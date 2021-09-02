Известный русофоб из Казахстана, автор YouTube-канала «Til Maydani онлайн партиясы» Куат Ахметов, покинул родину, спасаясь от уголовного преследования, начатого местными правоохранителями за разжигание межнациональной розни. Сейчас он находится в Киеве и, скорее всего, продолжит свою деятельность уже из Украины

«Пока неизвестно, останется ли он в Киеве. Это зависит от местных правозащитных организаций», — рассказал прессе его адвокат Абзал Куспан.

Речь о том, выдаст ли Украина патентованного русофоба Ахметова Казахстану. И почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать — не выдаст. Потому что стала прибежищем и даже фабрикой по производству таких же русофобов.

Организатор «языковых патрулей»

Ахметов стал знаменитым как организатор «языковых патрулей» в Казахстане, введенных им по аналогии с Украиной — с марта текущего года их участники проводили рейды по магазинам и государственным учреждениям, проверяя, чтобы обслуживание велось на казахском языке. При этом они откровенно издевались над соотечественниками и русскими гражданами республики, заставляя их публично извиняться за их русскоязычную речь. «И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине

Видеозаписи «активисты» выкладывались на канал YouTube, их сторонники устраивали травлю несогласных с ними людей, называя русских «гастарбайтерами, которые должны убираться домой». Такие действия охватили разные города страны и нередко сопровождались конфликтами. Например, 2 июля в Актау произошла перепалка, в ходе которой пожилая русская жительница напомнила соратникам Ахметова, что город был когда-то построен русскими. А уже 9 июля на канале было выложено видео, где женщина, понурив голову, извинялась за свои слова. Ранее в схожую ситуацию попала глава отдела контроля медико-социальной экспертизы Атырауской области Эмилия Гречаник.

«Позвонил этот Куат… Он стал мне выговаривать, где я вообще живу, по какому праву я на русском языке общаюсь и что я не имею права работать и должна извиниться. Потом он начал оказывать давление, угрожать обратиться в Генпрокуратуру и выложить в сеть все мои личные данные… Возможно, Ахметов написал жалобу в госорганы о несоблюдении закона о языке, мне вынесли выговор и в течение шести месяцев его с меня не снимали. Из-за этого я не получила премиальных», — жаловалась женщина российским СМИ.

К слову, в Казахстане действует государственный орган под названием Управление по развитию языков. Совместно с «общественниками» и волонтерами молодежного крыла правящей в стране партии он проверяет наличие казахского языка на вывесках торговых точек.

У казахского русофоба есть покровители во власти



В ходе расследования российское издание Readovka выяснило, что Ахметов и его сторонники — не просто группа маргинальных энтузиастов, а люди, имеющие покровителей в высших эшелонах власти республики.

Так, 25 сентября 2020 года вместе с депутатами Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) и специалистами Администрации президента Казахстана он участвовал в онлайн-конференции «Единство языка — единство народа», организованной Комитетом языковой политики министерства культуры. На ней речь велась о необходимости настаивать на обслуживании на казахском языке в сфере услуг и в общественном транспорте. Кроме того, близким другом Ахметова является Мухтар Тайжан. Он входит в различные консультационные советы в органах власти, но главным образом занимает должность советника президента Казахстана. Именно Тайжан выступил в защиту радикала, когда 12 августа его поведение раскритиковал первый замглавы администрации президента Даурен Абаев, назвавший рейды «проявлением пещерного национализма». Жизнь замечательных людишек. Государство — это они

«Кто-то говорит о притеснении русского языка в Казахстане? Ни разу не видел. Граждане РК имеют право требовать обслуживать себя на государственном казахском языке», — считает Тайжан.

Есть у Ахметова и другие друзья — руководители ветеранских организаций военных Ерлан Алданазаров и Мурат Мухамеджанов. Их организации являются мощным силовым кулаком, они сформированы из тех, кто принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане и могут стать серьезным подспорьем для радикалов в политической борьбе. Мухамеджанов известен своими националистическими взглядами, с конца 2000-х гг. он отстаивает тезис, что Россия и Китай представляют для республики главные угрозы, поскольку могут ее поглотить.

Схожесть и отличия Казахстана от Украины

В общем, такая смесь из активистов, военных, вооруженных русофобскими идеями, при политическом покровительстве властей весьма напоминает ситуацию, сложившуюся на Украине накануне 2014-го года и в последующие годы.

Напомним, что в соответствии с действующим законом «О функционировании государственного языка» украинский язык обязателен практически во всех сферах общественной жизни — госучреждениях, образовании, медицине, телерадиовещании, издательствах, сфере обслуживания и прочего. Его действие не распространяется лишь на приватное общение и религиозные обряды. Представители украинских националистов восприняли закон как возможность «кошмарить» бизнес. Адепты тотальной украинизации из числа активистов Майдана создают «добровольные языковые инспекции», чтобы ходить по разным заведениям с проверками и жаловаться на тех, кто говорит по-русски или на языках национальных меньшинств. Языковой омбудсмен снабдил их специальными методичками для жалоб. Все это сопровождается травлей русскоязычных граждан в соцсетях и за отказ от выполнения требований ретивых украинизаторов человека могут уволить с работы, что уже не раз и происходило. «Креминьевая пустыня». Размовляй и властвуй © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

К счастью, пока в Казахстане ситуация еще не является настолько запущенной, как на Украине и странах Прибалтики. Сейчас в республике по конституции казахский язык является государственным, а русский язык в стране признан официальным. В государственных организациях и органах местного самоуправления он может употребляться наравне с казахским. В середине августа игнорирование казахскими властями попыток притеснения русского языка в стране раскритиковал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он утверждал, что правительство Казахстана не осуждает действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства».

Ахметова оштрафовали за участие в деятельности незарегистрированной организации, а затем в его отношении открыли уголовное дело за разжигание межнациональной розни по статье 174 УК Казахстана, предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Соратники националиста начали жаловаться на оказываемое на них давление властей. Хотя вряд ли можно назвать данные меры исчерпывающими проблему. Чтобы последователям блогера было неповадно в дальнейшем осуществлять такие инициативы, стоит показательно дать кому-то из них реальный срок.

Что же касается Ахметова, то в одном из своих последних видео он подчеркнул — от дальнейшей борьбы отказываться не собирается. Скорее всего, блогер вполне может попытаться координировать ряды своих сторонников из Украины, где его примут с распростертыми объятиями действующие власти и вероятно дадут политическое убежище. Ведь она уже давно стала прибежищем для различных неонацистов, патентованных русофобов и цветных революционеров из стран СНГ, США и Европы.