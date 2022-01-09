Если вы не знаете, как выглядят крокодиловы слёзы, то прочитайте: «западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести по Путину удар, но они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза с Западом, и не берут на себя достаточные военные обязательства для сдерживания России»

Слова из стихотворения Даниила Хармса «Плюх и Плих» «бросил в речку их на дно, а теперь мне всё равно» как нельзя лучше подходят к опубликованной в самом конце прошлого года в британском журнале «The Week» статье Райана Купера (отдельная благодарность «Иносми.ру», обратившему наше внимание на эту публикацию). Она и называется соответствующе: «Как Запад бросил Украину на произвол судьбы». Не допустить второго Афганистана. Зачем Великобритания планирует эвакуацию военных из Украины © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau

Как Купер защищает Украину

Сердце разрывается от нарисованной автором статьи картины безответственного отношения коллективного Запада к одной маленькой, но гордой стране.

С одной стороны, мы наблюдаем «опасного националиста» Путина, который считает, что «Украина является законным владением России», на том основании, что «в период с середины XVII века по 1991 год (…) большая часть Украины входила в состав и бывшей Российской империи, и Советского Союза» (британский учёный демонстрирует исключительные познания в истории региона). Поэтому Путин хочет напасть и захватить.

С другой стороны, «если Путин действительно нападёт, главной причиной будет вопиющая дипломатическая некомпетентность США и их главных союзников в Западной Европе», потому что «после распада СССР Запад относился к Украине либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке».

Тут вообще стоило бы поставить вопрос, как быть, если Путин всё-таки не нападёт. Но автор такого вопроса не ставит, хотя он и подразумевается.

Впрочем, отдав долг традиционной русофобии, автор начинает писать вещи поистине удивительные (правда, не такие уж удивительные, если знать, что он сам называет себя социалистом).

Он считает принципиально ошибочным тот путь реформ, который был предложен Украине Западом в начале 1990-х годов — он привёл «к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции».

Правда, по какой-то странной забывчивости Купер не упоминает о том, что те же самые реформы (с тем же самым результатом, что характерно), были предложены России.

А вот дальше идёт настоящее мыслепреступление: «заявленной целью создания альянса (НАТО — Ред.) было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма. Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало тупо расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов. Казалось, никому и в голову не приходило, что у России может возникнуть мысль о том, что НАТО по-прежнему является антироссийским альянсом. И что у Москвы могут быть понятные причины беспокоиться о военном присутствии Запада на Украине».

Обратите внимание — усомниться в «агрессивных планах Кремля» нельзя (статью не опубликуют), но внутри текста можно сделать революционное предположение — дело, оказывается, не только в извечной агрессивности России и «опасном национализме» Путина, а и в том, что у России есть основания опасаться за свою безопасность. Более того, Купер признаёт, что «западные державы работают над тем, чтобы окружить и свергнуть» Путина.

Впрочем, прямых советов в статье нет. Есть намёк на то, что Украине стоило бы предоставить ресурсы и военную поддержку, но и признание того, что российско-украинский конфликт для Запада слишком мелок на фоне других проблем, чтобы уделять ему какое-то внимание. Так что осуждение политики Запада в отношении Украины имеет скорее характер морализаторства — так делать нехорошо.

Разумеется, мнение Купера не является сколько-нибудь весомым или типичным на Западе, но важно уже то, что западные СМИ позволяют себе такие шпильки в адрес западных элит.

Пять ошибок господина Купера

Ну и теперь — минутка разоблачений. В чём ошибается г-н Купер?

Во-первых, в это трудно поверить, но Путин на Украину нападать не собирается. Другое дело, что доказать это сложно: на Западе (равно как и на Украине) слишком многие убеждены, что потеря Крыма и Донбасса — следствие не государственного переворота, а «российской агрессии». Впрочем, логика в этом есть — Крым ведь сейчас в составе России? Ну, значит Россия и виновата.

Во-вторых, такое нападение нанесло бы ущерб позициям России и Путина, а значит интересует тот самый Запад, который проводит безответственную империалистическую политику. И такое нападение было бы успехом Запада, а вовсе не проявлением его «дипломатической некомпетентности».

В-третьих, в России мало кто считает (и менее всего — Путин), что «Украина является законным владением России».

Постановка вопроса вообще немного странная — всё равно, что считать, что Шотландия является «законным владением» Англии (но не британской короны, конечно — тут традиции). Это не «владение», это часть единой страны, единого народа, со всеми своими этнокультурными и историческими особенностями. И, кстати, с традиционным же стремлением к отдельности, которое сейчас демонстрируют шотландцы.

Кстати, на Западе это если и не артикулируется (хотя Барак Обама, прежде чем уйти с поста президента, признал, что Россия всё равно вернётся на Украину), то подсознательно понимается. Именно отношение к Украине как к временно оккупированной территории, которую потом всё равно придётся вернуть, предопределяет отказ от предоставления ресурсов и гарантий безопасности.

В-четвёртых, социально-экономических реформы, предложенные России и Украине в начале 1990-х годов, ошибочными не были.

Прежде чем говорить об их ошибочности надо поставить вопрос — а была ли альтернатива? Альтернативы неолиберальной экономической модели (опробованной перед этим в Великобритании, США, Чили, странах Юго-Восточной Азии) просто не существовало, даже при том, что все отлично понимали — её применение приводит к экономической катастрофе и росту коррупции.

Более того, даже если бы альтернатива была, всё равно был бы предложен именно этот способ реформ — именно потому, что Запад был заинтересован в экономической катастрофе и коррупции на постсоветском пространстве. Просто в силу своего империализма.

В-пятых, то, что целью НАТО является противодействие коммунизму — обычный пропагандистский штамп. Ещё в 1930 году Герберт Уэллс писал: «не важно, кто правит в ней — царь или большевики. Россия — вот главная опасность, самый грозный враг. (…) Она угрожает нам. (…) Это делается непроизвольно, иного пути у неё нет».

Именно по этой причине НАТО не прекратило расширения на Восток и не ответило на предложения России (которая ещё не так давно с НАТО активно сотрудничала).



P.S.: Забавно, что статья была проиллюстрирована портретом Путина на фоне сказочной карты Украины 1918 года, где в её состав были включены Кубань, часть Воронежской и некоторых других областей России. Видимо, чтобы доказать — "российская агрессия" не с Путина началась…