Великобритания перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения. Британцы станут наставниками украинских военных. Что это означает для официального Киева и обстановки в Донбассе, разбиралась Украина.ру

О направлении на Украину около 30 военнослужащих Армейской бригады специальных операций сообщил телеканал Sky News.

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — указывалось в сообщении канала. «Идеальное оружие для поражения российских танков». Перехватывает ли Лондон у Вашингтона управление Украиной © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

Военные относятся к рейнджерскому полку. Они прибыли на Украину на тех же самолетах, что и 2 тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров.

«Батальоны рейнджеров присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам», — указано на сайте Минобороны Великобритании.

Примечательно, что само элитное подразделение было создано менее года назад. И создание Армейской бригады специальных операций не обошлось без скандала.

«Расистская» символика врагов

О создании Армейской бригады специальных операций стало известно 22 марта 2021 года. Именно тогда был опубликован документ «Защита в эпоху вызовов», который предусматривал реформу Вооруженных сил Великобритании.

Среди прочего предусматривалось создание к августу 2021 года состоящего из четырёх батальонов полка рейнджеров. Формировать полк планировалось из королевских шотландских пограничников — 1 батальона Королевского полка Шотландии, 2-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской, 2-го батальона полка герцога Ланкастера и 4-го батальона полка стрелков. Искусные стрелки и уголовники как пример для украинцев. Кто будет воевать с Россией © patriotgaruda.com

Два последних полка были образованы сравнительно недавно — в 2006 и 2007 годах. А вот два первых — Королевский полк Шотландии и Королевский полк принцессы Уэльской являются соответственно первым и вторым по старшинству полками в Британской армии.

Примечательно также, что титул герцог Ланкастера — второй герцогский титул, созданный в Англии, по исторической традиции носит правящий монарх.

При этом планировалось, что хоть полк будет «основан на четырёх пехотных батальонах, но подбирать личный состав будут со всей армии».

Как заявил в ноябре 2011 года начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер, рейнджеры будут «специальными силами» и «выходить за рамки обучения, консультирования и помощи», чтобы «поддерживать местные операции».

Он также заявил, что функции рейнджеров будут аналогичны функциям американских «зелёных беретов».

Но именно береты и стали причиной первого скандала новосформированного подразделения.

Спустя несколько дней после того, как генерал Картер давал свой комментарий по поводу нового подразделения — 24 ноября 2021 года — издание The Telegraph сообщило о возмущении ряда британских офицеров значком на головных уборах рейнджеров. Анонимный источник в Минобороны сообщил изданию об электронном письме, в котором утверждалось, что значок полка рейнджеров использует дизайн значка скаутов Селуса, а также говорилось, что некоторые офицеры препятствовали утверждению этого значка.

«Мне кажется это плохим. Иметь в наши дни, в нашу эпоху на головном уборе значок, связанный с расистским режимом, является возмутительным», — цитировалось в издании высказывание одного из военных. Украина под британским флагом: политические итоги недели

Представитель Минобороны отрицал всякое сходство значков.

«Любое сравнение или ассоциация со скопой, изображенной на значке кепки скаутов Селуса, совершенно неточны», — отмечал он.

Как утверждал представитель Минобороны, авторы значка на головном уборе рейнджеров вдохновлялись не скопой, но соколом: из-за его скорости и ловкости, а также способности действовать в различных средах.

Скауты Селуса — спецподразделение армии Родезии, созданное в 1973 году. Его назвали в честь британского путешественника Фредерика Кортни Селуса. Но для самих британцев скауты Селуса были врагами. Всё дело в том, что Родезия — бывшая британская колония, провозгласила свою независимость вопреки воле Великобритании в 1965 году. Стараниями Великобритании независимость Родезии не признали. Лондон обвинял Солсбери в расизме.

Более того, Великобритания оказывала помощь борющимся с правительством новой страны повстанцам. Британцы, а также другие противники Родезии обвиняли скаутов Селуса в преступлениях против человечности, расизме, пытках и экспериментах над пленными. Однако некоторые исследователи указывают: в иные периоды деятельности скауты Селуса состояли на 70% из чернокожих бойцов. При этом занимались они уничтожением террористов.

Но и критики, и благосклонно относящиеся к скаутам Селуса исследователи отмечают: набор в подразделение был чрезвычайно жёстким. До конца отбора доходило менее 10 процентов из начавших обучение.

Нынешние британские рейнджеры, несмотря на то, что сформированы из батальонов из прославленных полков, проходили не такой жёсткий отбор.

Впрочем, Армейская бригада специальных операций включает в себя не только полк рейнджеров. Так, в неё входят две роты усиления из Королевских гуркхских стрелков, а также 255-й эскадрон связи Королевского корпуса связи и 1-й эскадрон Достопочтенной артиллерийской компании.

Кроме того, бригаде приданы для поддержки патрули Батареи специального наблюдательного пункта Королевской артиллерии.

Командиром бригады является бригадный генерал Ангус Джордж Костекер Фэйр, ранее командовавший Специализированной пехотной группой.

Бойцы его подразделения, не единственные солдаты британской короны, которые присутствуют на Украине в эти дни.

Еще один спецназ

В понедельник, 17 января, когда первые два самолёта с британскими ПТРК, пользоваться которыми и должны обучить рейнджеры украинских военных, направлялись на Украину, издание Global News сообщило о том, что Киеву придётся принимать ещё и отряд сил специального назначения. Об этом изданию рассказали источники в оборонном ведомстве Канады. В Минобороны Канады утверждали — главная задача спецназовцев — разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай эскалации конфликта в Донбассе.

После этой новости ряд наблюдателей вспомнил о событиях пятимесячной давности. Тогда — 13 августа — агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило о направлении канадского спецназа в Афганистан. Кленовое оружие: чем Канада вооружит Украину © president.gov.ua

Канадские военные должны были охранять посольство до его закрытия после эвакуации дипломатов. Информация о возможной численности направляемых войск пока не приводится.

В нынешней отправке канадского спецназа усмотрели тревожный «звонок» для Украины — ведь, по аналогии с событиями пятимесячной давности, она свидетельствует о том, что в Канаде ожидают падения действующей власти на Украине.

В то же время, ряд наблюдателей указал на высокие профессиональные качества канадцев. Так, они славятся как одни из лучших снайперов в мире. При этом канадцы, как и их ближайшие соседи — американцы — не раз тренировали украинских военных, в том числе и проводили тренировку по снайпингу.

Примечательно также, что Канада — федеративная конституционная монархия с парламентской системой правления. Монархом Канады является монарх Британского Содружества наций — королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета ΙΙ.

Таким образом, подтверждается то, о чём сегодня говорят многие эксперты: Великобритания плавно замещает США на месте главного военного союзника Украины. Для России в этом нет ничего хорошего: британцы, несмотря уже и на кровное родство британской правящей династии с Романовыми, давние и последовательные противники России.