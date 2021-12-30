Для президента Украины Владимира Зеленского завершающийся год выдался непростым, главе государства пришлось бороться с нарастающими кризисами во внутренней и внешней политике. И некоторые тенденции, характерные для Украины в 2021-м, будут продолжать действовать в 2022-м

Как минимум Владимир Зеленский в следующем году будет оставаться президентом Украины. Ну если только не произойдёт чего-то совсем уж неожиданного.

Война и мир

На протяжении прошлого года дважды возникали истерики вокруг планируемого, якобы, нападения России на Украину. Вторая из них, собственно, ещё не затихла: по некоторым прогнозам, русские все же нападут на Украину — как только закончится оливье.

Слухи о войне имеют вполне очевидную природу — понимание тупика, в котором оказались отношения России и Запада. Украина тут самостоятельным игроком не является — просто одна из площадок, на которых происходит конфликт и которая, в случае столкновения, может стать одним из театров военных действий.

Нет, Россия нападать на Украину совершенно не хочет — это попросту бессмысленно. Ни одну из серьезных проблем таким образом не решить (правда, можно решить множество частных). Но ситуация в следующем году вполне может сложиться таким образом, что решить возникшие проблемы невоенным путём в принципе невозможно. А постольку доводить дело до большой войны между Россией и Западом никто не будет, то наиболее вероятной площадкой для выяснения отношений является Украина…

Опять же, украинские власти демонстрируют полную готовность предоставить свою территорию и население для «богатырских забав». Вот, например, Алексей Арестович говорит, что «основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, какой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих». Причем это мнение согласовано с союзниками — Ангела Меркель в свой последний визит в Киев заявил, что Россия — «агрессор», а Украина имеет полное право не вести переговоры с Донбассом (т.е. — не выполнять Минские соглашения, гарантом которых, якобы, является Германия).

Киев вовсе не против того, чтобы уступить часть «лишней» территории и населения в обмен на «евроинтеграцию». Другое дело, что риски слишком велики — даже в том случае, если российские танки до Киева не дойдут, народ будет слегка недоволен физическими и экономическими потерями. Удержаться будет сложно.

В общем, как пишут в социальных сетях: вероятность нападения Путина — 25 процентов, ощущается — как 95 процентов.

Война как спасение от экономики

Какими бы проблемами не грозила война, некоторые проблемы она может снять или сгладить. Одной из них является проблема энергоресурсов.

Энергетический кризис этого года поставил Украину в очень уязвимую позицию — уже сейчас на грани остановки ряд социально-важных производств (хлеба, например). А в следующем году придётся закупать газ, уголь, электроэнергию по ценам, многократно превосходящим закреплённые в бюджете.

В этих нечеловеческих условиях перед украинскими властями встаёт необходимость идти на поклон к «диктаторам» — Путину и Лукашенко. Или, в качестве альтернативы, опять же — идти на поклон к «диктаторам»…

Еще год назад проблему можно было решить малой кровью, просто заключив прямое соглашение о поставках газа с «Газпромом» по фиксированной цене. Но, как мы видим, такое поведение служит основанием для заведения дел о государственной измене.

Сейчас, после декабрьских инициатив Москвы, предоставление дешевых энергоносителей Украине становится политическим шагом уже и для Москвы. Соответственно, просто взять и подписать соглашение не получится — только в рамках общего урегулирования двухсторонних отношений между странами. Включая те самые гарантии безопасности, о которых говорит Кремль.

На этом фоне попытка штурма Донецка выглядит вполне приемлемой и даже почти безопасной альтернативой. Как минимум, можно будет объяснить, почему газ такой дорогой, а угля вообще нет.

Деолигархизация

Начав войну с олигархами в 2021 году Зеленский не сможет прекратить её в 2022. В смысле — он-то как раз сможет, но олигархи его подвигов на этой ниве не забудут и затаят в душе некоторую грубость…

Зеленского, впрочем, спасает то, что «олигархический консенсус» против него всё же не сформировался. Коломойский по-прежнему за него (ему деваться некуда — любой другой президент выдаст его США); Веревский уже на Западе и благодарен за земельную реформу; Пинчуку давно всё равно — душой он уже в Париже.

Нас, правда, насторожило то, что Фиала начал доказывать, что он не олигарх — его-то каким боком антиолигархическая кампания затрагивает? Он ведь даже не гражданин Украины…

А вот Ахметов, Порошенко и их партнёры на Зеленского обижены и ещё на многое способны. Другое дело, что они не очень хотят это «многое» делать. Ахметов предпочитает работать медленно и в тени.

В общем, прямое столкновение с олигархами в режиме один на один Зеленскому всё же не грозит, а значит борьба будет происходить в легитимных политических формах. По крайней мере, со стороны обиженных Зеленским олигархов. Неспособность самого Зеленского держаться в ограниченных законодательством рамках все уже оценили, хотя, надо сказать, ведёт он себя всё же не слишком раскованно. Во всяком случае, концлагеря для олигархов ещё не на повестке дня.

Тем не менее, успех или неуспех той или иной стороны зависит, всё же, от более широкой ситуации. Например, война и/или экономический кризис наверняка развяжут руки президенту. Например, кризис в энергетике с высокой степенью вероятности повлечет за собой национализацию ДТЭК — просто потому, что на станциях Ахметова уголь есть, а это несправедливо.

Кризис власти

Причин говорит о кризисе выстроенной Зеленским системы власти несколько.

Во-первых, сам Зеленский и его партия не выполнили ключевые свои предвыборные обещания или приступили к их выполнению с таким опоздание, что те обесценились. Это болезненно отразилось на рейтингах партии и её лидера, изрядно демотивирует чиновников и депутатов.

Во-вторых, манёвры Зеленского между группами влияния, на которые он опирался с самого начала или поддержку которых приобрёл позже, также сильно подрывают прочность власти. Чиновники просто не успевают перестраиваться.

В-третьих, в стране нарастает социально-экономический кризис, что тоже не лучшим образом влияет на настроения и избирателей, и власти.

В общем-то, большая часть или все вместе такие факторы действовали и раньше, но к катастрофическим последствиям приводили только тогда, когда вектор народного недовольства совпадал с вектором недовольства олигархов и посольства США.

Посольство США Зеленским изрядно раздражено. Более того, в конце 2021 года мы наблюдали замечательную картину, как Запад пытался натравить на Зеленского Россию (спецоперация, понятно, была направлена не против Зеленского, а против России). Но особого смысла в организации Майдана сейчас нет. В конечном итоге Зеленский делает всё, что нужно для превращения Украины в образцово-показательную американскую колонию.

Так что власть будет держаться, но это ровно до того времени, пока дело не дойдёт до выборов.

В 2021 году активно обсуждалась возможность досрочных перевыборов президента, с тем, чтобы продлить срок его полномочий конституционным путём. Однако, от этой идеи отказались — на время кампании просто некого оставить на хозяйстве. Обязанности президента должен исполнять глава Верховной Рады, но в Разумкове Зеленский разочаровался, а Стефанчук недостаточно авторитетен.

Ближе к концу года появилась новая идея — провести перевыборы Верховной Рады по смешанной системе (голоса за изменения Избирательного Кодекса есть), чтобы укрепить фракцию.

Большинство надеются сохранить за счет проталкивания одномандатников. Это, однако, так не работает. Для получения большинства при помощи одномандатников нужен олигархический консенсус и поддержка региональных элит, чего нет.

Резюме

Главной тенденцией следующего года будут попытки Зеленского сохранить власть любым путем. Вообще Запад готов ему это простить (после президентских выборов в США рассуждать о демократии уже неудобно), но риски такой операции для самого Зеленского чрезмерны — все же об Украине речь идет…

Однако от Украины и ее лидера зависит немногое — характер украинского режима будет определяться тем, договорятся ли Россия и США и если да — то о чем.

И тут спектр возможностей довольно широк. Тем более, что непонятно, в какой точке может быть достигнут компромисс. Насколько можно понять, США вполне устроила бы нынешняя ситуация — ни войны, ни мира, ни отказа от членства в НАТО при невозможности его достичь. Москву такой вариант не устраивает, её стратегия наступательная. И ей нужна демократизация Украины (уже, кажется, не ценой возвращения Донбасса), гарантированный отказ от членства в НАТО и от военного освоения территории страны.