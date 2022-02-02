Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что его однопартийцу — народному депутату Александру Трухину — не место в политсиле. К такому выводу Арахамия пришел после вспыхнувшего скандала с ДТП, участником которого был Трухин

Свое заявление Арахамия сделал в ночь на 2 февраля.

«Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга народа». Он должен немедленно выйти (из партии) самостоятельно», — заявил Арахамия. Скандального депутата Трухина исключили из «Слуги народа» © commons.wikimedia.org, Вінницька обласна державна адміністрація

Примечательно, что само дорожно-транспортное происшествие произошло ещё летом — полгода назад. Однако тогда многие украинские СМИ и Telegram-каналы как по команде удаляли видео с происшествием. Что же произошло теперь? И почему именно сейчас Арахамия по сути поддержал парламентскую оппозицию и заговорил о том, что Трухину не место среди «слуг народа».

Очень странное ДТП

Еще до Арахамии с жестким заявлением по поводу летнего ДТП с участием Трухина выступила оппозиционная партия «Европейская солидарность».

«Полную ответственность за действия Александра Трухина, который на месте преступления не скрывал, что имеет большую крышу в самых высоких кабинетах и откровенно пытался дать взятки в 150 тыс. полицейским, несет Зеленский, который привел его в парламент», — говорилось в заявлении партии.

При этом в заявлении «Европейская солидарность» ссылалась на публикацию издания «Украинская правда». Эта публикация и послужило причиной того, что о Трухине заговорили во всей стране. «Украинская правда» получила видео с регистраторов полицейских, которые прибыли на место ДТП 23 августа. Участником того ДТП на Бориспольском шоссе и был Трухин.

«Давай я тихонечко сейчас в лес уйду <…> Я с Денисом поговорю. С Монастырским», — обратился Трухин к одному из патрульных — Сергею Петрику.

В интервью «Украинской правде» Петрик подтвердил, что видео, которое удалось заполучить журналистам, было записано его камерой.

Трухин пытался договориться с Петриком. Сначала он говорил, что спешит на торжественной заседание Верховной Рады, посвящённое Крымской платформе.

Ну а после начал сулить ему деньги и говорить, что «не обидит полицейского».

«Принеси мне сумку из багажника. Принеси. Там стоит обычная такая спортивная сумка. Там 150 тысяч», — говорил Трухин.

Ну а после Трухин и вовсе попытался покинуть место ДТП.

В том происшествии пострадали шесть человек, среди которых было двое детей. При этом свидетели изначально указывали на то, что за рулём автомобиля Audi был Трухин. Именно это авто на большой скорости врезалось в остановившуюся на красный свет светофора машину. Неуплата налогов или давление на бизнес? Силовики обыскали предприятия Ахметова © из открытых источников

Примечательно, что после первого скандала — в конце августа 2021 года — около 30 СМИ вычистили со своих сайтов сообщения об аварии. Некоторые усмотрели в этом свидетельства давления власти на масс-медиа.

С тех пор президенту Украины Владимиру Зеленскому на пресс-конференциях не раз задавали вопрос о том, что происходит с делом Трухина. Президент же отделывался общими фразами. Но после 1 февраля ему всё же придётся решать вопрос со скандальным ДТП

Потушить пожар

Скандалы с ДТП или с видеозаписями, сделанными полицейскими, не редкость для Украины. Так, в ноябре 2019 года уполномоченный президента по правам ребёнка Николай Кулеба, находясь за рулём автомобиля, врезался в другое авто. При этом в машине Кулебы находились дети. Этот скандал удалось замять. А вот с другим скандалом — с замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили, который пытался запугивать остановивших его машину полицейских — так сделать не удалось. После появления видео в декабре 2021 года, Гогилашвили ушёл с занимаемой должности.

Журналисты на этом не успокоились и раскопали связь Гогилашвили с наркомафией, что дало основание некоторым СМИ утверждать: бывший замминистра был ни много ни мало — дилером президента.

Теперь же по Зеленскому нанесен очередной сильный удар. И сделать вид, будто он не в курсе произошедшего, Зеленский не сможет. О ДТП с Трухиным ему не раз напоминали журналисты. Да и сам Зеленский помнил о происшествии. Украинский журналист Евгений Куксин опубликовал снимки с октябрьского съезда партии «Слуга народа». На них Зеленский и руководство партии смеются над сценкой, высмеивающей водительское «мастерство» Трухина. Чем дальше, тем страшнее — и интереснее: новые детали скандала вокруг Гогилашвили © Facebook, Олександр Гогілашвілі

Но сейчас «Слуге народа» не до веселья. В партии экстренно тушат возникший репутационный пожар. 2 февраля Трухина исключили из партии.

«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», — заявила глава партии Елена Шуляк.

Но выводом по партийной линии дело не ограничилось. В дело вмешалась и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Без промедления дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь идёт не только ДТП. Абсолютно о очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ», — заявила Венедиктова.

Причина, по которой она озаботилась делом, проста: за полгода с момента ДТП дело о нём не сдвинулось с мёртвой точки. Масла в огонь подлило и видео, на котором Трухин говорит, что «позвонит Денису». На это обратили внимание не только журналисты, но и политики.

«Мы требуем отставки министра внутренних дел, который покрывал преступление руководителя ГБР, спустившего расследование на тормозах. Мы требуем немедленного возбуждения уголовного дела по факту ДТП и коррупции господина Трухина, это дело должно вести НАБУ. А сам Трухин должен немедленно сложить мандат и не позорить Верховную Раду. Да и Зеленскому стоит уйти прочь, вместе с теми, кого он привёл к власти», — указывалось в заявлении партии «Европейская солидарность».

Но вряд ли общественность успокоит столь живая реакция Офиса генпрокурора.

Тем более журналисты уже начали выяснять секрет неприкосновенности Трухина. По данным «Украинской правды», именно Трухин ответственен за распределение теневой зарплаты депутатам от партии власти — то, что «слуги народа» получают от Офиса президента конверты с деньгами, уже не раз говорили и бывшие члены этой политсилы.

Кроме того, Трухина называли теневым главой бюджетного комитета Верховной Рады.

Но и это ещё не все: Трухин первым браком был женат на Ксении Мартыновой — дочери одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов Днепра Алексея Мартынова — партнёра олигарха Игоря Коломойского. На заре своей карьеры в ВРУ Трухин поддерживал выгодные Коломойскому законопроекты, однако позже переориентировался на Офис президента. Охрименко рассказал, чем закончится конфликт Зеленского с Ахметовым и станет ли Зеленский олигархом © РИА Новости/Алексей Витвицкий, Сommons.wikimedia/Juda Engelmayer

В общем, Трухин — весьма непростой депутат. И скандалом с ним будут пользоваться, чтобы побольнее ударить по Зеленскому.

Примечательно также, что пока неизвестно, как видео с регистратора попало к журналистам. Судя по интервью того же полицейского Петрика, видео передавал не он. Тем более, «Украинская правда» заявила, что знает: Монастырский смотрел эту запись ещё летом. А вот бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, который в последнее время все чаще появляется на каналах, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову, действия полицейского похвалил.

Нельзя исключать того факта, что именно через аваковские кадры и произошел слив видео. А это значит, что борьба Ахметова с Зеленским продолжается.