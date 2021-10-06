На Украине обсуждается государственный бюджет на 2022 год. При этом раз за разом находятся «дыры», которые приходится латать за счет образования «дыр» в других сферах. Яркий пример – средства фонда безопасности дорожного движения в следующем году решили перенаправить «Укрзализныце», которая весь 2021 год балансирует на грани коллапса

В среду, 6 октября, в Киеве прошла пресс-конференция «Национального совета по безопасности дорожного движения», участники которого заявили о недопустимости аннулирования фонда безопасности движения.

Участники пресс-конференции обратили внимании, что в бюджете на следующий год ни единой гривны не предназначено на обслуживание автомобильных дорог и закупку видеокамер, а все средства пойдут на закупку вагонов для «Укрзализныци».

Однако безопасность дорожного движения — обязательная к исполнению и защищенная статья бюджета. Средства в этот фонд поступают преимущественно из налогов на бензин, которые водители фактически оплачивают на заправке. Проходимцы на железной дороге. Почему разогнали наблюдательный совет «Укрзализныци»

Тем временем, ситуация на автомобильных дорогах ухудшается. Украинский телеканал ICTV сообщил: с начала 2021 года на Украине произошло 120 000 аварий, что на 18% больше, чем за весь 2020 год. Погибли в 2021 году более 2000 человек.

Всего с момента обретения независимости на дорогах Украины погибли 150 000 человек. В среднем каждые два часа один человек погибает и каждые 20 минут — серьезно травмируется (из них почти половина становятся нетрудоспособными). Последствия ДТП, по словам народного депутата Павла Фролова, ведут к потере 2% ВВП страны.

Причины аварий традиционные — пьянство и за рулем и превышение скорости. В ходе программы президента Владимира Зеленского по улучшению качества автомобильных дорог, как отмечают авторы репортажа, ряд дорог отремонтировали, и сразу же увеличилось количество аварий, так как водители теперь могут ехать по ним на большей скорости. В полиции говорят, что чем больше ремонтируют дороги, тем сильнее водители жмут на газ.

Несмотря на усиление ответственности за пьяное вождение в прошлом году, количество пьяных за рулем в реальности увеличилось. Для предотвращения аварий полтора года назад начали устанавливать видеокамеры, но пока их установлено лишь 158 штук, чего катастрофически мало для всей Украины.

Однако в местах, где установлены камеры, уже отмечается существенное улучшение ситуации с безопасностью движения — количество ДТП и пострадавших на этих участках сокращается на 25-30%. Дикие проблемы «Укрзализныци»: у Зеленского и властей остался последний шанс спасти госкомпанию © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

На следующий же год на установку камер средств не предполагается. Не выделяются деньги также на обучение водителей оказанию первой медицинской помощи и обучение школьников правилам поведения на дорогах. Из этого же фонда средства должны были пойти на строительство средств взвешивания грузовых автомобилей на дорогах, которые, как правило, перегружены и быстро уничтожают дорожное покрытие.

Участники пресс-конференции потребовали передать средства фонда безопасности движения в распоряжение МВД Украины.

Следует обратить внимание, что в данном случае идет борьба за перераспределение средств фонда между министерством инфраструктуры и МВД. Чем меньше «кормовая база», тем сильнее борьба между ведомствами за оставшиеся средства.

Естественно, безопасность железных дорог не менее важна, тем более ситуация там — аховая. Летом 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины даже вводил временное руководство на «Укрзализныцю» из-за критического состояния предприятия, которое угрожает национальной безопасности.

Решение СНБО было основано на разгромном отчете СБУ о состоянии дел на украинских железных дорогах. Ключевой посыл отчета — безалаберность и коррупция чиновников «Укрзализныци» ведет к реальным угрозам аварий. Ремонт инфраструктуры и подвижного состава не производится. За год на 40% возросло число схождения поездов с рельсов. В капитальном ремонте нуждаются 31% всех путей.

Средний уровень износа грузовых выгонов — 90%, а до 2025 года будет списан каждый третий вагон.

«Укрзализныця» под руководством «варягов» задолжала миллиарды обычным работникам. Однако закупает за миллионы «консультационные услуги» по повышению операционной эффективности, что входит в обязанности руководства компании. В ДНК украинцев вшит «ген» коррупции - Арахамия © Давид Арахамия/Фейсбук

Компания то закупает подстаканники по цене 2 000 гривен (6000 рублей) за штуку, то полотенца-вышиванки по 3600 гривен (11 000 рублей) за штуку.

На днях «Укрзализныця» закупила «золотые» унитазы для вагонов по цене квартиры в небольшом городе. Один унитаз обошелся в 300 000 гривен (900 000 рублей), кнопка смыва воды — 7 000 гривен (21 000 рублей) за штуку (только кнопка без самой системы смыва).

Кроме того, «Укрзализныця» закупает у Виктора Пинчука (компания «Интерпайп») железнодорожные колеса по ценам на 30% выше рыночных. И происходили эти закупки под контролем наблюдательных советов, члены которых получали по 300 000 гривен зарплаты, не считая премий и бонусов за «эффективную работу».

На этом основании можно предположить, что значительная часть перенаправленных средств будет использована с той же долей «эффективности».

С другой стороны, МВД Украины тоже неоднократно демонстрировало примеры аналогичного использования средств. Еще при министре Арсене Авакове МВД закупило китайские видеокамеры для патрульной полиции и станции подзарядки к ним по цене в 2-2,5 раза выше, чем на сайте у продавцов этих товаров. Нагрудная видеокамера обошлась в среднем в 5470 гривен хотя китайцы их реализуют с доставкой по цене 2118 гривен.

Европейский аудитор: в Евросоюзе нет стран, сравнимых по уровню коррупции с Украиной © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Гнатишина, одного из друзей Арсения Яценюка. Автомобили обошлись на $10 миллионов дороже, чем в автосалонах стран ЕС.

С началом пандемии коронавируса центральный госпиталь МВД Украины закупил аппараты ИВЛ итальянского производства у киевской фирмы «Мрия-Медикап» по цене втрое выше существующих на Украине рыночных предложений.

Очевидно, разные ведомства Украины крайне неэффективно осваивают средства выделяемых им фондов. Сейчас же они являются прямыми конкурентами за средства этих фондов, включая фонд безопасности дорожного движения.

Бюджетный пирог слишком мало, чтобы его хватало на аппетиты МВД и министерства инфраструктуры, «Укрзализныци» и патрульной полиции.

К сожалению, можно предполагать, что перенаправление средств фонда «Укрзализныце» не решит проблемы безопасности железных дорог Украины, но и использование этих средств структурами МВД радикально не улучшит ситуацию с безопасностью на дорогах страны.