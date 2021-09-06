После переговоров президентов США и Украины близкие к Зеленскому деятели запустили целую медиакампанию с посылом, что Вашингтон якобы разрешил Киеву не выполнять Минские соглашения и даже сам впишется в вопрос урегулирования на Донбассе

«Вместе мы призываем Россию…»

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович радостно заявил, что Украина «снялась с крючка» «Минска-2».

А что это может значить? Конечно, подписанные после военного поражения Украины Минские соглашения в целом не в пользу Украины. Но они вполне себе компромиссные и на тот момент даже избыточно компромиссные. Тем более что Украина как не собиралась, так и не собирается их выполнять, не нарываясь за это ни на какие санкции со стороны Запада. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Так в чем крючок? В том, что Киев не может вторгнуться на Донбасс, стереть с лица земли города и вырезать местных жителей? Так он не может это сделать не из-за соглашений, а из-за российской армии, которой «там нет», но в нужный момент неожиданно появится. Речь о невозможности вступить в ЕС и НАТО? Но Минские соглашения здесь тоже ни при чем. Дело в Майдане, который вызвал гражданскую войну. Да и без войны Украину в указанные организации никто бы не взял. Если бы реально хотели, война не стала бы помехой.

Возможно, невменяемый Арестович снова несет какую-то чушь. Потому что в заявлении после встречи Штаты сказали дежурное: «Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны» и подтвердили «полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН».

И что? Нормандский переговорный формат увязан с Минскими соглашениями, по которым Россия не является стороной конфликта, но лишь гарантом выполнения соглашений наряду с другими странами и организациями. Соответственно, призывать Россию прекратить огонь — пустое сотрясание воздуха. Ни в одном отчете миссии ОБСЕ на Донбассе при всем желании невозможно найти доказательств не только обстрелов подконтрольной Киеву территории со стороны российских войск, но и самого их присутствия. А из сообщений «ТСН» и «Украинской правды» международные организации выводы, как правило, не делают. «Минск-1»: семь лет — один ответ. Почему они не работают? © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

ОБСЕ не смогла обнаружить даже поставок российского вооружения в ЛНДР, хотя наблюдатели организации простояли на МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) на границе донбасских республик и РФ целых 7 лет.

Теперь Россия отказывается продлевать их мандат из-за бессмысленности дальнейшего мониторинга. К нему в рамках жеста доброй воли были привлечены даже украинские пограничники. Например, в отчете ОБСЕ от 12 августа сказано, что 5 украинских пограничников осуществили осмотр очередного гуманитарного конвоя из России вместе с российскими коллегами (с которыми, как известно, война), после чего машины отправились на Украину (имеется в виду — в ЛДНР).

Никаких сообщений о найденном там оружии нет и ни разу не было. Кстати, в 2015 году мне с группой других журналистов посчастливилось осмотреть «белые КАМАзы» на базе приемки в Макеевке. Позволяли не только заглядывать во все коробки и свертки, не только снимать все, что нравится, но и даже залезать в кузова машин, что мы с большим удовольствием и делали. Но нет, оружия не было. Так что поскольку результаты мониторинга никак не отражаются ни на политике украинских властей, ни на риторике украинских СМИ, продолжать работу ОБСЕ на этом направлении действительно нет никакого смысла.

«Какой-то формат»

Украинские власти не выполняют и не будут выполнять Минские соглашения, а теперь просто через СМИ доносят до избирателей, что это им разрешили в Вашингтоне. Поэтому призывы к России прекратить обстрелы — не более чем консенсусное для Запада политическое клише, которое уже давно никого не греет.

Даже санкции ввели не из-за Донбасса, а из-за Крыма, где российское присутствие очевидно и его никто не отрицает. Тот факт, что США молчат об ответственности Украины (как бы намекая, что она вообще ни при чем), сути дела не меняет — в подписанных Украиной соглашениях она как раз и взяла на себя большую часть ответственности за меры по урегулированию конфликта. Этот документ признан Совбезом ООН.

Что еще могло хотя бы намекнуть на «снятие с крючка»? Глава ОП Андрей Ермак подтвердил, что во время переговоров вопрос о замене или отказе от «Минска-2» вообще не поднимался, но зато якобы «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». "Снялись с крючка"? К чему приведут новые инициативы Украины © president.gov.ua

Сам же Зеленский заявил, что предложил Байдену «имплементировать представителя США на уровне президента» в переговоры по Донбассу. Имплементировать — значит включить, а включить можно только в то, что уже есть — в Нормандский формат. Выглядит такое очень странно, поскольку от предложения Украины здесь вообще ничего не зависит. Россия не согласится на включение США в переговорный процесс, и не факт, что согласятся Германия и Франция. Зачем им это?

Да, имевшая непосредственное отношение к Минским соглашениям Меркель уходит, но вряд ли от этого что-то принципиально изменится, поскольку нынешняя ситуация вялотекущего конфликта с фактически состоявшимся, но юридически не признанным отделением от Украины территорий объективно выгодна всем. Так, посол Германии на Украине Анка Фельдгузен недавно подтвердила, что статус Донбасса и Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. И глава представительства НАТО на Украине Александр Винников может сколько угодно говорить, что такой нормы в Североатлантическом договоре нет, но факт остается фактом: требование Берлина по Донбассу — узаконивание Киевом формулы Штайнмайера (сначала выборы, потом передача Украине границы), а этого не будет, потому что этого не будет никогда. Во всяком случае при этой власти точно не состоится.

Вот и понятно, почему Зеленский не смог ответить на пресс-конференции на вопрос: «Куда имплементировать?» «Какой-то формат», — сказал он, подтверждая тем самым, что никаких конкретных договоренностей с Байденом не было.

По сути о том же заявила и вице-премьер Ольга Стефанишина: «Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоится ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности».

Видят роль, надеемся, в ближайшие месяцы, дискуссия — все это слова-маркеры неопределенности. Еще и Крым приплели, который к Нормандскому формату не имеет отношения.

Никто ни о чем не договорился. Видимо, Зеленский предложил Байдену как-то поучаствовать в урегулировании, а Байден в рамках дипломатической вежливости обещал подумать. Тем временем куратор Украины, помощник заместителя госсекретаря США Джордж Кент заявил, что нового спецпредставителя по Донбассу не будет, хватит и старшего советника по вопросам энергетической безопасности. Резников назвал Минские соглашения «мертвой историей» © Алексей Резников/Фейсбук

Так что все победные реляции о включении США в переговоры (тем более о «снятии с крючка») — много шума из ничего. А с Арестовича по известным медицинским причинам взятки гладки.

Все остается по-прежнему

Единственное насчет чего теоретически могут состояться анонсированные Стефанишиной визиты, так это насчет донбасского варианта «Крымской платформы», куда съедутся лидеры стран Балтии, Польши, Канады и кто-то из третьестепенных фигур США, чтобы выразить свою солидарность с Украиной по поводу «российской агрессии». Туда могут даже пригласить «представителей Донбасса» вроде Дениса Казанского, а потом в эфире телеканала Ахметова заявить, что прошли переговоры.

Да, на переговорах с Байденом Зеленский получил добро на продолжение как невыполнение «Минска-2», так и внутренней политики террора против любых форм оппозиции (Порошенко мы оппозицией считать не можем). Это не так уж и мало, особенно в свете сделки по СП-2, ведь многие думали, что Байден с Путиным договорились и по Украине в целом. Но и не более того.

Проблема США — не Россия, а Китай. Россия же становится настоящей проблемой только в случае ее союза с Китаем.

Поэтому Байден во внешней политике ничем не отличается от Трампа и отличаться не может. Они и делают одно и то же. О выводе американских войск из Афганистана договаривался Трамп, он же отпустил из тюрем муллу Барадара и других лидеров «Талибана»*. Байден лишь завершил подготовленное Трампом.

Зачем? Для создания зоны напряженности под боком у Китая и стран, входящих в орбиту его влияния. Чтобы деньги тратили не США, а их противники. Да, китайцы ищут подход к умеренному крылу «Талибана»* и найдут его (деньги творят чудеса), но талибы не контролируют и никогда не будут контролировать весь родоплеменной Афганистан, в котором всегда найдется (как находилось и раньше) место для баз уйгурских террористов. Опять же Пекин решит эту проблему, но все стоит больших денег, которые теперь будут тратить не американцы. Мирошник: Кабмин одобрил закон, игнорирующий Минские соглашения © РИА Новости, Нина Зотина

Для Вашингтона же принципиально важно в некоторой степени сближаться с Россией, вбивая клинья в российско-китайский союз. И Байден для этого подходит гораздо лучше, чем Трамп. «Сонный Джо» не связан реноме «друга России», а потому может договариваться с Кремлем без разгона внутренней «зрады».

Никаких американо-российских объятий ждать не следует, но США будут давать российскому правящему классу некоторые экономические плюшки, чтобы он от безысходности не кинулся окончательно и бесповоротно в объятия КНР.

А если в ближайшее время на смену Си Цзиньпину с его «армейцами» придет условно проамериканская «комсомольская» группа (по крайней мере, сейчас этот вариант разминается в международной прессе), то объятия вообще могут превратиться в капкан. Вашингтону нужна прокладка в виде России между НАТО и Китаем, как нужна прокладка в виде Украины между НАТО и Россией.

Будет ли Америка требовать от Украины выполнения «Минска-2»? Ни в коем случае. Будет ли Америка всерьез впрягаться за Украину против России? Точно не сейчас.

*Запрещенная в России террористическая организация