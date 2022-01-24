США — Россия: союзы взаимного сдерживания и новый мир. Где Украина — только инструмент

После того, как миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в считаные дни в январе 2022 года задавили хорошо организованный и инспирированный извне «майдан» в Казахстане, призванный зажечь эту республику в подбрюшии России, следовало ожидать ответа Запада

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Например, Белоруссию, на которую точат зубы натовские карлики, ее окружающие. Или Армению — надежную и безальтернативную союзницу России на Кавказе. Ну, а про Казахстан уже сказано. Не говоря уже о том, что действия ОДКБ в этой стране — это предупреждение всем, кто хочет антироссийски помайданить в Киргизии или Таджикистане.

Реакция на Казахстан

Ответ Запада последовал. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, которая как-то ездила на танке для пущей собственной грозности, во время брифинга заявила, что британские власти рассматривают возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной.

«Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной. Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа», — сказала Трасс.

Более того, Британский совет по геостратегии горячо поддержал эту идею и обосновал ее полезностью некоей антироссийской оси: «Выступая сегодня в Институте Лоуи, министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс очертила в общих чертах формирование нового "трехстороннего" союза между Британией, Польшей и Украиной. Как выглядит этот новый союз? И каково его геостратегическое значение? Показываем на этой полезной карте».

Карта предполагаемого союза действительно показала возникновение новой оси, на которую нанизаны Лондон, Варшава и Киев. Им противостоят закрашенные в коричневое Россия и Белоруссия, которые, как известно, тоже объединены осью Союзного государства, а также являются костяком и ОДКБ, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не говоря уже о Содружестве Независимых Государств (СНГ) или соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ СНГ).

Ответ последовал буквально незамедлительно. Уже 14 января сего года, когда миротворцы разгоняли шайтанов майдана в Алма-Ате и других городах Казахстана, в Киев явился президент Азербайджана Ильхам Алиев и вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил возможность… реанимации Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.

То есть практически изначально мертворожденного союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, созданного, как известно, под западным кураторством США и ЕС еще в 1997 году для коллективного сдерживания российского влияния на постсоветском пространстве.

Россию нужно вернуть на колени

«Более 80 тонн»: на Украину прибыла новая партия оружия из США © Y27 / wikimedia.org

По эгидой Анкары, разумеется. А через нее, не исключено, для начала Лондона и Вашингтона.

В декларации Алиева и Зеленского сказано об обеспечении мира и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами: «Мы будем и в дальнейшем работать по ряду перспектив, среди прочего это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову».

Плюс, конечно же, экономическая заинтересованность для Украины — энергоресурсы, точнее — нефть Азербайджана и украинская нефтепереработка.

Алиев пообещал: «Традиционная сфера нашего сотрудничества — это сфера энергетики. У нас есть планы относительно этого направления, и я уверен, что они будут воплощены в жизнь. "Socar", государственная компания Азербайджана, серьезно настроена на это сотрудничество и имеет сейчас масштабную сеть заправочных станций по всей Украине… Хочу повторить: все это сотрудничество базируется на нашей крепкой дружбе. Сегодня я совершаю визит и надеюсь, что он принесет результаты, как в двустороннем измерении, так и в более широком понимании нашего сотрудничества в будущем».

О чем это говорит? О том, что за последние два-три года необычайно актуализировались и интенсифицировались два противоположных тренда на постсоветском пространстве вокруг России, в которое непосредственно входит, разумеется, и Украина.

Суть их сводится к тому, что Россия же, потеряв постсоциалистическое пространство Восточной Европы и Прибалтики (Организацию Варшавского договора — ОВД и Совет экономической взаимопомощи — СЭВ, которые почили в бозе), пыталась удержать подле себя хотя бы оставшиеся республики, ставшие независимыми. Коллективный Запад же сразу после развала СССР в 1991 году взял курс на дальнейший развал России или хотя бы на максимальное выведении из-под ее контроля и влияния всего постсоветского пространства.

Так они вяло занимались этой геополитической возней фактически до 2007 года, когда президент России Владимир Путин на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что у России имеются стратегические национальные интересы и она из будет защищать всеми силами и возможностями. Но Западу, расслабленному и почивающему на лаврах победы в холодной войне, понадобилось еще почти 14 лет, чтобы понять, что у России это серьезно.

Более того, что у России есть силы и возможности, чтобы не просто сказать Западу «нет», но и дать по рукам, если полезет не в своё. А Западу, кроме привычных угроз и поучительно-назидательных санкций, не будет чем достойно ответить.

Союзы на вырост

Провал «цветной революции» в виде «белмайдана» в Белоруссии, умиротворение Россией новой войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией в 2020 году, американский провал в Афганистане в сентябре и выдвижение Россией ультимативных требований США и НАТО в декабре 2021-го и подавление «шайтан-майдана» в этом году — вот свидетельства появления новой расстановки сил в мире, которую уже назвали переходом от монополярного мира под гегемонизмом США к трехполюсному миру с тремя центрами силы (США, Россия, Китай).

Нет, окутывание и заплетание мира союзами продолжалось все время. Запад, имея Евросоюз и НАТО (как главный ударный кулак), всасывал в них постсоветское пространство в Европе и создавал всевозможные проекты, чтобы вырвать из-под России остающиеся страны.

Например, кроме ГУАМ, «Восточное партнерство» 2009 года, куда пытались втянуть Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину.

Но и Россия не сидела сложа руки. В 2001 году она инициировала Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда входят Иран, Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Индия, Таджикистан и Узбекистан, а в наблюдатели напросились Белоруссия, Монголия и Афганистан. В 2006-м возник БРИКС — объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Кроме того, Россия в 2014 году плавно трансформировала Таможенный союз в рамках СНГ в ЕАЭС, куда вошли Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в наблюдателями назвались Куба, Молдавия, Узбекистан. Зоной же свободной торговли (ЗСТ ЕАЭС) заинтересовались 20 государств со всех сторон мира, среди которых — такие монстры как Китай, Индия, Индонезия, Сингапур, Израиль, Пакистан и даже Южная Корея и Япония.

Запад смог ответить ей созданием в 2007 году КУАД (четырехстороннего диалога по безопасности — Quad group of nations (QUAD), стратегического диалога-содействия между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

КУАД, как мы понимаем, предназначен для сдерживания могущества Китая. И, не исключено, России, которая тоже часть ИТР и потенциальный союзник Китая, что является страшным сном США.

Гегемония США пошла на убыль

И даже Турция — член НАТО — уже мечтает о собственном геополитическом величии вне влияния Запада и на основе пантюркизма.

В 2009 году Анкара создала Тюркский совет (ТС) — международную организацию, объединяющую современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. А в 2021 году в ноябре ТС был преобразован в Организацию тюркских государств (ОТГ), куда вошли Турция, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан при наблюдателях — Венгрии и Туркмении.

В глаза сразу бросается то, что многие страны являются составными частями разных союзов. И речь не об Узбекистане, которые побывал везде — от ЕАЭС и ГУАМ до ОДКБ — и остановился только в ШОС и ОТГ. Гораздо важнее, что две из трех первых экономки мира — Китай и Индия — готовы на равных сотрудничать и с США, и с Россией.

Появление, укрепление и утверждение новых центров силы — это первое свидетельство того, что гегемония США уходит в прошлое. На очереди — даже американское лидерство, в котором уже сомневаются все больше стран мира, а Китай на него практически плюет.

В 2020-2021 годах создание новых союзов (с участием Украины и без него), призванных сдерживать Россию и Китай, по инициативе Запада посыпались как из рога изобилия.

В 2020 году был создан так называемый «Люблинский треугольник» из Польши, Литвы и Украины. В 2021 году появилась «Ассоциированное трио» из Украины, Грузии и Молдавии, чтобы вместе идти в НАТО, раз «Восточное партнерство» и ГУАМ застопорились.

На другом конце планеты Вашингтон создал так называемый АУКУС — объединение англосаксонских Австралии, Великобритании и США, которое наряду с КУАД призвано противостоять влиянию Китая в ИТР и этом очень оскорбило всех остальных европейских партнеров Америки по НАТО.

Особенно Францию, которую еще и, как известно, наказали рублем. То есть, пардон, «баксом» — забрали контракт на поставку 12 подводных лодок проекта «Барракуда» стоимостью около 50 миллиардов долларов.

Прагматизм вместо ценностей

А возможным такое наплевательски-оскорбительное отношение к настоящим партнерам стало потому, что в США постепенно выкристаллизовывается новый принцип создания новых союзов в новых изменившихся условиях.

Раньше это было объединение на основе неких общих — демократических, цивилизационных, духовно-культурных политических и так далее — ценностей, идей и принципов. Как, например, НАТО, которая твердит о ценностях и главным критерием членства рассматривает соответствие этим ценностям.

Теперь же США готовы объединяться, как сказал недавно советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, в «более сложные структуры» и в самых разных форматах — «исключительно для достижения результатов, нужных для американского народа».

Другими словами, если говорят о ценностях, то будут вам ценности. Если же поставлены другие цели, то ценности по боку и на первое место выходит другой, «более гибкий и адаптивный подход». Исключительно исходя из политический целесообразности. И если раньше США и многие на Западе тоже нередко так действовали, но говорили о ценностях, то теперь же маски постепенно сбрасываются. А геополитика становится более прагматичной и циничной. И союзы устанавливаются не так между государствами, как между правящими элитами разных стран, исповедующими одинаковые или хотя бы схожие прагматичные подходы.

И если стоит сейчас перед Западом стратегическая задача — сдерживание России и Китая, недопущение союза между ними, то для ее выполнения Запад согласен на все. Он готов отстаивать внутренние и внешние ценности, но в борьбе с общими врагами игнорировать их, если это нужно для победы. Это, похоже, и есть новая ультралиберальная идеология, которая охватывает правящие круги Запада, старающегося сохранить свое мировое господство.

Вершиной такого нового прагматичного подхода стало проведение в декабре прошлого года так называемого «Саммита за демократию», приглашением участников на который США еще раз разделили мир на «демократов» и «автократов». И по этому признаку Россию и Китай не пригласили, а Украину — запросто. Несмотря на то, что Украина далека от всех западных критериев.

На саммите этом кстати, Салливан и изложил новое кредо Америки в подборе союзников: и для торжества ценностей, и для дела любой ценой.

Печальный вывод для Украины

«Вымыслы» и «нарративы»: некоторые особенности американской пропаганды © REUTERS, The White House Николай Петро в статье для журнала «The National Interest» совершенно открыто написал: главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для «сдерживания» России. Чтобы «не допустить воссоздания СССР». То есть США используют Украину не как равноправного партнера, а как инструмент. И при этом только говорят о ценностях, которые нужно было бы прививать Украине.

«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США… Речь не идет и никогда не шла об Украине, вопрос всегда был в сдерживании России», — написал мистер Петро.

По его словам, почувствовав возможность раз и навсегда «вывести» Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность ко всему культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. И к самой Украине, где процветают беззаконие, коррупция, политическая цензура, нарушения прав человека. Но все игнорируется.

Украину превратили в плацдарм и полигон для подготовки тарана против России, а ее население — в расходный материал для геополитических экспериментов, который ничуть не жалко.

При этом профессор Петро признал, что «Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены». Но зачем им это знать, если, как известно, проблемы индейцев шерифа не волнуют?

Вспоминается анекдот про шерифа: он идет по улице, видит — индеец лежит на земле лицом в луже. Шериф: «Ну как тебе не стыдно, валяешься посреди улицы, в грязи, пьяный, наверно, еще и трубки мира накурился». Переворачивает индейца, а у того из груди торчит нож: «Фу, да ты еще и мертвый!».

Вот так украинцев и гонят на убой…