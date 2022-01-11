В ушедшем 2021 году самый богатый украинец Ринат Ахметов удвоил своё состояние. Однако через несколько лет его лидерство в рейтингах миллиардеров могут оспорить молодые украинцы

О росте личного состояния Ахметова на 55 процентов или на 4,14 миллиарда долларов за 2021 год свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

На момент написания статьи в рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимал 185 место с состоянием в $11,5 млрд. В Новый год, 1 января, его состояние было ещё больше 11,7 миллиарда долларов., но занимал он 190 строчку в списке. Всё дело в том, что данные по каждому фигуранту рейтинга обновляются в конце каждого торгового дня на бирже в Нью-Йорке. Золотарев объяснил, какой удар Зеленский может нанести Ахметову и чем он ответит © РИА Новости,

При этом Ахметов — единственный представитель Украины в Bloomberg Billionaires Index.

«Самый богатый человек Украины владеет Систем Кэпитал Менеджмент, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране» — указано на посвящённой миллиардеру странице Bloomberg Billionaires Index.

На утро 11 января на своё состояние, согласно данным Bloomberg, Ахметов мог купить 6,45 миллиона унций золота или 142 миллиона баррелей нефти. Состояние богатейшего украинца было сопоставимо с 0,0551 процента ВВП США, 0,14 процента совокупного состояния 500 богатейших людей мира или с 2,91 процента пожертвований в американские колледжи из топ-100.

Другое авторитетное финансовое СМИ — Forbes Украина, подводя итоги 2021 года, также упомянуло Ахметова. Но писало оно совсем не о росте благосостояния олигарха.

Старые деньги и новые споры

В посвящённой итогам 2021 года статье Forbes Украина «схваткой года» называлось противостояние Ахметова с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«5 ноября — почти официальный день оглашения войны между властью Зеленского и бизнес-империей Рината Ахметова. В этот день президент подписал так называемый антиолигархический закон №1780-ІХ. Через шесть месяцев СНБО опубликует список официальных олигархов Украины. И Ахметов очень не хочет оказаться в одной компании с Игорем Коломойским и Виктором Медведчуком», — указывалось в публикации. Олег Царев объяснил, какие приготовления сделал Ахметов на случай войны с Зеленским © president.gov.ua, latifundist.com

Впрочем, оказаться в списке олигархов не хочет не только Ахметов — попасть туда не захочет никто из списка богатейших украинцев, который Forbes обычно публикует весной. Самый свежий список — «100 богатейших украинцев 2021» Forbes Украина опубликовал 6 мая ушедшего года.

Во вступлении к рейтингу указывалось: хотя лучшим для украинского капитализма остаётся 2013 год, в пандемийном 2020 году богатые украинцы тоже не бедствовали — пандемия, вопреки ожиданиям, не подорвала, а усилила позиции крупного бизнеса.

«76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни выросло на 42 процента, до 44,5 миллиардов длларов. Как следствие — входной билет в сотню подорожал на треть, до 125 миллионов. За год список обновился на 21 процент: 14 участников попали в топ 100 впервые, семеро — вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство — в IT и энергетике», — отмечалось в публикации.

Тем не менее, новички пока не могут потеснить представителей «старых денег», которым на руку сыграл рост котировок сырьевых товаров: нефти, стали, пшеницы и кукурузы.

Но увеличивали своё состояние богатейшие украинцы не только благодаря одному лишь сырью.

«Более половины активов приходится на четыре отрасли. На первое место благодаря резкому подорожанию стали вырвалась металлургия, на которую приходится свыше 17% состояния участников списка. На энергетику приходится 15 процентов, недвижимость — 12 процентов, ритейл — 10 процентов», — отмечалось в публикации Forbes Украина. Олег Царев объяснил, что начнется, если против компаний Ахметова возбудят массу уголовных дел © РИА Новости/Алексей Витвицкий, Сommons.wikimedia/Juda Engelmayer

Примечательно, что следом за ритейлом по прибыльности идут инвестиции, а вот за ними — относительно новая сфера — ΙΤ, которая сравнялась по показателям с аграрно-промышленным комплексом, на который делали ставку предыдущие власти, провозгласившие Украину «аграрной супердержавой».

Однако десять самых богатых украинцев по-прежнему обязаны своим состоянием металлургии, энергетике, пищепрому и строительству.

Первое место в майском рейтинге занял Ахметов. Правда, тогда Forbes Украина оценил его состояние в $7,6 млрд (по данным Bloomberg на 6 мая оно достигало $10,2 млрд). Сферу деятельности олигарха издание определило как металлургию и ТЭК и указало две компании — «Метинвест» и ДТЭК.

На втором месте шёл Виктор Пинчук с 2,5 миллиардов долларов, компанией «Интерпайп» и металлургией и недвижимостью как сферами деятельности.

На третьем месте шёл Константин Жеваго с состоянием 2,4 миллиарда долларов, компанией Ferrexpo и металлургией как сферой деятельности.

Четвёртое и пятое место занимали партнёры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, с состояниями в 1,8 и 1,7 миллиарда соответственно, компанией «Укрнафта» и ТЭК и инвестициями как сферами деятельности.

На шестом месте в рейтинге расположились супруги Александр и Галина Герега с 1,7 миллиарда, компанией «Эпицентр К» и розничной торговлей и АПК как сферами деятельности. Исследование Bloomgerg показало, что стало с Ринатом Ахметовым по итогам 2021 года © коллаж Украина.Ру

На седьмом месте шёл Пётр Порошенко с состоянием 1,6 миллиарда, компанией ROSHEN и пищевой промышленностью как сферой деятельности.

На восьмом месте — Вадим Новинский с состоянием 1,4 миллиарда, компанией «Метинвест» и металлургией и ТЭК как сферами деятельности.

На девятом месте — Александр Ярославский с состоянием 820 миллионов, компанией DCH и недвижимостью и металлургией как сферами деятельности.

Замыкает десятку Юрий Косюк с состоянием в 780 миллионов, компанией МХП и АПК и пищевой промышленностью как сферами деятельности.

Всех этих людей можно так или иначе назвать олигархами, тем более, они либо связаны, либо напрямую могут влиять на те или иные политические силы.

Но вот уже тринадцатое место в опубликованном в мае рейтинга Forbes Украина свидетельствует о новых тенденциях на Украине.

«Молодая шпана»

В вышедшем 40 лет назад «Синем альбоме» группы «Аквариум» вторая песня называлась «Герои рок-н-ролла». Второе название — «Молодая шпана» — песня получила благодаря припеву.

«Где та молодая шпана

Что сотрет нас с лица земли?» — спрашивал ещё нестарый тогда Борис Гребенщиков.

Судя по рейтингу Forbes Украина такая «шпана» уже грозит украинским олигархам. Так, тринадцатое место в рейтинге богатейших украинцев занимал Степан Черновецкий с состоянием в 545 миллионов и ΙΤ и недвижимостью как сферами деятельности. А вот компанией Черновецкого назвали Megogo.

Megogo — это международный сервис для просмотра видео и прослушивания аудио. Его ежемесячная аудитория составляет более 55 миллионов уникальных пользователей. Сотрудничает сервис с такими гигантами индустрии развлекательной индустрии как FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures. Контент на сервисе доступен на разных языках, притом, не только европейских. Например, на Megogo можно найти видео и аудио на казахском языке.

Конечно, те, кто давно наблюдают за украинской политикой могут попенять Черновецкому его происхождением: он — сын бывшего мэра Киева, банкира Леонида Черновецкого (в 2008 году в рейтинге топ-100 богатейших украинцев журнала «Фокус» Черновецкий-cтарший занял 22 место).

Но вот некоторые другие ΙΤ-шники представленные в рейтинге не могут похвастаться столь богатыми родственниками. Но их компании называют прорывными в своей отрасли. Эксперт объяснил, что будет, если на Украине исчезнет Ахметов, Коломойский и Пинчук

Так, в опубликованном итоговом материале за 2021 год Forbes Украина назвала «взлётом года» основателей стартапа Grammarly. Он находился на второй позиции в рейтинге стартапов Forbes Украина c оценкой в 1-2,5 миллиарда долларов.

В ноябре 2021 года после раунда на 200 миллионов оценка стартапа поднялась до 13 миллиардов. Основатели стартапа — киевляне Алексей Шевченко (39 место в рейтинге богатейших украинцев с состоянием в 260 миллионов), Максим Литвин (38 место с состоянием $260 млн) и Максим Лидер (40 место в рейтинге с состоянием в $250 млн).

Они контролируют около двух третей акций компании, но в разных пропорциях. Лидер управляет украинским офисом разработки и занимает должность главы по языковым технологиям. Он контролирует 1% акций. А вот Литвину и Шевченко — примерно по 35% акций.

Примечательно, что Литвин и Шевченко познакомились ещё в конце «девяностых» во время учёбы в Международном христианском университете — одном из первых полностью англоязычных вузов на Украине. Именно тогда у них созрела идея первого сервиса — по проверке студенческих работ на плагиат MyDropBox.

Но продажа этого сервиса американским клиентам на Украине оказалась непростой задачей. И Литвин и Шевченко решили перебраться за океан. К 2007 году MyDropBox использовали уже 800 университетов и около 2 млн студентов, описывало успех Литвина и Шевченко издание MC.today. Одним из работавших над продуктом и его адаптацией для платформы американской образовательной платформы Blackboard был Дмитрий Лидер.

К концу 2009 все трое и основали Grammarly — пожалуй, самый узнаваемый украинский стартап в мире.

Сегодня молодые украинские миллионеры пока проигрывают «старой школе», но не за горами тот день, когда они смогут оспорить лидерство самых богатых украинцев в мировых рейтингах.