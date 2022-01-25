Во вторник, 25 января, в Киеве состоялась пресс-конференция «Оператор космодрома в Атлантике поддержал запуск украинских ракет». Она была посвящена перспективному украинскому стартапу и его сотрудничеству с португальской компанией

Участниками пресс-конференции были соучредитель компании Promin Aerospace Миша Рудоминский, руководитель юридического отдела этой компании Лиза Бродун, руководитель отдела коммуникации Promin Aerospace Владимир Кравчук, а также CEO компании Atlantic Spaceport Consortium Бруно Карвалью. Илон Маск помог. Украина запустила в космос первый спутник за 10 лет © скриншот видео SpaceX

Несмотря на громкое название, подготовка пресс-конференции оставляла желать лучшего. Так, отсутствовал сколь-либо информативный пресс-релиз, который бы позволил узнать как характеристики тех самых украинских ракет, которые планируют запускать в космос, так и данные о космодроме в Атлантике. Первые, как оказалось, находятся на стадии испытания.

«В течение последних семи-восьми месяцев, когда мы активно работали как компания, как команда над ракетой Promin Aerospace, мы провели ряд статических огневых испытаний, думаю, к настоящему времени — восемь или девять. Последнее испытание было в декабре 2021 года. Эти статические огневые испытания были проведены, чтобы убедиться в способности технологии, двигателя самого по себе работать. Мы провели тесты своими силами. Сейчас мы сотрудничаем с государственными предприятиями здесь, на Украине, чтобы провести независимое статическое огневое испытание в течение последнего месяца или двух. Переговоры до сих пор продолжаются», — сообщил Рудоминский.

Сама пресс-конференция велась исключительно на английском языке и больше походила на рекламу стартапа, чем на анонс реальных запусков украинских ракет. Собственно, о дальнейших успехах участники пресс-конференции обещали рассказать позже. Что неудивительно. Пока Promin Aerospace известна лишь как один из удачливых стартапов.

Дело на полмиллиона

Компания Promin Aerospace была создана в январе 2021 году. Уже спустя шесть месяцев — в июне 2021 года — украинские СМИ сообщили, о том, что Promin Aerospace привлекла $500 тыс. инвестиций в раунде pre-seed для построения самой маленькой орбитальной ракеты в истории покорения космоса. Россия виновата. Почему США не доверяют украинцу делать ракеты © AP, Matt Hartman

Инвестором стартапа выступил венчурный фонд QPDigital. Сам фонд запустился на Украине за месяц до создания Promin Aerospace. Бюджет фонда QPDigital составил $100 млн, которые планировалось инвестировать в стартапе в сфере ΙΤ.

На ракету Promin Aerospace фонд QPDigital возлагал особые надежды.

«Благодаря Promin Aerospace станет возможным запуск космической ракеты практически с любой точки планеты, быстрее и дешевле существующих аналогов. Это позволит демократизировать доступ к этому рынку для небольших компаний и обычных людей», — отметил в комментарии украинскому Forbes CEO и управляющий партнер QPDigital Денис Вальвачев.

Как писал украинский Forbes, инновацией компании является «уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты».

«Двигатель создается с помощью аддитивных технологий, а масса ракеты при этом составит от 100 до 500 кг.», — сообщал украинский Forbes.

Первый коммерческий запуск Promin Aerospace запланировали к концу 2022 года. Саму стоимость запуска на суборбиту и орбиту оценили в $200 тыс. В качестве ключевых заказчиков Promin Aerospace видит международные корпорации, которым нужно выводить на орбиту телекоммуникационных спутников, а также спутников съёмки поверхности Земли.

В целом же, как заявил основатель компании Рудоминский, создание нового двигателя сделает полеты в космос доступнее.

Но с каким космодромом собрались сотрудничать украинские стартаперы?

Космодром, которого нет

Португалец Бруно Карвалью, который также принимал участие в пресс-конференции, является CEO компании Atlantic Spaceport Consortium. Однако одной лишь компанией его деятельность не ограничивается. В декабре 2021 года в одном из интервью его представили как директора компании D-Orbit.

Эта компания с офисами в Италии, Португалии, Великобритании и США занимается космической логистикой.

В июле 2021 года появилась новость о том, что британское подразделение D-Orbit подписало контракт с Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках проекта Boost! и Программы коммерческих космических транспортных услуг и поддержки ЕКА.

Контракт касался координации логистики и стандартизации процессов между различными европейскими космодромами и поставщиками пусковых установок. Космос для богатых. Государства проиграли космическую гонку миллиардерам © REUTERS, Virgin Galactic/Handout via REUTERS

Среди прочего речь шла о Центре космических технологий в Корнуолле, который создаётся сейчас, а также космодроме Прествик и Консорциуме Атлантического космодрома, который находится на Азорских островах — в Португалии.

«Развитие космической экосистемы на острове Санта-Мария на Азорских островах является одной из стратегических задач Португальского космического агентства. Поэтому мы с большим интересом поддерживаем проект «Отзывчивая служба микропусковых установок», как мы делаем в других проектах с компаниями, интегрированными в программу Boost!, которые способствуют развитию потенциала португальской промышленности», — заявил президент Португальского космического агентства Рикардо Конде.

К тому времени вот уже почти как три года было заявлено о создании на Азорских островах космодрома. В ноябре 2018 года во время технологической конференции в Лиссабоне министр науки, технологии и высшего образования Португалии Мануэл Эйтор сообщил, что правительство его страны получило предварительные предложения от 14 консорциумов из Европы, США и России по проектированию стартовой площадки на Азорских островах совместно с местными организациями, а также по использованию площадки в будущем.

Кроме того, правительство Португалии договорилось с Китаем о создании совместного исследовательского центра по созданию спутников на материке.

По словам Эйтора, космодром на острове Санта-Мария должны были подготовить к коммерческим запускам к середине 2021 года.

Однако потом грянула пандемия COVID-19. Последовавший за ней глобальный экономический кризис, а также рост напряжённости в мире отсрочили запуск космодрома.

На сегодняшний день нет новостей о запуске с него ракет, а также о введении космодрома в строй. Таким образом, пресс-конференция в Киеве является скорее декларацией о намерениях. Компания из Португалии выразила компании из Украины поддержку и готовность предоставить ракетам площадку для запусков. Но ни первых, ни второй пока нет.