На прошлом неделе в Киеве состоялось очередное судебное заседание по самому громкому фармацевтическому делу в истории независимой Украины. Деятельность подозреваемых затронула 18 государств мира, в том числе и США, но на Украине не торопятся с вынесением им приговора. Тем временем власть готовит новые инициативы, которые осложнят жизнь онкобольным

Несмотря на резонанс дела, заседание в Днепровском районном суде города Киева во вторник, 18 января не продлилось и десяти минут. Судья Александр Дзюба заявил — против него открыл дело Офис генпрокурора.

«Суд считает необходимым заявить себе самоотвод», — заявил судья. Медицинские страсти. Почему помощь США Украине не перекроет ущерб от «реформ» Супрун © коллаж Украина.Ру

Двое подсудимых — семейная чета Елены Громовой и Павла Бондаренко — покинули здание суда: в данный момент их выпустили под залог. За каждого из них заплатили по 3 млн грн. (около 8,35 млн руб. — Ред.).

Громова и Бондаренко — двое из пяти подозреваемых в организации бизнеса, приносившего миллионы. Судьбы остальных троих подозреваемых сложились по-разному: один — в Индии, один — в Азербайджане, а ещё одного осудили на пять лет лишения свободы.

Следствие уверено: бизнес этих людей был построен на обмане смертельно больных людей. Защита же твердит о «фармацевтических разборках». Но вот потерпевшие в это не верят.

Цена — жизнь

Несмотря на то, что к делу причастно около 1,5 тыс. человек, среди пострадавших — лишь один мужчина и одна фармацевтическая компания.

«Курьеры, которые не будут сотрудничать, которые понимают ответственность, пациенты, которым не помогло [лечение], который уже увы, нет в живых», — рассказал ТСН прокурор по делу Валерий Зимогляд.

При этом само дело резонансное. Весной 2019 года в США были задержаны двое украинцев, которых обвинили в причастности к распространению фальшивых лекарств от рака и гепатита. Задержанные в США признали свою вину.

Через полтора месяца — в конце мая — на Украине правоохранители провели обыски 11 предприятий. Было задержано несколько подозреваемых. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, с 2016 по 2019 годы в 18 стран мира продавали поддельные лекарства для борьбы с раком и гепатитом. Всего речь шла о 23 наименованиях лекарств.

«С 2016 по 2019 годы, что есть в материалах уголовного производства, было приобретено имущество на сумму более $2 млн. Это только недвижимость. Также были приобретены элитные авто. Во время обысков были изъяты наличные средства в сумме $400 тыс.», — рассказал уже в интервью «5 каналу» прокурор Зимогляд.

Один из двух пострадавших по делу — Александр Свисюк — муж умершей от рака Людмилы Свисюк. У его жены нашли рак лёгких, когда сам он лечился от ранений, полученных на войне в Донбассе. После химиотерапии Людмиле посоветовали препарат «Китруда» — эти лекарства украинское государство не покупало.

На лекарство Свисюки потратили $10 тыс. Позже выяснилось: они покупали подделку. И драгоценное время для лечения было упущено.

«Из-за фальшивых лекарств начальные клетки рака мутировали и пошли метастазы по всему организму», — отметил Свисюк в комментарии «5 каналу».

Сложность в подобных делах состоит и в том, что нужно доказать факт подделки. Кстати, это использует и защита подозреваемых.

«Невозможно было установить было это парацетамол или это был оригинальный препарат»,- заявил журналистам адвокат Громовой и Бондаренко.

На судебные процессы по делу о фальсификации ходят и представители общественной организации «Афина. Женщины против рака».

«Есть много таких препаратов, которые не входят в государственные закупки. Но пациенты вынуждены покупать их самостоятельно, ведь другого выхода у них нет», — отмечала в комментарии «5 каналу» соосновательница организации Виктория Романюк. «Спасем медицину». Украинские врачи вышли протестовать в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так она объясняла, почему фальсификаторы без труда находили себе клиентов. Стоимость препаратов для борьбы с раком — немалая. Цена одного флакона препарата «Китруда» в московских аптеках может достигать почти 185 тыс. руб. И, как уверяют семьи онкобольных пациентов, с которыми удалось пообщаться изданию «Украина.ру», цены на лекарства от рака в России ниже, чем на Украине.

Украинское государство не в силах помочь больным.

«Сегодня дефицит в государственных закупках составляет около 30-40%. Всё зависит от того, сколько государство выделяет средств, какие у него приоритеты», — отмечала в комментарии «5 каналу» народный депутат от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

Тем временем её коллеги готовят неприятный сюрприз больным и их семьям.

Денег не будет

На следующий день после судебного заседания, 19 января на странице организации «Афина. Женщины против рака» появился репост сообщения благотворительного фонда «Пациенты Украины».

«Народные депутаты от фракции «Слуга народа» Денис Герман и Елена Копанчук хотят убрать норму закона о 5% ВВП на программу мед гарантий (ПМГ), которая способствует увеличению бюджета на медицину», — указывалось в сообщении.

Там же отмечалось: проголосовать за поправку Верховная Рада может уже в ближайшее время, т.к. законопроект №5719 с соответствующей поправкой №102 уже внесён в повестку дня украинского парламента.

«Угроза высока, учитывая то, что бюджетный комитет ВР поддержал инициативу Германа и Копанчук», — сообщил БФ «Пациенты Украины».

Последствия такого решения будут катастрофическими, уверяют общественники. Так, финансирование медицины будет происходить по остаточному принципу. Бангладеш давно опередила Украину по всем медицинским показателям - Азаров © AP, Evgeniy Maloletka

«Норма о 5% ВВП на ПМГ будет выполняться только если будут «лишние средства». Т.е. — никогда. 2,9% на ПМГ в этом году могут стать значительно меньшими в следующих годах. Хоть в 2022 году мы имеем бюджет с дырой свыше ста миллиардов, но это уже значительно больше предыдущего года. При отмене нормы ни о каком росте не будет идти и речи», — отмечалось в сообщении фонда.

И так недофинансированная украинская медицина станет ещё хуже. Лекарства станут недоступнее, повышение зарплаты врачей — несбыточнее, и можно будет забыть об улучшении жизни как пациентов, так и докторов.

Общественники выпустили обращение к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, а также к главам парламентских фракций с просьбой не поддерживать правку №102 к законопроекту №5719.

«Мы призываем вас не поддерживать правку №102 к законопроекту №5719 об отмене финансирования программы медицинских гарантий на уровне 5% от ВВП. Принятие правки лишит пациентов гарантированного государством доступа к качественным медицинским услугам и ответственность за это последствие понесут депутаты Верховной Рады Украины», — указывалось в обращении, которое подписали 64 общественные организации.

Среди них организации по борьбе с раком, ВИЧ/СПИД, рассеянным склерозом и многими другими заболеваниями.

Они просят народных избранников одуматься. В противном случае лекарства для многих тяжелобольных украинцев станут ещё недоступнее. Всё больше лекарств украинцам придётся покупать самим. А это означает, что всё больше людей будут искать дешёвые медикаменты, подвергая себя всё большему риску попасть на мошенников — тех, кто наживается на чужом горе.

Ну а политики первого эшелона пока эту проблему не замечают. И это несмотря на то, что среди них тоже есть те, кто страдает от онкозаболеваний — к примеру, экс-генпрокурор и кум пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко. Он — яркий пример, что рак не щадит ни бедных, ни богатых. Но его знакомые и друзья, в том числе и парламентская оппозиция, пока не замечают проблемы рядовых украинских пациентов. Сейчас все предпочитают говорить о якобы надвигающейся войне, не замечая, что каждый день тяжёлые болезни уносят всё большее количество украинцев.