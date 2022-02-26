В ближайшее воскресенье, 27 февраля, в Белоруссии состоится основной дел голосования на референдуме по поводу изменений в Конституцию. К настоящему времени уже началось досрочное голосование. Всё идет предсказуемо, но не обошлось и без забавных моментов

Досрочное голосование на референдуме в Белоруссии стартовало 22 февраля и продлится до 26-го. За первые три дня в республике уже проголосовало около четверти избирателей — 24%. Такие темпы говорят о том, что в общей сложности доля решивших принять участие в референдуме до основного дня может достичь трети, а то и больше.

К настоящему моменту в кампании приняли участие многие белорусские политики, чиновники, медийные персоны. В городах расклеены объявления с призывами приходить на участки и делать выбор. Агитационная кампания ведется и в государственных СМИ. Тем не менее, в обществе практически не чувствуется интерес к референдуму как к некому судьбоносному событию, которое определить дальнейший путь их страны. Почему — дальше в нашем материале. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Избирательные комиссии

Состав участковых избирательных комиссий, куда входят люди, которые принимают документы у избирателей и считают бюллетени, власть утвердила 7 февраля. В общей сложности туда попали 58 354 человека. В основном это представители провластных общественных объединений и партий (55,5% представителей комиссий от общего числа), самовыдвиженцы (33,4%) и представители трудовых коллективов (11,1%).

Своих представителей выдвигали 11 партий, но на финише осталось только 6 политических сил, членам которых дали «добро». Все — поддерживающие политику Александра Лукашенко. От гражданского общества в комиссии попали участники также только провластных организаций. Среди самовыдвиженцев и представителей трудовых коллективов выдвигаются как правило бюджетники от организаций, где образованы участки для голосования.

Таким образом, ни одного представителя оппозиционных политических сил нет. Комиссии будут состоять из чиновников на местах, бюджетников и членов пропрезидентских объединений.

Аналогичная ситуация складывается и с наблюдателями. Во-первых, среди них не будет представителей западных стран и организаций, которые обычно критикуют белорусские выборы и отмечают все нарушения. В основном приедут из стран СНГ и, возможно, ШОС. Во-вторых, территориальными комиссиями по референдуму аккредитованы следить за ходом голосования 875 граждан от политических партий, других общественных объединений и трудовых коллективов. Среди них нашлось место лишь одному представителю оппозиции. Почему референдум не остановит кризис в Белоруссии? Через две недели тут примут исторические решения © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Наблюдатели

Для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей — все от миссии стран СНГ. Западных наблюдателей на референдуме не будет. В ЕС и США не признают легитимность нынешней белорусской власти, стало быть, не признают и проводящийся ей референдум. Но и белорусское руководство не спешит их приглашать. Ранее, во время предыдущих избирательных кампаний в Белоруссии, представители этих стран и организаций указывали не непрозрачность и недемократичность процессов. Представители стран СНГ были гораздо более лояльными и, как правило, признавали результаты выборов и референдумов.

Также следить за подсчетом голосов будут 45 тысяч местных жителей. Из них 875 человек представляют политические партии, другие общественные объединения и трудовые коллективы. Среди них, нашлось всего одно место для представительства оппозиции. Практика электоральных кампаний в Белоруссии показывает, что в процессе наблюдения именно участники оппозиционных организаций обращают внимание на любые нарушения в процессе организации, голосования и подсчете голосов. Представители же провластного гражданского общества и бюджетники, как правило, не имеют претензий избирательной системе. Вероятно, ощущая общие с ней интересы. Российские войска останутся в Белоруссии. Итоги военных учений «Союзная решимость» © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Без шторок и голосования за рубежом

Не обошлось во время текущей кампании и без политической «экзотики». Так, Центральная избирательная комиссия Белоруссии распорядилась снять шторки с кабинок для голосования. То есть, человек берет бюллетень, идет в полуоткрытую кабинку и голосует на виду у всей комиссии. Официально эти меры вызваны «защитой от пандемии коронавируса», но на деле это может быть предостережением от фотографирования бюллетеней.

Во время прошлых президентских выборов в августе 2020 года оппозиция организовала собственный подсчет голосов. Для этого политики предложили голосующим фотографировать свои бюллетени с поставленной галочкой за определенного кандидата, а затем отправить это фото чат-боту в месенджере Telegram.

Кроме того, ЦИК поручил и сформировать «молодежные отряды» для охраны избирательных участков. Это что-то наподобие советских «дружинников», которые будут помогать милиции. Данные меры продиктованы тем, что в рамках предыдущих кампаний на участках периодически возникали скандалы.

Еще одним любопытным моментом стал отказ белорусских властей от создания избирательных участков для голосования граждан за границей. Это решение глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко объяснил это тем, что «число голосующих за рубежом невелико». Хотя этот вопрос, с учетом того, что по данным МВД России и других соседей республики, эти цифры могут идти на сотни тысяч человек.

Что дальше?

Все вышесказанное свидетельствует о том, что голосование будет проведено примерно так же, как и предыдущие электоральные кампании. Непринятие оппозиционеров ни в участковые комиссии, ни в наблюдатели (притом, что немалая часть населения республики симпатизирует оппозиции) говорит о том, что оппоненты власти оказываются отрезаны от процесса.

Многозначительно и полное отсутствие западных наблюдателей, которые ранее всегда фиксировали любые мельчайшие нарушения при организации кампаний и подсчете голосов.

Такая ситуация может способствовать к недоверию части общества к честности голосования. Во время президентских выборов это и послужило поводом для массовых протестов. Поэтому референдум сам по себе вряд ли способен привести население к консенсусу и понизить уровень конфронтации в республике. Политический кризис там будет продолжаться. Правда, не в активной, а в «тлеющей» форме, потому что сеть активистов разгромлена. Сергей Лущ: Белоруссия будет действовать исходя из своих союзных обязательств перед Россией © из личного архива Сергея Луща

Власть, в случае принятия новой Конституции (мало кто сомневается, что результаты голосования не будут в её пользу), скорее всего, Лукашенко укрепит созданную им систему управления с помощью нового органа — Всебелорусского народного собрания, состоящего из более тысячи представителей народа. Сам он в таком случае наверняка займет два поста — и президента, и председателя нового органа, что позволит ему получить еще одну структуру для легитимизацию своих решений, а также, возможно, подготовить почву для транзита власти в будущем.

Запад, понятное дело, в отсутствие своих наблюдателей результаты референдума не признает. Но в Минске на это, похоже, относятся к этому безразлично. На «западном» векторе внешней политики всё настолько плохо, что властям республики интересно в первую очередь мнение союзников с востока.