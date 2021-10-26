С 25 октября в Крыму начинается мини-локдаун. В досуговые и развлекательные организации - по QR-коду, в отели и гостиницы - только с прививками. Почему власти решились на такой шаг, и поможет ли это улучшить ситуацию с заболеваемостью до нового года - в материале «Укриана.ру».

COVID-19: в Симферополе переполнены морги, власти идут на срочные меры © REUTERS, Gleb Garanich

Хватит общаться

Галина Лапина, главный врач Симферопольской клинической больницы № 6 скорой медицинской помощи уверена, что все ограничения нужны. Более того, медик настаивает, что они должны быть еще жестче. Крымчане не хотят вести себя ответственно.

«Я как медик могу заявить, что все меры оправданы, в этом нет сомнений, — говорит Лапина. — Основное — это профилактика, это касается любой инфекции. Нужно прекращать общение и разобщать людей. Если этого не делать, количество заболевших будет только расти. И я уверена, что нужно ужесточить меры, а также усилить контроль над ними. Я езжу на общественном транспорте и каждый день вижу людей, которые даже не надевают маски».

Из-за COVID-19 Севастополь окружили блокпостами © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Абсолютно здравые решения принимают крымские власти, — поясняет экс-министр. — Например, когда один класс в школе заболевает, 70 процентов детей заражены. Важно не допустить, чтобы остальные 30 процентов ходили по школе и разносили инфекцию. Локализовать очаг заболевания — первостепенная задача. И тут речь не только о гриппе, это может касаться желтухи и других недугов».

К примеру, в 2021 году с февраля до майских праздников в Крыму фиксировали в среднем от 60 до 100 случаев в день. После майских статистика существенно не менялась, рост был незначительным. Но вот в июне начался аншлаг. 15 июня — 140 заболевших, 15 июля — 381, 15 августа — 387. Многие связывают это с курортным сезоном. На полуостров поехали все, кто только мог. И теперь ежедневно — около 600 заболевших.

Спасибо, что хвост оставили

Политолог Андрей Никифоров говорит, что в Крыму власти реагируют на непростую ситуацию своеобразно. По его словам, профессионализма чиновникам хватает, а вот решимости мало.

«Это как в ситуации с собакой. Целиком отрезать больной хвост жалко, вот и отрезают по кусочкам. Но может надо раз и навсегда отрезать и точка?— задается вопросом эксперт. — Сразу нужно ввести все необходимые меры. Да и в целом я считаю, что реагировать нужно жестко. Это ведь сигнал обществу, что о нем заботятся».

Негативные оценки со стороны населения политолога не удивляют. С одной стороны, это легко объяснить тем, что люди все время чем-то недовольны, а с другой, кому надо — те вакцинируются.

«Я не ученый, а исследователь. Ученые ставят эксперименты, а исследователи проверяют всё на себе, — продолжат Никифоров. — Меня никто не заставлял вакцинироваться. Я два раза сделал прививку и третий раз будут делать тоже. А всё настроение ковид-диссидентов — это такие себе читатели "Огонька", которые завалили страну в 90-е годы. Тогда были жертвы, есть они и сейчас. Это полузнайки, они могут только умничать. Но результат мы видим — общество негативно настроено по отношению к вакцинации».

Тем не менее, представители бизнеса пока не слишком оптимистичны. Многие считают, что ограничения снова приведут к коллапсу в отрасли. Валерия Струкова владеет небольшим отелем в Бахчисарайском районе. Она рассказывает: многие клиенты не стали заказывать номера. Денежные потери есть уже сейчас.

«Я общаюсь с коллегами, также с рестораторами, все жалуются на то, что клиенты отказываются. — поясняет Валерия. — Это однозначно будут убытки. И урон туристической сфере полуострова, почему это не понимают? Одна надежда, что ограничения помогут нормально встретить новогодние праздники. У нас уже есть заявки на декабрь и январь, но все ждут, как будут вести себя власти».

Верим и ждем

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Негативное восприятие вакцинации и ограничительных мер в Крыму в том числе вызвано банальной незрелостью общества, люди плохо образованы у нас, — говорит Полищук. — Это подростковая реакция, не взрослая. Я против. А против чего? А не знаю, но хлопну дверью и точка. Волну недовольства разгоняют определённые люди, она ложится на накопленную агрессию населения, вот и результат».

Помогут ли ограничения уменьшить количество заболевших — покажет время. Результаты вакцинации будут видны немного позже, больше месяца требуется на введение двух доз вакцины. Но и этого времени может хватить, чтобы встретить Новый год без ограничений. А пока о том, что ситуация серьезная говорит красноречивый факт — Минздрав республики собирается закупать модульные холодильники для моргов Симферополя, так как те не справляются с нагрузкой из-за роста смертности. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ведомства Константин Скорупский.