к Москве;

— переформатировать ООН или вообще нивелировать ее значение, заменив международное право некими американскими правилами», в соответствии с которыми в мире по-прежнему один гегемон — США. И Гутерриш, не исключено, потом и приезжал в Москву — узнать, как Путин к относится к такой перспективе.

США же, походу, просто не могут представить себе жизни без своего руководства планетой. Они просто пока не умеют жить по-другому и равноправно выстраивать отношения. И потому провоцируют войну до победного конца. Точнее, до своей победы в войне Украины с Россией.

И режим Зеленского на Украине готов подмахивать США в этом деле. Советник Офиса президента Зеленского (ОПУ) Алексей Арестович уже анонсировал: «Украинская армия перейдет в контрнаступление, как только Запад предоставит ей тяжелые вооружения… У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит… Не будет никаких оттягиваний».

И действительно: 27 апреля 2022 года губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков подтвердил: в селе Старая Нелидовка, которое расположено под Белгородом со стороны украинской границы, уже горит склад боеприпасов. Пока нет ясности, что там произошло. Но если это опять грохнули ВСУ, то чем это не повод разнести Печерские Холмы в Киеве вдребезги пополам? Это, увы, не праздный вопрос, а значит, СВО может выйти на новый уровень…