Если глобальное потепление не остановить, то человечеству грозят невиданные ранее природные катаклизмы, однако некоторые страны лишь прикрываются заботой об окружающей среде для недобросовестной борьбы со своими конкурентами

31 октября в шотландском Глазго стартовала Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) с участием более 100 мировых лидеров (в Шотландию в частности приехали президент США Джо Байден, его французский коллега Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предпочли участвовать заочно), и продлится она до 12 ноября. Это мероприятие должно было состояться в 2020-м, но из-за пандемии его пришлось отменить, так что подводить промежуточные итоги реализации пунктов Парижского соглашения по климату 2015 года придётся с годовым опозданием (тогда во французской столице лидеры решили проводить встречи и корректировать планы каждые 5 лет). Как Зеленский превратил украинцев в кроликов. Но обвинил во всем Россию © коллаж Украина.Ру

Главная цель нынешней конференции — договориться о мерах, которые позволят удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию (как написано в Парижском соглашении по климату). Достичь её будет очень сложно, о чём предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ещё до начала переговоров, поскольку заявленные странами меры в случае реализации позволят сдержать потепление на уровне 2,7 градуса, в лучшем случае — 2 градуса, а это грозит планете и человечеству катастрофой — глобальное потепление примет необратимый характер. Глобальное потепление на 2 градуса увеличит частоту стихийных бедствий (засуха, пожары, наводнения, штормы и ураганы в том числе в регионах, где эти катаклизмы прежде были большой редкостью) вдвое, а на 3 градуса — вчетверо.

В преддверии COP-26 межправительственная группа экспертов опубликовала первую часть 6-го оценочного доклада «Изменение климата 2021. Физическая научная основа». Проанализировав результаты более 14 тысяч исследований, проведённых за последние годы (предыдущий доклад стал основанием для заключения Парижского соглашения по климату), учёные пришли к выводу, что за последнее десятилетие температура повысилась на 1,19 градуса по сравнению с периодом 1850-1900 годы: на 0,05 градуса — по естественным причинам, на остальные 1,14 — из-за деятельности человечества. Уровень содержания парниковых газов в атмосфере максимальный за последние 125 тысяч лет, и даже если обеспечить полную декарбонизацию прямо сейчас, температура всё равно продолжит расти как минимум до 2050 года из-за инерционности глобальной климатической системы.

Так что проблему изменения климата нельзя недооценивать. Она, действительно носит глобальный характер.

Экология на службе политики

Однако экология давно вышла за рамки науки о природе и стала мощным политическим инструментом. Прикрываясь заботой об общем благосостоянии, влиятельные страны, прежде всего Соединённые Штаты, оказывают давление на своих конкурентов, используя именно "экологический рычаг".

Одним из ярких примеров такой политики о стал сопротивление «Северному потоку-2», против которого выступают США и некоторые страны Европы. Неправительственные и общественные организации (в частности ClientEarth, имеющая офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Варшаве и Брюсселе; Союз защиты окружающей среды Германии, немецкая экологическая организация Nabu) через суды под различными предлогами пытались заставить власти Германии отказаться от реализации совместного с Россией проекта: якобы будущий газопровод загрязняет окружающую среду, нарушает экосистему заповедников и привычную среду обитания животных и даже создаёт риск взрыва неразорвавшихся бомб времён Второй мировой войны на дне Балтийского моря. Экология или жизнь: опасность четвертого энергоперехода на примере отдельно взятой электростанции © РИА Новости, А. Хрупов / Перейти в фотобанк

Например, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe указывала на особое для гнездовых птиц значение территории района прокладки «Северного потока-2», но ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ не согласилось с этим, уточнив, что глубина моря на этом участке около 20 метров и птицам эта местность не так важна. Кроме того, как сообщил в апреле 2021 года оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG, по итогам экологического мониторинга строительства российского берегового и морского участка «Северного потока-2» специалисты сделали заключение об отсутствии негативного воздействия на животных, растительные комплексы и гнездование птиц.

«Когда вы не знаете, с какой стороны подкопаться, подкапываетесь со стороны экологии. И когда вам возражают, начинаете кричать: вы что, против окружающей среды, вы хотите всё загрязнять? Это выглядит как откровенная клоунада, потому что этот проект, как и любой подобный ему проект, проходил экологическую экспертизу. Кроме того, за такими проектами постоянно внимательно следят, проверяют, какое воздействие они оказывают на окружающую среду. К этому проекту изначально не было никаких претензий», — заявлял заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik.

Если уж столько претензий возникает из-за газа, который признан самым экологически чистым топливом, то что же тогда говорить про уголь? Крупнейший в мире потребитель этого энергоресурса — Китай. Что даёт Соединённым Штатам почву для критики своего главного экономического конкурента и создания проблем для китайской промышленности, мощности которой впечатляют. В апреле 2021 года спецпосланник президента США по климату Джон Керри, а во времена правления демократа Барака Обамы госсекретарь США, призвал Пекин сократить зависимость от угля, обвинив власти страны в недостаточном вкладе в борьбе с изменением климата.

«Мы должны попытаться заставить их двигаться дальше, и мы также должны попросить Китай не финансировать строительство новых угольных электростанций в других частях мира», — заявил он.

По состоянию на 2018 год, согласно отчёту исследовательской группы CoalSwarm, китайские компании строили, владели или финансировали 16% угольных электростанций за пределами КНР, эта работа проводится в том числе в рамках программы «Один пояс — один путь».

Но политические заявления политическими заявлениями, а деньги — деньгами. Только стоило Пекину ввести запрет на импорт австралийского угля, американские поставщики сразу заняли китайский рынок: по итогам 9 месяцев 2021 года США увеличили поставки коксующегося угля в КНР на 870,6%, став главным экспортёром. «Перестали бороться за экологию»: Немецкий эксперт Рар объяснил, почему «зеленые» в ФРГ против «Северного потока 2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Заработать на экологических претензиях попыталось и руководство ЕС, причём на одном из государств-членов союза, которое в последнее время позволяет себе много вольностей в разных сферах. Суд ЕС удовлетворил иск Чехии и обязал Польшу закрыть угольную шахту «Туров» из-за вреда экологии, но польские власти отказались, поскольку этот объект обеспечивает 4-7% производства электроэнергии в стране и даёт работу тысячам работников. Позже Европейский суд юстиции постановил, что Варшава должна выплачивать Евросоюзу €500 тысяч ежедневно из-за функционирования шахты, но платить штраф поляки тоже отказались.

«Отказ от угля неизбежен с экономической точки зрения. Уже нет возможности ни для модернизации угольных источников энергии, ни для строительства новых, вне зависимости от того, что говорят политики и какие даты называют. Такие электростанции, как «Туров» и «Белхатов», не вписываются в европейскую философию», — отмечает руководитель Ягеллонского университета экономист Марчин Рошковский.

Закрыть все угольные шахты власти Польши планируют к 2049 году, а это значит, что уже сейчас нужно увеличивать долю других видов энергоресурсов, а с этим не всё так просто: строительство первой в стране АЭС затягивается, возобновляемые источники энергии развиты недостаточно, поэтому возрастает значение газа.

«Резкий отказ от угля означал бы для Польши необходимость импорта газа, которого у нас недостаточно. В ситуации, когда других направлений не будет хватать, нам придётся импортировать немецкий газ, поставляемый в ЕС посредством «Северного потока — 2», что мы считаем недопустимым», — заявил заместитель министра климата Польши Яцек Оздоба.

А недопустимо это опять же по политическим причинам — не может Варшава, которая долгие годы была одним из ярых противников строительства этого трубопровода, взять и начать закупку российского газа, хотя никаких экономических препятствий для этого нет.

Когда про "экологию" забывают

На фоне роста заинтересованности общественности в вопросах экологии за последние годы выросла популярность партий «зелёной» направленности, однако на самом деле деятельность многих из них весьма опосредованно связана с охраной окружающей среды, борьбой за чистый воздух и сдерживание глобального потепления. Не хуже Джоли: дочь Ющенко снялась с роем пчел ради экологии © YouTube

Конфликтолог, исследователь стран бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы Лео Энзель в статье, опубликованной накануне парламентских выборов в Германии, подчеркнул, что нынешние «Зелёные» (занявшие на выборах 3-е место с результатом 14,8%) не имеют ничего общего с их корнями, движением за мир 1980-х годов. По словам политолога, в те времена активисты, боровшиеся за разоружение и экологию, были единственной надеждой жителей Западной Германии, которые выходили на демонстрации против размещения ракет средней дальности с ядерными боеголовками, способных за считанные минуты стереть с лица земли все крупные западные города СССР.

«Когда вы впервые попали в Бундестаг весной 1983 года, вы были опорой движения за мир в парламенте. И за это время вы действительно встряхнули ситуацию. Сегодня единственное, что вас объединяет с бывшей партией, — название. Вы представляете собой старое здание, которое полностью распотрошили, до фасада. Ваш первородный грех — одобрение развёртывания немецких солдат против Союзной Республики Югославия весной 1999 года, организованное «зелёным» главой МИД ФРГ Йошкой Фишером. Это был первый после Второй мировой войны военно-политический прецедент такого рода в Германии, состоявшийся без какого-либо положенного по международному праву мандата. Пацифисты, критики перевооружений в вашей партии либо мертвы, либо изгнаны, либо обезврежены, либо сами держат рот на замке», — пишет Энзель.

Сопредседатели партии выступают с милитаристской риторикой. Анналена Бэрбок заявила, что западные страны должны дать понять России, что готовы применить против неё в том числе ядерное оружие. В свою очередь, Роберт Хабек с трибуны Бундестага призывал к поставкам Германией оружия на Украину для применения в зоне военных действий в Донбассе, но получил замечание от пресс-секретаря правительства ФРГ (официальный Берлин категорически отказывается вооружать Киев, поскольку не считает, что это будет способствовать деэскалации в регионе). «Экологическое состояние катастрофическое»: что нашли в реке Днепр © 44.ua

«Ваша «миротворческая» риторика — воплощенное мошенничество. По всем вопросам, которые касаются в Германии армии, вооружений и войн, вы — беспринципные апологеты эскалации. Вам удалось завести в безнадёжный тупик чрезвычайно напряжённые вопросы с политикой военно-политической разрядки, правами человека в Германии. Вы противопоставили друг другу права человека и борьбу против милитаризации мировой политики. Даже хуже: вы умудрились использовать права человека для легитимизации военных действий. То же самое вы сейчас делаете с климатической катастрофой, которая теперь полностью входит в сферу политики быстрого перевооружения», — заявляет политолог.

В общем тему экологии многие политики используют исключительно тогда, когда это им выгодно: оказать давление на конкурентов, остановить неугодные проекты, заставить кого-то раскошелиться или пролоббировать интересы определённых компаний. Однако их позиция разбивается вдребезги, столкнись они с реальными проблемами, как, например, нынешний энергетический кризис в Европе. Когда перспектива провести суровую зиму без отопления стала более чем реальной, лидеры стран и руководители ЕС стали срочно искать дополнительные источники импорта газа, позабыв о хвалёной ими же самими «зелёной энергетике», поскольку из-за отсутствия достаточного количества ветра и солнечных дней ветряки и солнечные батареи со своей задачей не справились. Так что разговоры об экологии заканчиваются там, где начинаются насущные социальные проблемы.

"Зеленая" дубина в руках политиков

Самая яркая иллюстрация к тезису о том, что экология стала дубиной в руках недобросовестных политиков, это история с противостоянием США и некоторых стран Европы, прежде всего Польши, Украины и прибалтийских государств проекту "Северный поток-2". Во главе этой борьбы, как известно стоят США, главные именно в этой истории поборники экологической безопасности. Но так они действуют в Европе. Сами же США вырабатывают в промышленных масштабах сланцевый газ, производство которого по технологии так называемого гидроразрыва, наносят куда больший и невосполнимый ущерб природе, чем добыча природного газа.

Но это не мешало США вводить санкции против СП-2, приводить скандальные псевдоэкологические доказательства вредности проекта и т.д. И так бы наверное продолжалось и по сей день, если бы цены на газ не взлетели и самим США стало выгоднее поставлять сжиженный сланцевый газ не в Европу, а в Азию.

В русле американских экологических стенаний выступали и выступают европейские сателлиты США, прежде всего Украина и Польша. Президент Владимир Зеленский вообще заявил в свое время, об очень грязном российском газе. Но стоило смениться экологическому тренду в США, как и Зеленский сменил риторику, предлагая увеличить поставки "самого грязного газа" через украинскую ГТС. Оказывается, когда нужно зарабатывать или обеспечивать теплом и светом собственную страну, а ресурсов для этого нет, не только "деньги не пахнут", но даже и газ становится совсем "не грязным", какой бы в эти слова не вкладывал смысл Зеленский — экологический или политический. Очень похоже ведут себя и Польша и Прибалтийские государства, мгновенно забывая все экологические аргументы, когда речь идет о выгоде или обеспечении элементарного комфорта.

Значит ли это, что экологических проблем нет и все они выдуманы политиками? Нет, конечно. Эти проблемы есть, они огромны, это глобальные проблемы человечества. Только вместо того, чтобы решать эти проблемы, что называется "всем миром" ведущие страны Запада используют их в качестве политической "зеленой дубинки" против своих политических же противников. И это на самом деле сейчас куда большая проблема, чем потепление климата.

Очевидно, что оседлав