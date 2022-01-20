Энергетический кризис в Молдавии входит в новую фазу. Правительство страны 20 января ввело режим чрезвычайного положения (ЧП). Причиной решения стало предупреждение «Газпрома» об отключении подачи газа в республику из-за накопленных долгов за уже поставленное топливо

Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» по текущим поставкам газа по состоянию на 20 января составила $25 млн. На фоне накопившейся за предыдущие годы задолженности в $709 млн — и это без учета долгов за поставки в Приднестровье ($7,5 млрд). Решительные требования «Газпрома» выглядят абсолютно естественно.

Аналогичная ситуация уже случалась — в ноябре 2021 года. Тогда сразу после подписания выстраданного нового контракта на поставки газа молдавские власти просрочили первый же платеж по нему, и «Газпром» был вынужден предупреждать Кишинев, что без денег не будет и газа. Почему же всего спустя два месяца молдавские власти наступают на те же грабли?

Причины роста долга

В «Молдовагазе», который доставляет газ населению и предприятиям страны, заявляют, что главная причина роста задолженности перед «Газпромом» заключается в росте цен на газ на европейском рынке, что отражается на стоимости импортного газа.

«Нужно рубить на корню»: Юшков о привычке Молдавии не платить за газ © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Вадим Чебан заявил, что цены на европейском рынке растут так стремительно, что власти не успевают вносить коррективы в потребительские тарифы. В частности, в январе закупочная цена выросла до $647 за тысячу кубометров, что на 43% больше, чем заложено в тарифе ($450).

В контракте с «Газпромом» в формуле расчета текущей цены действительно учитываются биржевые котировки европейского спотового рынка, однако это влияние имеет отложенный характер: учитываются биржевые котировки последних трех месяцев. Сейчас пришло время влияния декабря, когда цены на рынках перевалили за $2000, установив абсолютный рекорд.

Власти Молдавии не могли об этом не знать, однако ничего не сделали, чтобы подготовиться к неизбежному.

Предлог для «закручивания гаек»

В молдавской оппозиции полагают, что власти намеренно затягивали с разрешением сложившейся ситуации.

Проблему можно было решить не поднимая шума за несколько часов и без введения чрезвычайного положения, которое дает власти очень широкие полномочия, не имеющие непосредственного отношения к газоснабжению, считает депутат оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» Богдан Цырдя.

«На время ЧП власть получает право регулировать (запрещать, как это было ранее) работу СМИ, координировать средства связи, внедрять инструменты сбора платежей за газ, внедрять другие механизмы, которые будут приняты комиссией по ЧП в обход парламента! Фактически можно будет запрещать митинги, сходы граждан, протесты. Партия получает абсолютную власть в течение 60 дней», — написал Цырдя в своем Telegram-канале.

Действительно, сразу после того, как был введен режим ЧП, деньги для «Газпрома» у молдавских властей моментально нашлись. Комиссия по ЧС выделила деньги «Молдовагазу» для выплаты «Газпрому» январского аванса в полном объеме.

Коллега Цырди по блоку Владимир Односталко в интервью Youtube-каналу Украина.ру отметил, что нынешний кабинет министров работает по принципу «чем хуже, тем лучше», от чего страдают пенсионеры, учителя, врачи, рабочие и даже предприниматели.

«По-моему, диктатор Уганды Иди Амин не был таким настолько жестоким, насколько жестока молдавская власть в лице правящей партии и в лице, на первый взгляд, безобидного президента», — подчеркнул Односталко.

Он считает, что молдавский парламент одобрил введение в стране чрезвычайного положения в области энергетики для того, чтобы беспрепятственно использовать деньги из бюджета для решения газовых вопросов. То же самое, по его словам, было два месяца назад, когда молдавское правительство благодаря режиму ЧП использовало миллиарды леев на покупку очень дорогого польского и украинского газа, переплатив за него втрое по сравнению с поставками от «Газпрома».

Что дальше?

Молдавские власти продолжат повышать тарифы на газ для населения. В режиме ЧП, который будет длиться еще 60 дней, делать это будет гораздо проще.

Кабмин не намерен тратить бюджетные деньги, полученные от своих граждан, платящих налоги, на помощь населению в условиях энергетического кризиса — либеральная экономика в ее худшем проявлении. Между тем решить вопрос с ценами на газ положительно было совсем не трудно.

Президент Молдавии Майя Санду должна просто вспомнить, как ее сербский коллега Александр Вучич с помощью одной встречи с президентом Владимиром Путиным договорился о цене на газ в $260 за тысячу кубов.

«Российская сторона пойдет навстречу, но нужно проявлять к ним нормальное отношение. Нужно прекратить всю антироссийскую истерию, которую осуществляют проплаченные Западом политики, блогеры и политологи», — полагает Односталко.

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Чего стоит только заявление премьера Натальи Гаврилицы, которая, говоря об исторической задолженности перед «Газпромом», подчеркнула, что нынешнее правительство этот долг не признает.

Однако Москва не отталкивает Кишинев, оставляя двери для переговоров открытыми. Президент России Владимир Путин уже предлагал Молдавии более тесное сотрудничество в рамках объединения ЕАЭС, отметив, что «Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают».