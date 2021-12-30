Правительство США принудило украинского бизнесмена Максима Полякова продать свою часть в ракетной компании Firefly Aerospace. Причина - соображения национальной безопасности

О произошедшем с Поляковым 29 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Firefly Aerospace, частного производителя ракет, базирующегося около Остина (штат Техас) уже несколько лет поддерживает Поляков. Представители правительства и аэрокосмической промышленности выразили возражение против контроля Полякова над компанией из-за опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, которые пытаются разработать ракетные программы», — указывалось в сообщении агентства. «Доиграются»: Арестович припугнул Россию украинскими ракетами © Алексей Арестович/Фейсбук

Поляков уже успел вложить в Firefly свыше 200 млн долларов. В конце 2020 года чтобы помочь компании легче выигрывать правительственные и военные контракты США, Поляков согласился уйти из правления компании и не принимать участия в повседневной деятельности компании.

Однако это не помогло. И в конце ноября украинец получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В документе говорилось о беспокойстве национальной безопасности США. Кроме того, в письме Полякова и его инвестиционную компанию Noosphere Venture Partners продать приблизительно 50% акций Firefly.

Поляков с требованием согласился.

«Noosphere Ventures объявила, что намерена привлечь инвестиционный банк к продаже части Noosphere Ventures в Firefly Aerospace», — гласило заявление компании Полякова.

При этом через свою пресс-службу украинец сообщил также, что его владение Firefly не несло никаких угроз национальной безопасности США.

Поляков шёл к своей мечте — запуску ракет — c самого детства. И его история — красочное свидетельство, как на Украине отразился развал СССР и как талантливая украинская молодёжь пробивалась в бизнес-элиту мира не благодаря, а вопреки.

«Не быть тебе, сынок, ракетчиком»

Поляков родился в 1977 году в Запорожье. Его родители работали инженерами на местном филиале предприятия НПО «Электроприбор» (ныне «Хартрон») — самого большого в СССР разработчика и производителя систем управления ракет стратегического назначения, ракет-носителей космических аппаратов и систем управления космических аппаратов тяжёлого класса. Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

«Мне всегда нравились физика и математика, поэтому, когда пришло время выбирать специальность, я знал, что хочу стать ракетчиком, как папа. На «Хартроне» отец разрабатывал систему управления ракетами. Это как Linux или Windows, оболочка для программирования команд», — вспоминал в 2019 году Поляков в интервью «Экономической правде».

Он учился в физико-математической школе №28 в Запорожье. Выпускники этой школы легко поступали в Московский государственных технический университет имени Баумана. И Поляков был бы одним из таких выпускников. Но случились «девяностые». Ракеты независимой Украине оказались не нужны, родительская зарплата на «Хартроне» не превышала 5 долларов США, что недостаточно и для одного человека, не говоря уже о семье с двумя детьми — мальчиком и девочкой.

И у семьи Полякова попросту не оказалось денег на билет в Москву для сына.

«Сажали картошку, ели сало и нарезали капусту, поливая её маслом. Никто в «Баумана» не поехал. Мама сказала: «К сожалению, сынок, ракетчиком ты, наверное, не станешь», — вспоминал он в интервью.

Пришлось Полякову учиться на врача-гинеколога. Но и врачебная карьера его не задалась: Полякову не хватало зарплаты в 40 долларов США. И он решил уйти в бизнес, где и стал успешен. Свою предпринимательскую деятельность Поляков связал с IT, и не прогадал.

Зарабатывать деньги он решил в IT-аутсорсе. Основанная им в 2001 году компания AlarIT Ukraine разрабатывала программное обеспечение для США, Канады и стран Европы. Но на этом Поляков не остановился. Космическое поглощение. Днепровский «Южмаш» могут присоединить к КБ «Южное» © yuzhmash.com

В 2003 году он переехал в Эдинбург, где с одним из своих бывших заказчиков — Биллом Добби - создал компанию HitDynamics, которая анализировала интернет-аудиторию и занималась покупкой кликов рекламной системы Google. В 2006 году компанию за 6 млн долларов купила американская Hitwise. Поляков стал долларовым миллионером.

В течение 2003-2015 годов уроженец Запорожья продавал, капитализировал и продавал ΙΤ-компании. О Родине Поляков тоже не забывал. С 2006 года он развивал на Украине собственные интернет-проекты.

А в 2017 году Поляков за 75 млн долларов через свою компанию Noosphere Ventures купил находившийся на грани банкротства американский стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, ранее работавшего в Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX. Так Поляков решил исполнить свою детскую мечту — заниматься ракетами.

Одним из случаев, побудивших Полякова вернуться к мечте детства, стала история с сооснователем Microsoft Полом Алленом, который хотел, чтобы даже после его смерти в жизнь воплотили проект покорения космоса, над котором Аллен работал. Но сестра Аллена через пять дней после его смерти изменила правила семейного траста и проект прикрыли.

Кроме того, Поляков хотел предотвратить развал ракетостроения на Украине.

В 2018 году — через год, после того, как Поляков купил Firefly Space Systems, его компания получила от Военно-воздушных сил США космодром SLC-2W у Вандерберге в Калифорнии. Дорогой космос. Зачем Киеву совместные исследования с NASA © РИА Новости, Сергей Елкин / Перейти в фотобанк

В 2019 году Firefly заключила контракт с «Южмашем» на производство деталей для ракет. Тогда же он засветился в политике.

Политика и ракеты

В марте 2019 года — аккурат перед выборами президента — Поляков принял участие на форуме «От Крут до Брюсселя». Само мероприятие в своей предвыборной кампании активно использовал пятый президент Украины Пётр Порошенко.

Во время своего выступления Поляков пригласил Порошенко на запуск ракеты.

«Исторически эти «пищевые цепочки», когда металл делался в России только для ракетных двигателей и двигатели делались только в России, а в Украине делалась компоновка и так далее. Когда это всё закончилось, то стратегически нужно понимать, что Украина должна выбрать свой путь. Русские думают, что мы уже не будем без них пускать ракеты, мы не сможем. Это уже не так. Ракета, которая будет лететь [в декабре] — мы заменили полностью все материалы, нашли материалы в Европе, Америки, изменили технологический цикл производства и самое главное, что дизайн важнейших деталей — это турбонасосы — делается в Украине», — рассказывал Поляков, выступая на форуме на русском языке.

Он также рассказал об открытии семи инженерных школ, «самая любимая» из которых, по словам Полякова, была в Днепре.

«Это всё делается в Украине совместно с американцами потому, что Америка по сути является нашим партнёром ещё в будущем по НАТО. И соответственно всё, что мы делаем этим проектом, мы получаем дополнительный checkbox (галочку — Ред.) у них и образовываем их, что Украина — это не Россия. К сожалению, в Вашингтоне очень часто, особенно в вертикалях власти восприятие нас остаётся такое же — половина конгрессменов не отличает Украину от России потому, что раньше они бегали где-то в Афганистане и для них это — Советский Союз», — рассказывал Поляков на форуме.

Он заявлял, что его компания «переобразовывает» американцев, а также выразил надежду на то, что Порошенко и в декабре 2019 года, когда был запланирован запуск ракеты компании Полякова, будет оставаться президентом Украины.

Но Порошенко президентом не стал. Первый же полноценный пуск орбитальной ракеты Alpha компания Firefly провела в сентябре 2021 года. И он был неудачным. Сразу же после старта произошла нештатная ситуация, и спустя 2,5 минуты полёта ракета взорвалась.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

​А в ноябре 2021 года Поляков и получил письмо, в котором Комитет по иностранным инвестициям в США заявлял о своей обеспокоенности по поводу участия украинца в американском ракетостроении.

При этом, по иронии судьбы, свою роль в этом сыграла и близость Украины с Россией.

«За последние несколько лет Firefly достигла стабильного прогресса. Компания выиграла контракты с НАСА, Агентством передовых оборонных исследовательских проектов и ВВС США на выполнение разных миссий. Она также получила соглашение об обмене технологиями между Украиной и США. Компания обладает большими мощностями по производству и испытанию ракет в Центральном Техасе, а также руководила дочерней компанией на Украине, чтобы помочь в развитии технологий. Хотя Украина является союзником США, её продолжающийся конфликт с Россией усилил беспокойство касательно того, что может произойти с ценными технологиями внутри страны», — завершало опубликованный 29 декабря рассказ о злоключениях Полякова агентство Bloomberg.

В общем, пока «старшие товарищи» опасаются доверять Украине ракетные технологии. Пусть даже украинские бизнесмены и сосредотачивают разработку и производство ракет в США. А в своей недоверчивости американцы обвиняют Россию. Точнее — соседство Украины с Россией.